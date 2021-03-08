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Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение

Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение (18 фото)

Автор:
08 марта 2021 07:40
Сообщество : Юмор
Метки: диалоги   забавно   переписки   прикол   смешно   смс   смс переписки   фото   
3273
18
Очередная подборка с веселыми диалогами, которые нарочно не придумаешь. Смешные, нелепые и глупые переписки между коллегами, друзьями и родственниками.
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Метки: диалоги   забавно   переписки   прикол   смешно   смс   смс переписки   фото   
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10k
Олегbl4 46 минут назад
Купил засранную и "убитую" сковороду?!
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5k
Михаил 23 минуты назад
Насчет жопы - шедеврально
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31k
Лесли 🥰 51 минуту назад

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29k
Aleksandr Лесли 🥰 14 минут назад
Что смешного?
Нет закона, запрещающего осетру пользоваться телефоном!
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3k
Свирепый Бамбр 59 минут назад
3 раза хихикнул ))
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