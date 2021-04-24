Фотограф снял извержение вулкана на фоне северного сияния

66
8
Что вы получите, если совместите северное сияние и извергающийся вулкан? Кристофер Мэтьюз знает ответ: получится фотография, которая бывает раз в жизни. Мэтьюз - фотограф-любитель, он уже много лет живет в Исландии и не упускает случая поснимать невероятные красоты этой страны. Когда в марте начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль, Мэтьюз сразу же поспешил на место событий.
Мэтьюз следил за ситуацией с начала 2020 года, когда системы мониторинга обнаружили признаки активности вулкана и стало ясно, что вулканическая система полуострова Рейкьянес медленно пробуждается после длительного периода бездействия.
В Исландии много вулканов - в конце концов, ее называют "страной огня и льда", - но расположение вулкана Фаградальсфьядль сделало это событие еще более захватывающим. Вулкан расположен на полуострове, соединяющем аэропорт с Рейкьявиком, недалеко от Голубой лагуны, что делает его очень доступным для любопытных наблюдателей. А поскольку долина Гелдингадалур в основном необитаема, это было, можно сказать, очень "правильное" место для извержения.
Когда наступил март 2021 года и стало ясно, что вулкан может взорваться в любой момент, Мэтьюз начал действовать. "Я начал искать места для возможной фотосессии 12 марта, - рассказывает он. - За неделю до извержения я разработал довольно хорошее представление о лучших маршрутах в этом районе, в том числе о некоторых проселочных дорогах, которые могут пригодиться, если основные дороги будут перекрыты лавой".
Когда наступил март 2021 года и стало ясно, что вулкан может взорваться в любой момент, Мэтьюз начал действовать. "Я начал искать места для возможной фотосессии 12 марта, - рассказывает он. - За неделю до извержения я разработал довольно хорошее представление о лучших маршрутах в этом районе, в том числе о некоторых проселочных дорогах, которые могут пригодиться, если основные дороги будут перекрыты лавой".
×
Предположение о том, что дороги окажутся перекрыты, оказалось верным. Только перекрыла их не лава, а власти, чтобы ограничить поток людей к месту извержения.
Все, что фотограф смог увидеть в первую ночь, - это сияние лавы в облаках. Затем он переместился в Голубую лагуну, где запечатлел извержение, отражающееся в ее знаменитых водах. Однако Мэтьюз был полон решимости получить фотографию, на которую он надеялся - снять долину Гелдингадалур с северным сиянием на заднем плане. Итак, он устроился на корточках в арендованном коттедже и стал ждать идеальных погодных условий. Но ему никак не везло.
Все, что фотограф смог увидеть в первую ночь, - это сияние лавы в облаках. Затем он переместился в Голубую лагуну, где запечатлел извержение, отражающееся в ее знаменитых водах. Однако Мэтьюз был полон решимости получить фотографию, на которую он надеялся - снять долину Гелдингадалур с северным сиянием на заднем плане. Итак, он устроился на корточках в арендованном коттедже и стал ждать идеальных погодных условий. Но ему никак не везло.
"Хотя прогноз погоды был хорошим, неожиданная метель закрыла и небо, и вулкан, - говорит он. - Обескураженный, я вернулся в свой коттедж. Когда я уже вернулся, то увидел, что облака начали рассеиваться, и поэтому бросился к ближайшему возможному месту для съемки. Я попал туда как раз в тот момент, когда ударная волна от Солнца ударила по верхним слоям атмосферы, вызвав яркие сияния над вулканом. Произошло это случайно, в полночь 24 марта - в мой день рождения. Трудно представить лучший подарок!"
И это действительно подарок - пылающий вулкан на фоне потрясающих зеленых оттенков северного сияния! Снимок, опубликованный в интернете, немедленно приобрел популярность и стал вирусным.
Мэтьюз надеется, что его опыт может быть уроком для других. "Удача играет большую роль в создании удачного фотоснимка, но не менее важны планирование, и, прежде всего, настойчивость", - говорит он.
В конце концов, он смог подобраться еще ближе к текущей лаве и сделать снимки вулкана вблизи. Но все они и в сравнение не идут с тем удачным кадром...
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- NASA показало, как "райский остров" на Филиппинах превратился в кучку пепла
- На Сицилии снова проснулся вулкан Этна
- В Новой Зеландии вспыхнул вулкан: пара туристов спаслась в последнюю минуту
- Вулкан Этна снова активизировался и засыпал пеплом все вокруг
- Пилот дрона сделал потрясающие кадры извержения вулкана в Исландии
12
Понравилось12
Новости партнёров