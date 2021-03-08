Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение

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Очередная подборка с веселыми диалогами, которые нарочно не придумаешь. Смешные, нелепые и глупые переписки между коллегами, друзьями и родственниками.
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