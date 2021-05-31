Забавные и нелепые опечатки, которые ставят людей в тупик

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Иногда телефон шалит, подставляя владельцев. Перед вами подборка с опечатками, которые вывели людей из себя или поставили в нелепое положение. Вредная автозамена и предательский Т9!
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2. Купил помидорок, называется
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