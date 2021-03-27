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"А что здесь происходит?": кадры, в которых без объяснения не разберешься

"А что здесь происходит?": кадры, в которых без объяснения не разберешься (17 фото)

Автор:
27 марта 2021 07:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: wtf   ВТФ   забавно   прикол   смешно   фото   что здесь происходит   
4873
17
А что здесь у вас, собственно, творится? Именно такая мысль приходит в голову во время просмотра кадров из этой подборки. К каждой фотографии есть подпись, чтобы не пришлось долго мучиться с причинами. Хотя, иногда никакой логики на снимках нет, да и разобраться, что на них происходит, тоже удается не всегда.
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Метки: wtf   ВТФ   забавно   прикол   смешно   фото   что здесь происходит   
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6k
Goldsmith 2 часа назад
Это молодому поколению тяжело объяснить.
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1k
Чучело Мяучело 36 минут назад
Нашедший клоуна в трубе улыбацца будет до конца жизни
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405
Игорь Меншиков 45 минут назад
И добавить нечего, рояль ошметки волялись/14лестница,клоуна сам поставил любитель фильма "оно" , только как они трубу сквозь череп проложили, какая-то постанова
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447
Лучший Друг Игорь Меншиков 24 минуты назад
Сверлили под землёй

Прокол под дорогой - метод бестраншейной прокладки коммуникаций, когда под воздействием давления бура происходит уплотнение грунтов (небольшая часть грунта выбирается для очистки скважины), а в полученное отверстие затягивается трубопровод. При этом остается неповрежденным дорожное покрытие.
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я Час назад
1. Пианино? Рояль жеж.
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3k
Shtoppi 2 часа назад
<<4. Забыл вещи после стирки и уехал>>
Что же он интересно такое по карманам прятал что грибница проросла))) И по всей видимости не уехал, а отъехал в путешествие)))
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3k
newegg Shtoppi 2 минуты назад
Споры грибов могло занести через окно. А сами грибы растут очень быстро, в течение часов.
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1k
Грета Тунберг 2 часа назад
11. это просто подстилка в виде пиццы, только потрепаная
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13
AlexSko 2 часа назад
14 - пожарная лестница
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150
Дмитрий AlexSko Час назад
Скорее всего, но выглядит не слишком надежно.
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3k
Sulesin AlexSko Полчаса назад
А я подумал что лесенка для кота)
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1k
Isakov Sergey Дмитрий Полчаса назад
Более того, выглядит опасно.
Если убрать "пропеллер" из "ступенек", то можно спускаться и быстрее и безопаснее.
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78
Евгений Эдельштейн 2 часа назад
Ничего особенного.Все обьяснимо..
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8k
Владимир 2 часа назад
>> О причинах, по которым пианино выпало из окна, можно только догадываться
Если бы оно выпало из окна (и пролетело такое расстояние по горизонтали), то было бы в совершенно разобранном состоянии, с кучей частей вокруг.
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2k
Икра ежа Владимир 2 часа назад
Это рояль, он прочный.
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8k
Владимир Икра ежа 2 часа назад
Следы бы все равно остались вокруг.
Ссылка youtu.be
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2k
Икра ежа Владимир Полчаса назад
Опять пианино. На фотке рояль же. Причем не самый прокаченный. Флагманы насквозь проходят. Всю Землю.
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8k
Владимир Икра ежа Полчаса назад
Вы внимательно видео посмотрели или только на название посмотрели?
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2k
Икра ежа Владимир 19 минут назад
Не смотрел. Неужели вы думаете, что утверждение про кучу обломков при падении пианино, рояля, контейнеровоза не банально?
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