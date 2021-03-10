Случайный, но от этого не менее гениальный камуфляж

1705
36
Иногда так и тянет спрятаться от всего мира, чтобы никто тебя не заметил! Правда, не всегда это легко - но у героев этой подборки снимков все отлично получилось. Попробуйте, разглядите!
×
"Я полчаса искал водолазку по всей квартире, а она спокойно лежала на кровати... гм, ну да, на виду"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Измены, драка девушек, давка в магазине из-за скидок: итоги празднования 8 марта
- "Подарил убогий букет на 8 марта": откровения девушек на форумах
- Мгновенная карма: 16 людей, которые поплатились за свое ужасное поведение
- Убойные объявления, придуманные на просторах России
- Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...