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20 пейзажей, показывающих удивительную красоту Китая

20 пейзажей, показывающих удивительную красоту Китая

Автор:
24 апреля 2023 18:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   аэросъёмки   аэрофотографии   красота   ландшафты   пейзажи   природа китая   фотопроект   
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Французский фотограф Флориан Делали последние десять лет путешествовал по Китаю, восхищаясь красотой природы. В его объектив попали и заснеженные вершины Гималаев, и густые зелёные леса Гуйлиня, и пустыни Внутренней Монголии. Эти снимки, сделанные с помощью дрона, вошли в проект «Красота Земли».

«Серия "Красота Земли" посвящена природным ландшафтам Китая. Я запечатлел потрясающую красоту сельской местности, гор, рек и озёр. Мои снимки показывают замысловатые и детальные узоры, демонстрируют необъятность и силу творений природы», — говорит фотограф.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   аэросъёмки   аэрофотографии   красота   ландшафты   пейзажи   природа китая   фотопроект   
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1  комментарий
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Александр Долматов 3 часа назад
Китай большой и разнообразный, я думаю, что Флориану ещё лет десять будет чем заняться.
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