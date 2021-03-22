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Пилот дрона сделал потрясающие кадры извержения вулкана в Исландии

Пилот дрона сделал потрясающие кадры извержения вулкана в Исландии (25 фото)

Автор:
22 марта 2021 15:38
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Вулкан Видео   вулкан   извержение   извержение вулкана   исландия   как это было   фоторепортаж   
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Бьорн Стейнбекк из Рейкьявика снял с помощью дрона впечатляющие кадры извержения вулкана Фаградалсфьяль. Мужчина, как и еще несколько сотен человек со всей страны, приехал в выходные на полуостров Рейкьянес специально, чтобы увидеть столь редкое зрелище - ведь этот вулкан "проснулся" впервые за 6 000 лет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вулкан Видео   вулкан   извержение   извержение вулкана   исландия   как это было   фоторепортаж   
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Парагвайский шпион 2 часа назад
Классно!
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Nefrion 3 минуты назад
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Ловите наркомана! 14 минут назад
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vtoroyshans 51 минуту назад
видео завораживает
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