Вулкан Суфриер покрыл остров Сент-Винсент толстым слоем пепла

Премьер-министр острова Ральф Гонсалвес попросил людей сохранять спокойствие и набраться терпения. Он подтвердил, что сильно пострадает сельское хозяйство и животный мир острова, но призвал жителей к позитивному настрою: "Если мы будем достаточно сильны, вместе мы сможем построить все заново - лучше и сильнее," - сказал премьер. Он добавил, что в зависимости от ущерба после извержения, может потребоваться до четырех месяцев на пути к полному восстановлению территорий.