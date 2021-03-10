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Случайный, но от этого не менее гениальный камуфляж

Случайный, но от этого не менее гениальный камуфляж (36 фото)

Автор:
10 марта 2021 11:42
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   замаскировались   камуфляж   нарочно не придумаешь   прикол   смешно   спрятались   фото   
1705
36
Иногда так и тянет спрятаться от всего мира, чтобы никто тебя не заметил! Правда, не всегда это легко - но у героев этой подборки снимков все отлично получилось. Попробуйте, разглядите!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   замаскировались   камуфляж   нарочно не придумаешь   прикол   смешно   спрятались   фото   
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Злобный Члегр Час назад
Ну уж этот баян - всем баянам баян! Пожалуй, старше тырнета!
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