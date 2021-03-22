Пилот дрона сделал потрясающие кадры извержения вулкана в Исландии

659
25
Бьорн Стейнбекк из Рейкьявика снял с помощью дрона впечатляющие кадры извержения вулкана Фаградалсфьяль. Мужчина, как и еще несколько сотен человек со всей страны, приехал в выходные на полуостров Рейкьянес специально, чтобы увидеть столь редкое зрелище - ведь этот вулкан "проснулся" впервые за 6 000 лет.
Извержение вулкана Фаградалсфьяль началось в пятницу 19 марта после серии подземных толчков. К выходным в районе уже собрались большие толпы туристов, желающих увидеть редкое явление природы своими глазами.
×
Это первое вулканическое извержение в регионе за примерно 900 лет, и жители получили предупреждение - держаться подальше.
Но многие проигнорировали этот совет и заняли место в первом ряду, готовясь увидеть потрясающий спектакль, приготовленный природой.
Под дождем в субботу поток лавы замедлился, над местом извержения поднялись синий газовый шлейф и облако пара.
"Извержение на данном этапе считается небольшим, а вулканическая активность несколько снизилась со вчерашнего вечера", - заявило в субботу Исландское метеорологическое бюро (IMO), которое отслеживает сейсмическую активность.
Геофизик из Исландского университета Магнус Туми Гудмундссон описал долину как "идеальное" место для извержения, сравнив ее с "ванной, в которую может медленно просачиваться лава".
Координатор ИМО по землетрясениям Кристин Йонсдоттир тем временем заявила, что очень вероятно, что извержение продлится в течение следующих нескольких дней.
Пятничное извержение произошло в вулканической системе Крысувик, не имеющей центрального вулкана, примерно в 5 км от южного побережья.
Сигурдур Кристмундссон, 54-летний чиновник порта Гриндавик, рассказал журналистам, что местные жители были в восторге от извержения.
Газы от извержения вулкана, особенно диоксид серы, могут быть повышены в непосредственной близости от вулкана и могут представлять серьезную опасность для здоровья человека.
По данным ИМО, система Крысувик бездействовала последние 900 лет, а последнее извержение на полуострове Рейкьянес произошло в 13 веке и длилось около 30 лет, с 1210-го по 1240 год.
Доступ в этот район был первоначально заблокирован, но позже вновь открыт. Департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями Исландии подчеркнул, что прогулка от ближайшей дороги на несколько часов рекомендована только тем, кто "привык находиться на открытом воздухе в сложных условиях".
Регион находился под усиленным наблюдением в течение нескольких недель после того, как 24 февраля у горы Кейлир на окраине Рейкьявика было зарегистрировано землетрясение силой 5,7 балла.
Геофизик Гудмундссон сказал, что извержение ознаменовало новый период, который может длиться столетия с извержениями, возможно, с интервалом от 10 до 100 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Вулкан Этна снова активизировался и засыпал пеплом все вокруг
- На Сицилии снова проснулся вулкан Этна
- Туристы на Камчатке засняли извержение у самого жерла вулкана
- Видео: вулкан Кракатау проснулся и стреляет молниями
- В Индонезии проснулся вулкан Левотоло: эвакуированы тысячи местных жителей
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...