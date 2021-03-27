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А что здесь у вас, собственно, творится? Именно такая мысль приходит в голову во время просмотра кадров из этой подборки. К каждой фотографии есть подпись, чтобы не пришлось долго мучиться с причинами. Хотя, иногда никакой логики на снимках нет, да и разобраться, что на них происходит, тоже удается не всегда.
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8. Линию электропередачи проложили через скелет англосаксонской женщины, похороненной на ранее неизвестном кладбище VI века
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Прокол под дорогой - метод бестраншейной прокладки коммуникаций, когда под воздействием давления бура происходит уплотнение грунтов (небольшая часть грунта выбирается для очистки скважины), а в полученное отверстие затягивается трубопровод. При этом остается неповрежденным дорожное покрытие.
Что же он интересно такое по карманам прятал что грибница проросла))) И по всей видимости не уехал, а отъехал в путешествие)))
Если убрать "пропеллер" из "ступенек", то можно спускаться и быстрее и безопаснее.
Если бы оно выпало из окна (и пролетело такое расстояние по горизонтали), то было бы в совершенно разобранном состоянии, с кучей частей вокруг.