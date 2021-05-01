Всем в голову один раз да приходила мысль: "Какой шикарный вид, сейчас сниму панораму!". Но потом что-то шло не по плану - и вместо идеального широкоформатного кадра получался фэил. Перед вами нелепые и смешные снимки от горе-фотографов.

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1. Как будто кадр из фантастического фильма с надвигающимся на город цунами 0 Источник:

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2. Перестать смеяться во время просмотра - сложно 0 Источник:

3. Дорогая, я уменьшил машину 0 Источник:

4. Люди, сделавшие панорамный снимок, могут любоваться им долго 0 Источник:

5. Еще один кадр из фильма, но уже про мутации 0 Источник:

6. Изящную леди видно сразу 0 Источник:

7. Исчезающий 0 Источник:

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9. Такой снимок надо в рамку 0 Источник:

10. В семейный фотоальбом 0 Источник:

11. Казалось бы, панорама - лучший вариант для фото из путешествий 0 Источник:

12. Фраза про "голову с плеч" обрела новый смысл 0 Источник:

13. А ведь у мамы 1 ребенок 0 Источник:

14. Это что за покемон 0 Источник:

15. Самые эпичные кадры - в движении 0 Источник:

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17. Автобус с ножками 0 Источник: