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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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29 октября 1955 года погиб в бухте Севастополя в результате взрыва. Версий несколько. Итальянцы утверждают, что именно они установили и привели в действие мины, в результате подрыва которых линкор перевернулся и затонул.
Всего при катастрофе погибло 609 человек, включая аварийные партии с других кораблей эскадры.