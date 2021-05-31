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Забавные и нелепые опечатки, которые ставят людей в тупик

Забавные и нелепые опечатки, которые ставят людей в тупик (15 фото)

Автор:
31 мая 2021 12:33
Сообщество : Юмор
Метки: автозамена   забавно   опечатался   опечатка   опечатки   прикол   смешно   фото   
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Иногда телефон шалит, подставляя владельцев. Перед вами подборка с опечатками, которые вывели людей из себя или поставили в нелепое положение. Вредная автозамена и предательский Т9!
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Метки: автозамена   забавно   опечатался   опечатка   опечатки   прикол   смешно   фото   
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Феофан 21 минуту назад
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Феофан 21 минуту назад
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