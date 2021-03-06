Убойные объявления, придуманные на просторах России

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Креатив, собранный на просторах российского интернета. Перед вами нелепые, смешные и оригинальные объявления и надписи. Такое могли написать только наши люди!
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