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"Мы любим Джа, а Джа любит нас. Для чего нам что-то ещё? У нас уже всё есть," - пели растаманы с острова Сент-Винсент, десятилетиями возделывая каннабис на склонах вулкана Суфриер. А потом вулкан проснулся...
На небольшом острове Сент-Винсент в Карибском море десятилетиями выращивали "особую траву", благо климат подходящий,и урожай можно снимать мноо раз в год.
Часть этого бизнеса была абсолютно легальна, но многие растафари, чтобы не платить налогов, размещали свои плантации поближе в вулкану Суфриеру. Копы туда не доберутся, а лишние деньги никому еще не мешали - рассуждали они.
И все шло великолепно, пока дремавший десятилетиями вулкан не задумал внезапно проснуться.
На прошлой неделе началось его извержение, и оно стало настоящей трагедией для растафари.
На прошлой неделе началось его извержение, и оно стало настоящей трагедией для растафари.
Лава и масштабное количество пепла уничтожили посевы травы практически по всему северу острова (пепла было так много, что его отнесло и на соседние Барбадосы, засыпав землю и постройки, словно снегом).
«Земля покрылась слоем пепла вперемешку с осколками камней толщиной примерно в 30 см. Облака пепла заслонили солнце — из-за этого все вокруг кажется мрачным» —рассказывают местные жители. «Пепел в некоторых местах достигал не менее полуметра. Пепел рыхлый, его можно было легко сдуть, но пошел небольшой дождь, и все превратилось в бетон. Растения просто погибли", - печалится Мари-Элен Трембле, главный научный сотрудник Medicinal, юридической компании по производству каннабиса на острове.
А растафари хватаются за голову: Суфриер скурил 75% нелегальных грядок, и потери оцениваются в миллионы долларов. В отличие от легальных бизнесменов, за сгоревшее добро укрывавшиеся от налогов компенсации не получат, а потому островок теперь находится еще и на грани социального коллапса. Управление по лекарственному каннабису запускает программы, чтобы побудить этих фермеров подавать заявки на получение лицензии на выращивание "особой травы" для медфармы, однако далеко не все самозанятые захотят впрягаться в налоговое рабство. Кто-то из них сейчас пытается заложить плантации на менее пострадавшей от пепла южной части острова, другие пока раздумывают, чем им заниматься.
Каннабис выращивают на склонах вулкана уже в течение последних 60 лет. За это время островитяне вывели особый сорт, устойчивый к местному климату и почве. В 2018 году Сент-Винсент легализовал каннабис для медицинского использования, и по всему острову выросло большое количество лицензированных ферм, а иностранные инвесторы стремились продавать особый «вулканический сорняк» потребителям в остальной части Карибского бассейна, Европы и Северной Америки. Недавнее извержение вулкана повысило интерес к местной траве, и представители ферм по производству медицинской "марьиванны" надеются, что в скором времени они покроют убытки возросшими продажами. А вот нелегалам остается плакать и взывать к Джа.
Каннабис выращивают на склонах вулкана уже в течение последних 60 лет. За это время островитяне вывели особый сорт, устойчивый к местному климату и почве. В 2018 году Сент-Винсент легализовал каннабис для медицинского использования, и по всему острову выросло большое количество лицензированных ферм, а иностранные инвесторы стремились продавать особый «вулканический сорняк» потребителям в остальной части Карибского бассейна, Европы и Северной Америки. Недавнее извержение вулкана повысило интерес к местной траве, и представители ферм по производству медицинской "марьиванны" надеются, что в скором времени они покроют убытки возросшими продажами. А вот нелегалам остается плакать и взывать к Джа.
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Никак это растаманы с острова Сент-Винсент петь не могли. Вряд ли они там слышали Ольгу Арефьеву и группу "Ковчег". Это строчки из ее песни "Джа пустит трамвай из болота в рай".