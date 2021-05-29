Розыск и похищение Адольфа Эйхмана (Часть 2)

11 мая два автомобиля и семь человек ждали появления Эйхмана с работы. Обычно тот приезжал на автобусе в семь вечера. Но в тот день припозднился и приехал в 20:05. Когда Эйхман приблизился к засаде на 10 метров, к нему подошел агент Питер Малкин и обратился по-испански «Un momentito, señor!» («Минуточку, господин»), а затем, сдавив шею приёмом «нельсон», повалил на землю. Авраам Шалом выскочил из машины и схватил Эйхмана за ноги. Рафи Эйтан подбежал с другой стороны, и втроём они втащили Эйхмана в машину. На захват понадобилось чуть более 20 секунд. Никаких посторонних свидетелей поблизости не оказалось. Рафи Эйтан утверждает, что Эйхман не смог оказать никакого сопротивления, а просто выл. В автомобиле Эйхману заткнули рот кляпом, связали по рукам и ногам, надели тёмные очки и накрыли одеялом. Цви Аарони сказал по-немецки: «Сиди спокойно, или прикончим!», Эйхман не двигался. Кровавый палач оказался банальным трусом – обмочил штаны.

Обе машины поехали на конспиративную виллу, арендованных «Моссадом». Там нациста тщательно обыскали на предмет возможного оружия или яда для самоубийства и осмотрели для обнаружения особых примет, приведённых в досье Адольфа Эйхмана. Затем Цви Аарони провёл первый допрос, позволивший со 100%-й достоверностью установить личность Эйхмана.

Девять суток его держали прикованным к кровати. На глазах непрозрачные темные очки, рядом охранник, не сводящий с него глаз, в соседней комнате второй. На ночь выставлялась дополнительная охрана, во дворе стояла машина, готовая к немедленному отъезду в случае опасности. Все участники операции были предупреждены, что Эйхмана нужно доставить в Израиль живым и невредимым. Даже если бы в дом ворвались полицейские или нацисты, его ни в коем случае нельзя было убивать. Израильтяне сознательно хотели не мстить и убивать, а судить преступника. Это условие было самым тяжелым испытанием для всех участников операции. Каждый из них просто мечтал собственноручно помучить и прикончить палача. Единственная женщина-агент, готовившая на вилле еду, еле себя сдерживала, чтобы не подсыпать Эйхману яд, и увидеть его предсмертные мучения.

Между тем более трёхсот нацистов из немецкой общины в течение недели обшаривали Буэнос-Айрес в поисках Эйхмана, а их агентура пыталась контролировать вокзалы, морские порты и аэродромы. Тем не менее, им так и не удалось ничего обнаружить. Ни аргентинская полиция, ни родственники Эйхмана не смогли установить его местонахождение.

Мало было похитить. Надо было его тайно перевезти в Израиль. Прямого авиасообщения не было. Но 19-20 мая в Аргентине с пышностью собирались отпраздновать 150-летие независимости. На специальном самолете в страну должна была прибыть и официальная израильская делегация. Руководство авиакомпании пришлось посвятить в суть секретной операции.