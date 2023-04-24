20 пейзажей, показывающих удивительную красоту Китая

Французский фотограф Флориан Делали последние десять лет путешествовал по Китаю, восхищаясь красотой природы. В его объектив попали и заснеженные вершины Гималаев, и густые зелёные леса Гуйлиня, и пустыни Внутренней Монголии. Эти снимки, сделанные с помощью дрона, вошли в проект «Красота Земли».
«Серия "Красота Земли" посвящена природным ландшафтам Китая. Я запечатлел потрясающую красоту сельской местности, гор, рек и озёр. Мои снимки показывают замысловатые и детальные узоры, демонстрируют необъятность и силу творений природы», — говорит фотограф.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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