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В Исландии продают действующий вулкан

В Исландии продают действующий вулкан (6 фото + 2 видео)

Автор:
16 мая 2021 11:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   вулкан   исландия   продажа   частная собственность   
654
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Владеть частным островом - это уже давно в прошлом. Теперь же любители необычной недвижимости могут побаловать себя покупкой земли с действующим вулканом.

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Метки: видео   вулкан   исландия   продажа   частная собственность   
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8  комментариев
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1k
Владимир 2 часа назад
Купил бы. Но... Как это название покупки выговорить? Фаградальсфьядль? Лучше немного обожду и прикуплю тот, название которого уже научился выговаривать. Эйяфьядлайёкюдль
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Toxictofa 16 минут назад
Продается свежий вулкан.
Цена - 1$.
Самовывоз.
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4k
Александр 18 минут назад
Был с семьёй и друзьями неделю назад!
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−122
Иосиф 2 часа назад
Хрущев с Брежневым горные комплексы за даром отдавали. Так же как и ордена друзьям вешали. А здесь уже пополнение казны. Совершенно разные вещи.
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9k
Kucher 2 часа назад
Для покупателя, который сможет с первого раза выговорить название вулкана, 20% скидка!
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Комментарий удален. Причина: флуд
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