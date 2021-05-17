10 мест в России, где хоть раз должен побывать каждый

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В рамках последних полутора лет внутренний туризм стал актуальным. У нас очень много действительно красивых мест, в которые стоит поехать, пока ситуация с границами не самая стабильная.
Никаких виз, никаких сюрпризов в виде постоянно меняющихся правил из-за коронавируса, а ведь в Росси и правда есть на что посмотреть и куда поехать. Смотреть не пересмотреть.
Природный парк "Ергаки"
Находится парк в Западном Саяне (Красноярский край). Прекрасное место для походов и хотя хребет не такой уж высокий, но впечатляет своими ощетинившимися скалистыми пиками.
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Самый интересный - Зуб Дракона, а подъем на него займет примерно 3-4 часа туда-обратно и доступен практически каждому.
Но можно никуда и не подниматься, а просто разбить лагерь на озере Светлом, купаться в чистой воде, медитировать на водопады и дышать свежим воздухом.
Но можно никуда и не подниматься, а просто разбить лагерь на озере Светлом, купаться в чистой воде, медитировать на водопады и дышать свежим воздухом.
Иволгинский дацан
Это уже в республике Бурятии и сюда стоит поехать, чтобы прикоснуться к буддизму в России. Сюда стоит приехать просто чтобы убедиться, что эта красота реальна.
Находясь внутри этой сказочной архитектуры можно забыть обо всем на свете, под звучание мантр поймать настоящую гармонию с самим собой.
Из дацана можно привезти памятные сувениры, вроде благовоний, которые сделаны по традиционным бурятским рецептам.
Из дацана можно привезти памятные сувениры, вроде благовоний, которые сделаны по традиционным бурятским рецептам.
Плес
Чтоб не мчаться куда-то за тридевять земель можно доехать в Ивановскую область. Еще со времен Левитана это место считалось пристанищем художников и поэтов. В Плесе просто концентрация сувенирных лавочек, картинных галерей и музеев.
Помимо деревянных домиков с резными наличниками в Плесе просто потрясающая природа. Городок этот находится на Волге и просто утопает в яблонях и березах.
От Москвы ехать недалеко, а умиротворяющих впечатлений - полно.
От Москвы ехать недалеко, а умиротворяющих впечатлений - полно.
Алтай
Весь Алтайский край должен быть обязательным к посещению, но вот взойти на гору Белуха - это отдельный вид удовольствия, доступный только подготовленным туристам. Эта гора еще и почитаема местными жителями - они верят, что на ее вершине живет хозяин Алтая.
А вообще, можно просто поселиться среди волшебных гор и умопомрачительной природы. Например у Аккемского озера у подножия Белухи. На базах отдыха Алтая можно просыпаться с невероятным видом на горы, париться в настоящей бане и пить вкуснейшие травяные чаи. Многие, побывав на Алтае, называют его местом силы.
Хибины
В любое время года они просто потрясающие. Зимой есть все шансы увидеть северное сияние.
Кольский полуостров - это потрясающее Заполярье, низенькие северные березки, скалистые горы, удивительные изумрудные озера. Для самых отчаянных романтиков есть пути через тайгу с рюкзаком. Только не забудьте зарядить фотоаппарат.
Кольский полуостров - это потрясающее Заполярье, низенькие северные березки, скалистые горы, удивительные изумрудные озера. Для самых отчаянных романтиков есть пути через тайгу с рюкзаком. Только не забудьте зарядить фотоаппарат.
Если вам не совсем близок экстремальный туристический отдых, то можно остановиться на базе отдыха и кайфовать от белых летних ночей и полярным сиянием с августа по апрель.
Выборг
Этот маленький город не похож ни на один российский. Узкие улочки, островерхие шпили, настоящая североевропейская утончённость. Старый город можно обойти буквально за полчаса, но в Выборге день пролетит незаметно.
Проходя по булыжным мостовым можно бесконечно разглядывать старинные дома. А на сладкое оставьте Выборгский замок XIII века, который стоит на островке. Не забудьте перекусить знаменитым местным кренделем с тмином, кунжутом или корицей.
Плато Укок
Это тоже Республика Алтай, на стыке границ Казахстана, России, Монголии и Китая. И плато Укок - это марсианские пейзажи. Широкие долины, которые прорезают ручьи и озера, а на горизонте виднеются серебряные шапки гор. Такие просторы редко где можно увидеть, только сурки посвистывают. Людей на Укоке мало, даже природный парк здесь называется "Зона покоя".
Это настоящий дикий отдых, нужно брать с собой тёплую одежду, еду, снаряжение для кемпинга и не забудьте закачать себе хороший навигатор, чтобы не пропустить термальный источники.
Ладожское озеро
Если хотите спокойного отдыха - приезжайте на песчаные пляжи восточного побережья, в район Видлицы например. В июле вода прогревается примерно до +20-24 °C. Не южные моря, но купаться все равно можно.
А пейзажи какие! На севере озера можно посмотреть Ладожские шхеры, где все состоит из скалистых бережков, проливов и небольших островов. Виды прекрасные - особенно на закате.
Байкал
Сюда можно приезжать как зимой, так и летом. Зимой можно покататься на лыжах, коньках и бесконечно рассматривать абсолютно прозрачный байкальский лед. Летом можно поселиться прямо на берегу озера, поесть омуля, искупаться, узнать тайны шаманского острова Ольхон. А еще можно повстречать нерпу - трогательного тюлененка с круглыми глазищами.
Стоит отметить, что добраться туда не быстро: есть поезда, что останавливаются прямо на берегу озера, но из Москвы ехать больше трех суток. Вариант с самолетом до Иркутска, а оттуда на автобусе или поезде - удобнее.
Соловецкие острова
Соловки - это место с историей и потрясающей природой. Можно посмотреть на историю с самых древних времен - посмотрев на протосаамские каменные лабиринты, на суровый Соловецкий монастырь со стенами из валунов.
Изучая Соловки надо быть готовым к самым контрастным эмоциям, вот такой он - самый большой архипелаг Белого моря.
Расскажите, а в каких уникальных местах России вам довелось побывать?
А может быть вы живете в очень красивых уголках нашей страны?
А может быть вы живете в очень красивых уголках нашей страны?
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В промежутках к подготовке к ЕГЭ.
Купаться там могут только сильные духом. Температура воды там разве что не минусовая.
Да и места это для тех кто ездит в путешествия "за туманами и за запахом тайги", а не за олинклюзивом.
Тем не менее, что красиво - то красиво!
Погодка выдалась на весь отпуск просто шикарная!
Вот это ДОЛЖЕН уже из каждого утюга
Как у любого нормального мужика,это как правило его семья,дети,внуки.
Да много про что забыли.
И таки да, удовольствие не для тех кто привык в Турцию летать.
Иногда выбираюсь по возможности поездить на мотоцикле, посмотреть страну - ох как не дёшево... байкал один посмотреть только сотка выйдет (и 2 недели отпуска), алтай так же, про красноярский вообще молчу.
Камчатка, приморье, весь БАМ проехать, Якутия, Кавказ (там вообще много чего смотреть есть), Крым, Урал - это можно смело добавить в список