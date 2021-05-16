В Исландии продают действующий вулкан

Так я выгляжу, когда иду из магазина

Туристы на Камчатке засняли извержение у самого жерла вулкана

Сфотографироваться с извергающимся вулканом: 19 потрясающих кадров из Исландии

После извержения двух вулканов посёлки на Камчатке накрыло пеплом

Пилот дрона сделал потрясающие кадры извержения вулкана в Исландии

В Исландии красочно и мощно заявил о себе вулкан Фаградалсфьядль