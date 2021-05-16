В Исландии продают действующий вулкан

654
6
2
Владеть частным островом - это уже давно в прошлом. Теперь же любители необычной недвижимости могут побаловать себя покупкой земли с действующим вулканом.
Исландская семьявыставила на продажу землю, на которой в марте проснулся вулкан Фаградалсфьялл.
Казалось бы, кто же согласится купить такую землю. Но это как подать товар. Владелица участка Анна Тордис Гудмундсдоттир уверяет потенциальных покупателей в том, что соседство с вулканом крайне выгодно. Ведь это уникальное место для привлечения туристов.
Вулкан Фаградальсфьядль проснулся вечером 19 марта. До этого в последний раз он извергался в XII веке. Место сразу стало популярным у местного населения и туристов. Некоторые даже искушали судьбу и жарили хот-доги на лаве. На фоне горы певица Бьорк и исландская группа Kaleo снимали музыкальные клипы.
Дело в том, что исландский закон веками защищал право людей передвигаться по частной земле пешком. Тем не менее закрытие границ и рост внутреннего туризма из-за пандемии вызвал споры о праве землевладельцев взимать плату за вход во многие природные сокровища Исландии, расположенные на частных землях.
Премьер-министр Катрин Якобсдоттир в интервью местному телеканалу, сообщила, что государство не планирует выкупить вулкан, но будущим владельцам поможет с обеспечением безопасности туристов. Более того, правительство выделило 70 миллионов крон (почти 42 миллиона рублей) государственных средств на создание инфраструктуры и площадок для наблюдения за вулканом на этом объекте.
Так что будущие хозяева вулкана могут стать обладателями прибыльного туристического объекта. Конечно, до тех пор, пока опасная достопримечательность это будет позволять. Министр туризма уже заверил, что туристическим компаниям будут выдаваться эксклюзивные лицензии на экскурсии к месту извержения.
Геологи обнадёживают и говорят, что извержение может продлиться не один год. Огромным плюсом является очень удобное расположение вулкана. Всего в часе езды от Рейкьявика. Так что он удобно расположен, чтобы стать одним из лучших направлений Исландии.
Источник:
Ссылки по теме:
- Фотограф снял извержение вулкана на фоне северного сияния
- Фаградальсфьядль в мирном русле: учёные отжигают, точнее поджаривают
- В Исландии красочно и мощно заявил о себе вулкан Фаградалсфьядль
- Пилот дрона сделал потрясающие кадры извержения вулкана в Исландии
- Сфотографироваться с извергающимся вулканом: 19 потрясающих кадров из Исландии
16
Понравилось16
Новости партнёров
Цена - 1$.
Самовывоз.