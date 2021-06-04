А растафари хватаются за голову: Суфриер скурил 75% нелегальных грядок, и потери оцениваются в миллионы долларов. В отличие от легальных бизнесменов, за сгоревшее добро укрывавшиеся от налогов компенсации не получат, а потому островок теперь находится еще и на грани социального коллапса. Управление по лекарственному каннабису запускает программы, чтобы побудить этих фермеров подавать заявки на получение лицензии на выращивание "особой травы" для медфармы, однако далеко не все самозанятые захотят впрягаться в налоговое рабство. Кто-то из них сейчас пытается заложить плантации на менее пострадавшей от пепла южной части острова, другие пока раздумывают, чем им заниматься.



Каннабис выращивают на склонах вулкана уже в течение последних 60 лет. За это время островитяне вывели особый сорт, устойчивый к местному климату и почве. В 2018 году Сент-Винсент легализовал каннабис для медицинского использования, и по всему острову выросло большое количество лицензированных ферм, а иностранные инвесторы стремились продавать особый «вулканический сорняк» потребителям в остальной части Карибского бассейна, Европы и Северной Америки. Недавнее извержение вулкана повысило интерес к местной траве, и представители ферм по производству медицинской "марьиванны" надеются, что в скором времени они покроют убытки возросшими продажами. А вот нелегалам остается плакать и взывать к Джа.