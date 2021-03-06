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Убойные объявления, придуманные на просторах России

Убойные объявления, придуманные на просторах России (16 фото)

Автор:
06 марта 2021 08:05
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   объявления   прикол   смешно   смешные надписи   смешные объявления   фото   
2379
16
Креатив, собранный на просторах российского интернета. Перед вами нелепые, смешные и оригинальные объявления и надписи. Такое могли написать только наши люди!
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Метки: забавно   объявления   прикол   смешно   смешные надписи   смешные объявления   фото   
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Djawdet 18 минут назад
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Djawdet 20 минут назад
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радик геннадиевич 2 часа назад
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радик геннадиевич 2 часа назад
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Игорь Иванов 2 часа назад
В лифте телефон, видимо, пытались... ммм... похитить
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