Розыск и похищение Адольфа Эйхмана (Часть 2)

О розыске нацистского преступника Адольфа Эйхмана был рассказ в 1 части. После того как его нашли в Аргентине израильтяне решили его похитить и судить.
В апреле 1960 года в Аргентину стали прибывать оперативники «Моссад», поодиночке из разных стран и в разное время. Для оформления этих поездок была даже создана подставная туристическая фирма. Всего в операции было задействовано 30 человек, 12 из которых были задействованы непосредственно в захвате и вывозе, а остальные — в поддержке и обеспечении. Продумано было все до мельчайших деталей – система связи, перевозка, запасные варианты и эвакуация в случае провала.
11 мая два автомобиля и семь человек ждали появления Эйхмана с работы. Обычно тот приезжал на автобусе в семь вечера. Но в тот день припозднился и приехал в 20:05. Когда Эйхман приблизился к засаде на 10 метров, к нему подошел агент Питер Малкин и обратился по-испански «Un momentito, señor!» («Минуточку, господин»), а затем, сдавив шею приёмом «нельсон», повалил на землю. Авраам Шалом выскочил из машины и схватил Эйхмана за ноги. Рафи Эйтан подбежал с другой стороны, и втроём они втащили Эйхмана в машину. На захват понадобилось чуть более 20 секунд. Никаких посторонних свидетелей поблизости не оказалось. Рафи Эйтан утверждает, что Эйхман не смог оказать никакого сопротивления, а просто выл. В автомобиле Эйхману заткнули рот кляпом, связали по рукам и ногам, надели тёмные очки и накрыли одеялом. Цви Аарони сказал по-немецки: «Сиди спокойно, или прикончим!», Эйхман не двигался. Кровавый палач оказался банальным трусом – обмочил штаны.
Обе машины поехали на конспиративную виллу, арендованных «Моссадом». Там нациста тщательно обыскали на предмет возможного оружия или яда для самоубийства и осмотрели для обнаружения особых примет, приведённых в досье Адольфа Эйхмана. Затем Цви Аарони провёл первый допрос, позволивший со 100%-й достоверностью установить личность Эйхмана.
Девять суток его держали прикованным к кровати. На глазах непрозрачные темные очки, рядом охранник, не сводящий с него глаз, в соседней комнате второй. На ночь выставлялась дополнительная охрана, во дворе стояла машина, готовая к немедленному отъезду в случае опасности. Все участники операции были предупреждены, что Эйхмана нужно доставить в Израиль живым и невредимым. Даже если бы в дом ворвались полицейские или нацисты, его ни в коем случае нельзя было убивать. Израильтяне сознательно хотели не мстить и убивать, а судить преступника. Это условие было самым тяжелым испытанием для всех участников операции. Каждый из них просто мечтал собственноручно помучить и прикончить палача. Единственная женщина-агент, готовившая на вилле еду, еле себя сдерживала, чтобы не подсыпать Эйхману яд, и увидеть его предсмертные мучения.
Между тем более трёхсот нацистов из немецкой общины в течение недели обшаривали Буэнос-Айрес в поисках Эйхмана, а их агентура пыталась контролировать вокзалы, морские порты и аэродромы. Тем не менее, им так и не удалось ничего обнаружить. Ни аргентинская полиция, ни родственники Эйхмана не смогли установить его местонахождение.
Мало было похитить. Надо было его тайно перевезти в Израиль. Прямого авиасообщения не было. Но 19-20 мая в Аргентине с пышностью собирались отпраздновать 150-летие независимости. На специальном самолете в страну должна была прибыть и официальная израильская делегация. Руководство авиакомпании пришлось посвятить в суть секретной операции.
Вечером 20 мая Эйхману дали дозу наркотика и переодели его в форму израильского лётчика. Затем его доставили в аэропорт и предъявили аргентинским пограничникам паспорт на имя пилота Рафаэля Арнона. До этого с участием Арнона была организована фиктивная автомобильная авария, а 20 мая он был выписан из больницы с указанием, что «…пациент может перенести полёт под наблюдением врача». Пограничники пропустили израильтян, накачанный наркотиками Эйхман ничего не мог сказать.
22 мая 1960 года премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион заявил, что Адольф Эйхман находится в Израиле и в скором времени будет отдан под суд. Целый год шло следствие. Эйхман обвинялся не только в преступлениях против человечества и преступлениях против еврейского народа. Обвиняли его и в высылке миллионов поляков, в аресте и отправке в лагеря смерти десятков тысяч цыган, отправке 100 детей из чешской деревни Лидице и уничтожение их в отместку за убийство чешскими подпольщиками Рейнхарда Гейдриха. В ходе процесса выступило множество свидетелей, переживших Холокост. В результате молодое поколение впервые получило возможность соприкоснуться с этими страницами совсем недавней трагической истории.
На процессе присутствовало множество известных личностей – ученых, писателей, политиков, общественных деятелей. И все они были в шоке: «суперзлодей» повинный в смерти миллионов людей, на самом деле оказался недалеки, сереньким человечишкой, обычным «офисным клерком» зацикленным на своей работе по уничтожению миллионов. Ничтожество «честно (ведь не воровал) и добросовестно» выполнявший порученное ему дело.
Удивительно, но эта мразь еще надеялась на снисхождение и помилование. Ведь по его предложению жестокие и мучительные расстрелы, были заменены на «гуманное и милосердное» отравление газом Циклон Б. Причем опять же немецкая прагматичность и деловитость: чтобы подобрать наиболее эффективную дозу газа, проверяли его не на женщинах и детях, а на здоровых мужиках – советских военнопленных.
15 декабря 1961 года Адольфу Эйхману зачитали смертный приговор, признав его военным преступником, виновным в злодеяниях против еврейского народа и против человечности. Вообще в Израиле отменена смертная казнь, но для Эйхмана сделали исключение, в виду беспрецедентности его преступлений и злодеяний.
Повесили Адольфа Эйхмана в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года. Туп сожгли, а пепел развеяли в нейтральных водах. Подальше от берега, чтобы никто не вдохнул с воздухом прах этой гадины.
Похищение Эйхмана вызвало переполох среди нацистских преступников благочинно проживающих в Латинской Америке и Испании. Они попросту пересра...ь. Так один из наиболее жестоких мучителей узников Освенцима доктор Йозеф Менгеле по прозвищу «Ангел смерти», заметая следы, в панике перебрался в Парагвай, а затем в Бразилию.
Аргентина стала скандалить, обвиняя израильтян в «грубом нарушение прав суверенитета, создающее опасную атмосферу для сохранения мира во всем мире». Тогдашний министр иностранных дел Израиля Голда Меир принесла Аргентине официальные извинения за действия, нарушившие закон, заявив, однако, что в данном случае они были оправданы. Согласно официальной версии, Эйхмана похитили некие «еврейские добровольцы», не состоящие на государственной службе. Доказать причастность к этому делу израильской разведки аргентинским спецслужбам так и не удалось. Зато они отыгрались на Лотаре Германе. В том же 1961 году он был задержан аргентинской полицией под предлогом, что он является разыскивавшимся нацистским доктором Йозефем Менгеле (!!!), и подвергся пыткам в аргентинской тюрьме. По прошествии 14 дней была проведена процедура сравнения отпечатков пальцев, и Герман был отпущен. Затем в течении десяти лет Герман получал угрозы от аргентинских нацистов. Его дочь Сильвия убоявшись расправы уехала в США. Сам же слепой адвокат, ни минуты не раскаивался в своих действиях. Он совершил подвиг – нашел и раздавил ядовитую гадину.
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Да! Безусловно. Все правильно сделали.
А теперь - про юридические аспекты.
На днях тут был пост про валютчиков. И евро-либерасты до брызг слюнями вопил, что "ни в какой цивилизованной стране...." не судят по статьям, "принимаемым после преступления".
Помните?
А тут. Судят в государстве, образованном в 49 году, по законам, принятым в 45-м. За преступления, совершенные до 45-го года.
И в нарушение своих же законов, приговаривают к смерти.....
Воистину - государство Израиль - самое неудобное для наших либерастов. Там происходит все то, за что евро-либерасты так любят обвинять Россию.