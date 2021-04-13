Вулкан Суфриер покрыл остров Сент-Винсент толстым слоем пепла

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На прошлой неделе началось извержение древнего вулкана Суфриер, что расположен на карибском острове Сент-Винсент. В последний раз вулкан извергался в 1979 году. Масштабное извержение покрыло толстым слоем пепла северные районы Сент-Винсента и Гренадин настолько, что кажется, что территория покрыта снегом. Облака пепла долетели даже до соседнего острова Барбадос.
В пятницу, 9 апреля, прогремело "взрывное" извержение вулкана Суфриер на карибском острове Сент-Винсент. Вулкан выбросил столб пепла высотой 7 км. После извержения в сотнях домов отключили электричество и водоснабжение, тысячи местных жителей были в срочном порядке эвакуированы, отменено несколько рейсов. На следующий день пепел от вулкана покрыл крыши домов, автомобили и дороги острова.
Помимо Сент-Винсента и Гренадин, облака пепла достигли и соседнего острова Барбадос. В последующие дни после извержения из вулкана продолжали доноситься грохочущие звуки - по словам экспертов, такие "взрывные" извержения могут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель.
Местные жители в страхе ожидают, как поведет себя вулкан дальше, и фотографируют засыпанные пеплом территории: "Земля покрылась слоем пепла вперемешку с осколками камней толщиной примерно в 30 см. Облака пепла заслонили солнце - из-за этого все вокруг кажется мрачным," - рассказал свидетель из города Рабака, находящегося недалеко от вулкана.
По словам экспертов, первое извержение - не обязательно самое мощное, поэтому власти продолжают активную эвакуацию людей. Свою помощь острову предложили другие страны от Антигуа до Гайаны. Они помогут жителям с доставкой срочных грузов, а также согласны временно открыть свои границы для примерно 16 тысяч эвакуированных жителей.
Премьер-министр острова Ральф Гонсалвес попросил людей сохранять спокойствие и набраться терпения. Он подтвердил, что сильно пострадает сельское хозяйство и животный мир острова, но призвал жителей к позитивному настрою: "Если мы будем достаточно сильны, вместе мы сможем построить все заново - лучше и сильнее," - сказал премьер. Он добавил, что в зависимости от ущерба после извержения, может потребоваться до четырех месяцев на пути к полному восстановлению территорий.
При извержении не зарегистрировано ни одного пострадавшего. Вулканическая активность не наблюдалась на территории Сент-Винсента и Гренадин уже 42 года - последнее извержение Суфриера произошло в 1979 году, нанеся огромный ущерб сельскому хозяйству. Извержение того же вулкана в 1902 году унесло жизни более 1000 человек.
Подборка видео от местных жителей:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Когдя грязь высыхает и начинаются ветра)))
А вообще страшное зрелище.