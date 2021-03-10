Случайный, но от этого не менее гениальный камуфляж

Иногда так и тянет спрятаться от всего мира, чтобы никто тебя не заметил! Правда, не всегда это легко - но у героев этой подборки снимков все отлично получилось. Попробуйте, разглядите!

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Отлично замаскировался! 0 Источник:

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"Мой черный кот притворился тенью белой кошки" 0 Источник:

Осторожно, не наступите! 0 Источник:

"В этой рубашке я легко могу спрятаться в живой изгороди" 0 Источник:

Котобездна смотрит на тебя 0 Источник:

Полторы туристки 0 Источник:

"Папа стоит сзади нас. Нет, он не часть картины!" 0 Источник:

"Я полчаса искал водолазку по всей квартире, а она спокойно лежала на кровати... гм, ну да, на виду" 0 Источник:

Человек-невидимка в костюме, но без носков? 0 Источник:

Кошку видишь? А она есть! 0 Источник:

"Сначала мне показалось, что этот стул сломан" 0 Источник:

Когда хочешь, чтобы никто не заметил тебя на массовом мероприятии 0 Источник:

"Угадайте, я уже налила в чашку кофе с молоком, или еще нет?" 0 Источник:

Когда купил штаны в цвет пола 0 Источник:

Охранник под прикрытием 0 Источник:

"Приехала в отель - а там полы в цвет моего шарфика" 0 Источник:

Мальчик-с-пальчик. Или не мальчик 0 Источник:

Котоплед 0 Источник:

На этом фото есть смартфон. Найдете? 0 Источник:

Кофе и чашка едины 0 Источник:

Совы - мастера камуфляжа 0 Источник:

Вписалась 0 Источник:

"Приехала в гости к брату. Оказалось, что я одета как его диван" 0 Источник:

Идеальное сочетание 0 Источник:

"Я не сразу понял, что девушка стоит на эскалаторе не босиком" 0 Источник:

Справа - Ихтиандо 0 Источник:

Фото с собачкой. Найди собачку! 0 Источник:

Того, кто будет есть этот сэндвич, ждет сюрприз 0 Источник:

"Я уронил очки и никак не мог их найти" 0 Источник:

Белый хаски прячется в остатках снега 0 Источник:

"Я чуть на него не наступил!" 0 Источник:

Сколько авокадо в миске? 0 Источник:

"История о том, как я потерял пульт, в одной картинке" 0 Источник:

Стакан с кофе - или рисунок на свитере? 0 Источник: