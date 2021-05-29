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Розыск и похищение Адольфа Эйхмана (Часть 2)

Розыск и похищение Адольфа Эйхмана (Часть 2)

Автор:
29 мая 2021 20:23
Метки: история   нацисты   факты   
474
4

О розыске нацистского преступника Адольфа Эйхмана был рассказ в 1 части. После того как его нашли в Аргентине израильтяне решили его похитить и судить.

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Метки: история   нацисты   факты   
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Перст Указующий 4 часа назад
за преступления против человечности и сегодня многих следовало бы судить
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Алекс Крайчек 4 часа назад
Стоило ли захватить, судить и казнить Эйхмана?
Да! Безусловно. Все правильно сделали.
А теперь - про юридические аспекты.
На днях тут был пост про валютчиков. И евро-либерасты до брызг слюнями вопил, что "ни в какой цивилизованной стране...." не судят по статьям, "принимаемым после преступления".
Помните?
А тут. Судят в государстве, образованном в 49 году, по законам, принятым в 45-м. За преступления, совершенные до 45-го года.
И в нарушение своих же законов, приговаривают к смерти.....
Воистину - государство Израиль - самое неудобное для наших либерастов. Там происходит все то, за что евро-либерасты так любят обвинять Россию.
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