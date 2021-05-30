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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
30 мая 2021 22:32
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
347
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
это который утопил 1000 наших матросов у стенки в порту?
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
И вот таких разработок ПТ в разных странах до ВМВ встречал немало. Но говно-Резун нас уверяет, что попытка в СССР сделать плавающий танк - точное доказательство того, что не Гитлер, а СССР хотел напасть на Европу.
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23k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
9 декабря 1948 года «Джулио Чезаре» покинул порт Таранто и 15 декабря прибыл в албанский порт Влера. 3 февраля 1949 года в этом порту состоялась передача линкора советской комиссии, возглавляемой контр-адмиралом Левченко. 6 февраля над кораблем подняли военно-морской флаг СССР, а еще через две недели он вышел в Севастополь, прибыв на свою новую базу 26 февраля. Приказом по Черноморскому флоту от 5 марта 1949 года линкору присвоили название «Новороссийск».
29 октября 1955 года погиб в бухте Севастополя в результате взрыва. Версий несколько. Итальянцы утверждают, что именно они установили и привели в действие мины, в результате подрыва которых линкор перевернулся и затонул.
Всего при катастрофе погибло 609 человек, включая аварийные партии с других кораблей эскадры.


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Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Блин, я удивляюсь, как по такому мосту из говна и палок вообще хоть раз паровоз смог проехать, не то что поезд!
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"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы
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