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Всем в голову один раз да приходила мысль: "Какой шикарный вид, сейчас сниму панораму!". Но потом что-то шло не по плану - и вместо идеального широкоформатного кадра получался фэил. Перед вами нелепые и смешные снимки от горе-фотографов.
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