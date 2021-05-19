12 фотографий из прошлого, которые могут удивить по-настоящему

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Многие из нас любят историю, и тем интереснее рассматривать кадры давно ушедших дней. В этом посте вы увидите образы из разных эпох, которые говорят лучше тысячи слов о жизни в те времена.
650 военных отдают почести животным, погибшим в Первой мировой войне
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Эрнест Хемингуэй боксирует в Африке
Путь в школу, Италия, 1959 год
Первое селфи, 1920 год
Влюблённые похожи во все времена
Чарльз B. Трипп, человек без рук, и Эли Боуэн, человек без ног, 1890 год
Туманный Лондон, 1899 год
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