Розыск и похищение Адольфа Эйхмана. Часть1

Именно он непосредственно отвечал за преследование, изгнание и депортацию евреев и тем самым за «окончательное решение еврейского вопроса». Именно Эйхман руководил координацией всего транспорта, следил за соблюдением расписания поездов и наполняемостью вагонов, в которых люди отправлялись в гетто и концентрационные лагеря, проверял эффективность депортации и уничтожения. Сам лично не расстреливал, но на ликвидациях частенько присутствовал, так сказать проверял. И к приезду Эйхмана с инспекцией, лагерное начальство старалось побольше изничтожить людей, чтобы достойно рапортовать ему о «перевыполнении планов». Тем самым именно Эйхман был ответственен за экспроприацию, депортацию и убийство почти шести миллионов евреев.

Обычно в наших книгах и фильмах гитлеровские солдаты и офицеры, особенно эсэсовцы, рисуются некими злобными маньяками, чудовищами и садистами. Ходят придурки по фильмам и зачем-то убивают и мучают, из-за своих маниакальных извращений. А это не так. Маньяки и садисты в СС не приветствовались. Были конечно, но в основной массе все эти эсэсовцы были чудовищно нормальными и здоровыми людьми. И убивали не потому что им так хотелось, а потому что это была их работа: ликвидировать людей быстро, эффективно, «качественно и без брака». Во главу был поставлен жестокий прагматизм. Убивали и мучили не из-за маниакальных желаний, а потому что так было удобно и нужно. Обстреляли партизаны немецкую машину – так ближайшей деревне расстрелять всех заложников. Укрывала какая-то семья раненого советского солдата – всех демонстративно повесить, в назидание другим. Выплачивает село натуральный налог и не допускает на свою территорию партизан – пусть живет. Не платит налога и помогает партизанам – всю спалить дотла.

Случай рассказанный мне одним из ветеранов. В январе 1942 года бригада морской пехоты освободила небольшую деревушку в Калининской области. В домах переоборудованных немцами под доты и укрепленные точки ни одного местного жителя. Нашли какую-то землянку, сунулись туда – сотня окоченевших трупов – старики, женщины, дети. Немецкие солдаты, даже не эсэсовцы, не убивали их. Им нужны были бревна и доски для строительства укреплений. Пилить и рубить лес долго и тяжело. Гораздо проще и прагматичней разобрать на стройматериалы деревенские избы. А жителей на мороз, пусть сами выживают. Не убивали, но на лютую смерть обрекли. Так наши солдаты после увиденного в землянке, всех пленных кинули в одну из горящих хат.

По мнению психиатров именно наши бойцы выглядели садистами и мучителями. Но по большому счету у кого, ни будь, повернется язык обвинить их и назвать чудовищами. Неужели нормальный человек после увиденного в землянке поступил бы иначе.

Адольф Эйхман не был маньяком, садистом и прирожденным убийцей. Писатель Ханна Арендт освещала процесс «над архитектором Холокоста» пришла к выводу, что в условиях «морального коллапса целой нации» виновниками и участниками массовых убийств оказываются не только «сверхзлодеи», но и самые обыкновенные, заурядные люди. Эйхман не был основным идеологом Холокоста. Он был недалёким, исполнительным и зацикленным на своей карьере винтиком тоталитарной машины. По оценке Арендт, Эйхман не был ни психопатом, ни чудовищем. Он был ужасно, невероятно нормальным человеком, а его действия, обернувшиеся гибелью миллионов людей, стали следствием желания хорошо сделать свою работу. Тот факт, что эта работа заключалась в организации массовых убийств, имел второстепенное значение.