А что здесь у вас, собственно, творится? Именно такая мысль приходит в голову во время просмотра кадров из этой подборки. К каждой фотографии есть подпись, чтобы не пришлось долго мучиться с причинами. Хотя, иногда никакой логики на снимках нет, да и разобраться, что на них происходит, тоже удается не всегда.

0

1. О причинах, по которым пианино выпало из окна, можно только догадываться 0 Источник:

×

2. До пандемии этот кадр сложно было бы разгадать 0 Источник:

3. Если бы не рука снизу, пришлось бы смотреть дважды, чтобы разобраться 0 Источник:

4. Забыл вещи после стирки и уехал 0 Источник:

5. Мусорные баки и сигареты несовместимы 0 Источник:

6. После торнадо дом оказался посреди дороги 0 Источник:

7. Так выглядят 5 тыс канадских долларов после дезинфекции в микроволновой печи 0 Источник:

8. Линию электропередачи проложили через скелет англосаксонской женщины, похороненной на ранее неизвестном кладбище VI века 0 Источник:

9. Работник нашел клоуна в трубе во время работы 0 Источник:

10. После прогулки по лесу мужчина обнаружил на себе клещей. Всегда осматривайте себя! 0 Источник:

11. Дайте ему коробку кто-нибудь 0 Источник:

12. Больше чай я не пью 0 Источник:

13. Девушка на заправке 0 Источник:

14. Что это, есть предположения? 0 Источник:

15. Безумный Макс на дороге ярости 0 Источник: