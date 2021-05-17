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10 мест в России, где хоть раз должен побывать каждый

10 мест в России, где хоть раз должен побывать каждый (21 фото)

Автор:
17 мая 2021 18:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   жить в россии   интересное   красота   куда поехать   природа   путешествия   туризм   
2265
21
В рамках последних полутора лет внутренний туризм стал актуальным. У нас очень много действительно красивых мест, в которые стоит поехать, пока ситуация с границами не самая стабильная.
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Метки: Россия   жить в россии   интересное   красота   куда поехать   природа   путешествия   туризм   
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13k
Роман 3 часа назад
> Находится парк в Западном Саяне (Краснодарский край).

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2k
Тт 16 минут назад
Хорошая попытка ,но по России путешествовать очень дорого.
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5k
TirAn 56 минут назад
Последнее фото - Рабочеостровск, севернее Кеми. А не Соловки
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150
Андрей Бабухин TirAn 8 минут назад
автор просто там не был :)
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8k
БарНалей 57 минут назад
Ергаки. "разбить лагерь на озере Светлом, купаться в чистой воде"
Купаться там могут только сильные духом. Температура воды там разве что не минусовая.
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5k
Олег Час назад
Хибины. Моя родина. Первое фото, самое сердце Хибин, озеро Малый Вудьявр (со стороны горы Вудьяврчорр). Второе фото - озеро Имандра, вид на остров Высокий, со стороны Гольцовки. Мне там почти каждый камень знаком
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25k
Лис Час назад
С нашего Питера на тот же Байкал съездить дороговато.
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32k
Йожык Час назад
Места конечно достойные посещения. Список конечно далеко не полный и спорно что именно эти места топовая 10-ка. Как по мне, то у меня на первом месте Ленские столбы Якутия. А в посте даже про Красноярские ничего не сказано.
Да и места это для тех кто ездит в путешествия "за туманами и за запахом тайги", а не за олинклюзивом.
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2k
ДК 2 часа назад
Шикарный пост. Хотел бы побывать, но, увы, живу далековато, в другом полушарии. Так что проходится искать аналогичные места поближе... Как раз вчера сын долго рассказывал как он только что вернулся из путешествия, включающего Йелловстоун и несколько не столь знаменитых, но тоже исключительно красивых мест (включая подъемы на горы). Короче - почти Клуб кинопутешественников, но только немного более доступный.
Тем не менее, что красиво - то красиво!
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1k
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
В Карелии, конечно, красотища! Вот у меня в деревне в августе.
Погодка выдалась на весь отпуск просто шикарная!
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5k
Pravednik84 2 часа назад
Каждый должен побывать во чреве матери... и наконец в земле сырой. Детали обсуждаются и всему своё время (не надо торопиться в сыру землю).
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Я в Москве живу. Красиво, но народу много. Музеев - прОпасть, в основном относительно недорогие. Кому нужны храмы - их тоже есть всяких. Средневековье? - вона Кремль. Современность? - Сити. Всяких жрален полно - на любой кошелек. Без перелета (примерно для четверти населения России). .. Но народу...
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Вот реально красивые места,но чёрт побери *КОМУ Я ДОЛЖЕН*
Вот это ДОЛЖЕН уже из каждого утюга
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39k
Прораб 2 часа назад
Должен. Это с ху.я ли?
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24
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Про Рускеала забыли.
Да много про что забыли.
И таки да, удовольствие не для тех кто привык в Турцию летать.
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13k
Альф 57 3 часа назад
Были планы на Байкал ехать с группой из Питера, посчитали расходы и группа рассыпалась по европам. Может это и к лучшему, природа в сохранности останется дольше
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999
Sergey Shahunov 3 часа назад
Это все конечно очень красиво, и действительно стоит того что бы потратить свой отпуск на это - но почти каждое место (исключения пара мест в европейской части России), это отдельная экспедиция и совсем не дешевая.
Иногда выбираюсь по возможности поездить на мотоцикле, посмотреть страну - ох как не дёшево... байкал один посмотреть только сотка выйдет (и 2 недели отпуска), алтай так же, про красноярский вообще молчу.
Камчатка, приморье, весь БАМ проехать, Якутия, Кавказ (там вообще много чего смотреть есть), Крым, Урал - это можно смело добавить в список
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972
Yus 3 часа назад
Афтар, убейся.

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2k
Alexander Parshuto 3 часа назад
Только что вернулся с Байкала. Зрелище потрясающее. Сначала сильно расстроился, что вижу другой берег, но мне объяснили, что я вижу не берег, а вершины горного хребта Хамар-Дабана на другой стороне, до которых более 60-км. Воздух такой прозрачный - ощущение, что это не 60 км, а каких-нибудь пять, не более. Прозрачность воды зашкаливает. А вот омуль не впечатлил, так и не понял, чего его все так нахваливают. По мне так наша ладожская корюшка в сто раз вкуснее. )) Но, как говорится, на вкус и цвет...
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26k
Aqueronte 3 часа назад
Покажите ценник на Байкал или Камчатку, желание пропадает сразу.
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