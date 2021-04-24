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Фотограф снял извержение вулкана на фоне северного сияния

Фотограф снял извержение вулкана на фоне северного сияния (8 фото)

Автор:
24 апреля 2021 12:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: вулкан   извержение вулкана   исландия   повезло   северное сияние   удачный кадр   удачный снимок   
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8
Что вы получите, если совместите северное сияние и извергающийся вулкан? Кристофер Мэтьюз знает ответ: получится фотография, которая бывает раз в жизни. Мэтьюз - фотограф-любитель, он уже много лет живет в Исландии и не упускает случая поснимать невероятные красоты этой страны. Когда в марте начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль, Мэтьюз сразу же поспешил на место событий.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вулкан   извержение вулкана   исландия   повезло   северное сияние   удачный кадр   удачный снимок   
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Андрей 23 минуты назад
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