Пилот дрона сделал потрясающие кадры извержения вулкана в Исландии

Бьорн Стейнбекк из Рейкьявика снял с помощью дрона впечатляющие кадры извержения вулкана Фаградалсфьяль. Мужчина, как и еще несколько сотен человек со всей страны, приехал в выходные на полуостров Рейкьянес специально, чтобы увидеть столь редкое зрелище - ведь этот вулкан "проснулся" впервые за 6 000 лет.

0 Извержение вулкана Фаградалсфьяль началось в пятницу 19 марта после серии подземных толчков. К выходным в районе уже собрались большие толпы туристов, желающих увидеть редкое явление природы своими глазами.

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0 Источник: С помощью дрона удалось сделать снимки, показывающие все величие и мощь извержения.

0 Источник: Потоки лавы, извергающиеся из самого жерла!

0 Источник: Да, тут было на что посмотреть.

0 Источник: Редкое по красоте зрелище, согласитесь.

0 Источник: Вы бы отказались от того, чтобы посмотреть на это вживую?

0 Источник: Извержение произошло в пятницу около 8:45 вечера по Гринвичу.

0 Источник: Это первое вулканическое извержение в регионе за примерно 900 лет, и жители получили предупреждение - держаться подальше.

0 Источник: Но многие проигнорировали этот совет и заняли место в первом ряду, готовясь увидеть потрясающий спектакль, приготовленный природой.

0 Источник: Под дождем в субботу поток лавы замедлился, над местом извержения поднялись синий газовый шлейф и облако пара.

0 Источник: Вулкан находится примерно в 40 км к западу от столицы Исландии Рейкьявика.

0 Источник: "Извержение на данном этапе считается небольшим, а вулканическая активность несколько снизилась со вчерашнего вечера", - заявило в субботу Исландское метеорологическое бюро (IMO), которое отслеживает сейсмическую активность.

0 Источник: Геофизик из Исландского университета Магнус Туми Гудмундссон описал долину как "идеальное" место для извержения, сравнив ее с "ванной, в которую может медленно просачиваться лава".

0 Источник: Координатор ИМО по землетрясениям Кристин Йонсдоттир тем временем заявила, что очень вероятно, что извержение продлится в течение следующих нескольких дней.

0 Источник: Пятничное извержение произошло в вулканической системе Крысувик, не имеющей центрального вулкана, примерно в 5 км от южного побережья.

0 Источник: Сигурдур Кристмундссон, 54-летний чиновник порта Гриндавик, рассказал журналистам, что местные жители были в восторге от извержения.

0 Источник: Газы от извержения вулкана, особенно диоксид серы, могут быть повышены в непосредственной близости от вулкана и могут представлять серьезную опасность для здоровья человека.

0 Источник: По данным ИМО, система Крысувик бездействовала последние 900 лет, а последнее извержение на полуострове Рейкьянес произошло в 13 веке и длилось около 30 лет, с 1210-го по 1240 год.

0 Источник: Доступ в этот район был первоначально заблокирован, но позже вновь открыт. Департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями Исландии подчеркнул, что прогулка от ближайшей дороги на несколько часов рекомендована только тем, кто "привык находиться на открытом воздухе в сложных условиях".

0 Источник: Регион находился под усиленным наблюдением в течение нескольких недель после того, как 24 февраля у горы Кейлир на окраине Рейкьявика было зарегистрировано землетрясение силой 5,7 балла.

0 Источник: Геофизик Гудмундссон сказал, что извержение ознаменовало новый период, который может длиться столетия с извержениями, возможно, с интервалом от 10 до 100 лет.

0 Источник: В Исландии 32 вулканические системы, которые в настоящее время считаются активными.

0 Источник: Это наибольшее количество активных вулканических систем на страну в Европе.

0 Источник: В среднем в Исландии извержения вулканов происходят каждые пять лет.