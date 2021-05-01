FISHKINET
Сообщество Юмор 12197 постов • 2636 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Неудачные панорамные кадры, во время съемки которых все пошло наперекосяк

Неудачные панорамные кадры, во время съемки которых все пошло наперекосяк (19 фото)

Автор:
01 мая 2021 06:58
Сообщество : Юмор
Метки: Панорама   забавно   неудачные панорамы   неудачные фото   прикол   смешно   фото   фэил панорама   
2489
19
Всем в голову один раз да приходила мысль: "Какой шикарный вид, сейчас сниму панораму!". Но потом что-то шло не по плану - и вместо идеального широкоформатного кадра получался фэил. Перед вами нелепые и смешные снимки от горе-фотографов.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Панорама   забавно   неудачные панорамы   неудачные фото   прикол   смешно   фото   фэил панорама   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
52k
Похабыч 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Василий Сургайло 40 минут назад
Панорам тут почти и нет... Просто с выдержкой перемудрили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Паша Эмильевич Час назад
Ну а тут что не так? Горизонт не завален, свтопередача правильная...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) «Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение Убойные объявления, придуманные на просторах России Убойные объявления, придуманные на просторах России Упоротая таксидермия, которую не увидишь в музее Упоротая таксидермия, которую не увидишь в музее Бессмысленные и беспощадные шедевры от мастеров фотошопа из Одноклассников Бессмысленные и беспощадные шедевры от мастеров фотошопа из Одноклассников Случайный, но от этого не менее гениальный камуфляж Случайный, но от этого не менее гениальный камуфляж
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

498950



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Великобритании жестко задержали христианского пастора, проповедовавшего о традиционной семье
1
171
В Великобритании жестко задержали христианского пастора, проповедовавшего о...
25 русских царей, императоров, руководителей, президентов, выстроенных по росту
4
109
25 русских царей, императоров, руководителей, президентов, выстроенных по росту
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Развод без согласия одного из супругов: нюансы и особенности процедуры
0
33
Развод без согласия одного из супругов: нюансы и особенности процедуры
Sima-Violet Cyclecar: история о том как велостроители автомобиль изобретали
0
0
Sima-Violet Cyclecar: история о том как велостроители автомобиль изобретали
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото)
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Россия#дтп#красота#картинки#люди#еда#мемы#эстетика
#фото#животные#СССР#факты#аварии#авто аварии#сша#кино#приколы#природа
#прикол#история#автомир#подборка#автомобили#интересное#Москва#комментарии#шоу бизнес#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться