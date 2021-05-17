10 мест в России, где хоть раз должен побывать каждый

Это тоже Республика Алтай, на стыке границ Казахстана, России, Монголии и Китая. И плато Укок - это марсианские пейзажи. Широкие долины, которые прорезают ручьи и озера, а на горизонте виднеются серебряные шапки гор. Такие просторы редко где можно увидеть, только сурки посвистывают. Людей на Укоке мало, даже природный парк здесь называется "Зона покоя".