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Джа разгневался: вулкан Суфриер уничтожил почти все посадки "особой травы"

Джа разгневался: вулкан Суфриер уничтожил почти все посадки "особой травы" (6 фото + 1 видео)

Автор:
04 июня 2021 12:40
Метки: St. Vincent   видео   вулкан   джа   извержение вулкана   медицинский каннабис   растафари   
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"Мы любим Джа, а Джа любит нас. Для чего нам что-то ещё? У нас уже всё есть," - пели растаманы с острова Сент-Винсент, десятилетиями возделывая каннабис на склонах вулкана Суфриер. А потом вулкан проснулся...

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Метки: St. Vincent   видео   вулкан   джа   извержение вулкана   медицинский каннабис   растафари   
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2k
NIS 53 минуты назад
Травку Джалко ....
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1k
blunt67 16 минут назад
Джа дал, Джа взял.
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257
Garik 21 минуту назад
"Мы любим Джа, а Джа любит нас. Для чего нам что-то ещё? У нас уже всё есть," - пели растаманы с острова Сент-Винсент
Никак это растаманы с острова Сент-Винсент петь не могли. Вряд ли они там слышали Ольгу Арефьеву и группу "Ковчег". Это строчки из ее песни "Джа пустит трамвай из болота в рай".
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15k
Maks Es 50 минут назад
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