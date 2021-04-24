Фотограф снял извержение вулкана на фоне северного сияния

В Исландии много вулканов - в конце концов, ее называют "страной огня и льда", - но расположение вулкана Фаградальсфьядль сделало это событие еще более захватывающим. Вулкан расположен на полуострове, соединяющем аэропорт с Рейкьявиком, недалеко от Голубой лагуны, что делает его очень доступным для любопытных наблюдателей. А поскольку долина Гелдингадалур в основном необитаема, это было, можно сказать, очень "правильное" место для извержения.



Когда наступил март 2021 года и стало ясно, что вулкан может взорваться в любой момент, Мэтьюз начал действовать. "Я начал искать места для возможной фотосессии 12 марта, - рассказывает он. - За неделю до извержения я разработал довольно хорошее представление о лучших маршрутах в этом районе, в том числе о некоторых проселочных дорогах, которые могут пригодиться, если основные дороги будут перекрыты лавой".