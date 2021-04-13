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Вулкан Суфриер покрыл остров Сент-Винсент толстым слоем пепла

Вулкан Суфриер покрыл остров Сент-Винсент толстым слоем пепла (6 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 13:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Суфриер   в мире   вулкан   извержение   извержение вулкана   новости   стихия   фото   
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На прошлой неделе началось извержение древнего вулкана Суфриер, что расположен на карибском острове Сент-Винсент. В последний раз вулкан извергался в 1979 году. Масштабное извержение покрыло толстым слоем пепла северные районы Сент-Винсента и Гренадин настолько, что кажется, что территория покрыта снегом. Облака пепла долетели даже до соседнего острова Барбадос.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Суфриер   в мире   вулкан   извержение   извержение вулкана   новости   стихия   фото   
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2  комментария
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537
Добрыня 2 часа назад
У нас в регионе так каждую весну...
Когдя грязь высыхает и начинаются ветра)))
А вообще страшное зрелище.
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8k
Vlad Час назад
Ничего удивительного - покрыл остров матом.
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