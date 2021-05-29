Розыск и похищение Адольфа Эйхмана. Часть1

Он не был в списке главных руководителей Третьего рейха. Не Гиммлер, ни Борман, ни Гестапо-Мюллер. Обычный оберштурмбаннфюрер СС, что соответствовало званию подполковника. То есть даже не генерал. Но в списке главных военных преступников он находился в числе первых. Адольф Эйхман был руководителем «еврейского отдела» Главного управления имперской безопасности, который даже называли неофициально «отдел Эйхмана».
Именно он непосредственно отвечал за преследование, изгнание и депортацию евреев и тем самым за «окончательное решение еврейского вопроса». Именно Эйхман руководил координацией всего транспорта, следил за соблюдением расписания поездов и наполняемостью вагонов, в которых люди отправлялись в гетто и концентрационные лагеря, проверял эффективность депортации и уничтожения. Сам лично не расстреливал, но на ликвидациях частенько присутствовал, так сказать проверял. И к приезду Эйхмана с инспекцией, лагерное начальство старалось побольше изничтожить людей, чтобы достойно рапортовать ему о «перевыполнении планов». Тем самым именно Эйхман был ответственен за экспроприацию, депортацию и убийство почти шести миллионов евреев.
Обычно в наших книгах и фильмах гитлеровские солдаты и офицеры, особенно эсэсовцы, рисуются некими злобными маньяками, чудовищами и садистами. Ходят придурки по фильмам и зачем-то убивают и мучают, из-за своих маниакальных извращений. А это не так. Маньяки и садисты в СС не приветствовались. Были конечно, но в основной массе все эти эсэсовцы были чудовищно нормальными и здоровыми людьми. И убивали не потому что им так хотелось, а потому что это была их работа: ликвидировать людей быстро, эффективно, «качественно и без брака». Во главу был поставлен жестокий прагматизм. Убивали и мучили не из-за маниакальных желаний, а потому что так было удобно и нужно. Обстреляли партизаны немецкую машину – так ближайшей деревне расстрелять всех заложников. Укрывала какая-то семья раненого советского солдата – всех демонстративно повесить, в назидание другим. Выплачивает село натуральный налог и не допускает на свою территорию партизан – пусть живет. Не платит налога и помогает партизанам – всю спалить дотла.
Случай рассказанный мне одним из ветеранов. В январе 1942 года бригада морской пехоты освободила небольшую деревушку в Калининской области. В домах переоборудованных немцами под доты и укрепленные точки ни одного местного жителя. Нашли какую-то землянку, сунулись туда – сотня окоченевших трупов – старики, женщины, дети. Немецкие солдаты, даже не эсэсовцы, не убивали их. Им нужны были бревна и доски для строительства укреплений. Пилить и рубить лес долго и тяжело. Гораздо проще и прагматичней разобрать на стройматериалы деревенские избы. А жителей на мороз, пусть сами выживают. Не убивали, но на лютую смерть обрекли. Так наши солдаты после увиденного в землянке, всех пленных кинули в одну из горящих хат.
По мнению психиатров именно наши бойцы выглядели садистами и мучителями. Но по большому счету у кого, ни будь, повернется язык обвинить их и назвать чудовищами. Неужели нормальный человек после увиденного в землянке поступил бы иначе.
Адольф Эйхман не был маньяком, садистом и прирожденным убийцей. Писатель Ханна Арендт освещала процесс «над архитектором Холокоста» пришла к выводу, что в условиях «морального коллапса целой нации» виновниками и участниками массовых убийств оказываются не только «сверхзлодеи», но и самые обыкновенные, заурядные люди. Эйхман не был основным идеологом Холокоста. Он был недалёким, исполнительным и зацикленным на своей карьере винтиком тоталитарной машины. По оценке Арендт, Эйхман не был ни психопатом, ни чудовищем. Он был ужасно, невероятно нормальным человеком, а его действия, обернувшиеся гибелью миллионов людей, стали следствием желания хорошо сделать свою работу. Тот факт, что эта работа заключалась в организации массовых убийств, имел второстепенное значение.
Адольф Эйхман родился в 1906 году в Германии, но когда ему было 7 лет, отца перевели на работу в Австрию. Происхождение «истинного арийца» темное и запутанное. Семья вроде бы чисто немецкая, но где такие найдешь. Судя по всему там и еврейской крови было в избытке. Бьют то по морде, а не по паспорту. А морда у Эйхмана была типично еврейская. В школе за маленький рост, тёмные волосы и «характерный» нос друзья называли его «маленький еврей». А он всем доказывал, что не иудей.
Вполне возможно, что эти детские комплексы вызвали его патологическую неприязнь к евреям. Вступил в молодежную организацию, там познакомился с Кальтенбруннером, который дал ему рекомендацию в австрийскую НСДП, и вообще потом всегда ему протежировал. Кто-то выбирал военную карьеру, а Эйхман делал кровавую карьеру палача и организатора массовый убийств. Причем сам не убивал, по мнению еще одного палача Теодера Эйке, кишка у него была тонка на это.
Весной 1945 года Эйхман расстался с женой и последними сотрудниками и сдался американцам. Так как в силу татуировки он не смог скрыть своей принадлежности к СС, представился унтерштурмфюрером СС Отто Экманом и был направлен в лагерь военнопленных. В феврале 46 -го бежал из лагеря и благодаря старым связям смог раздобыть новые документы на имя мелкого торговца Отто Хенингера. Несколько лет скрывался в Германии, затем с помощью монахов из Ватикана, воспользовался так называемой «крысиной тропой», эмигрировал в Аргентину. В 1950 году поселился в Буэнос-Айресе под вымышленным именем Рикардо Клемент; жена и трое сыновей присоединились к нему через два года, четвёртый сын Эйхмана родился уже в Аргентине.
Относительно того, как израильская разведка вышла на след Эйхмана, существуют несколько версий, но в любой ключевую роль играет адвокат Лотар Герман. Немецкий еврей, несмотря на женитьбу немке, все равно не избежавший нацистских репрессий, в результате которых он ослеп. Но слепота не помешала ему интересоваться событиями, связанными с поисками бывших нацистов. Проживая в Аргентине, по сути, он был мозговым центром по розыску бывших нацистов.
По основной версии узнав, что его дочь познакомилась с членом аргентинской немецкой колонии, молодым человеком по имени Николас Эйхман, который хвастался заслугами своего отца перед Третьим рейхом, Герман заподозрил, что речь идёт о сыне Адольфа Эйхмана.
По другой мало озвученной, но наиболее вероятной версии, на нациста Лотару Герману «стуканул» один из сотрудников ЦРУ или Организации Гелена, предтече БНД (западногерманская разведка). Может быть еврей, может быть антифашист или просто честный человек. Не желая его подставлять Герман, и придумал фейк о знакомстве своей дочери с сыном Эйхмана.
Так или иначе, именно Лотар Герман навел израильские спецслужбы на палача. Операцию по поимке Эйхмана возглавил директор «Моссада» Иссер Харель. Руководителем оперативной группы был назначен Рафи Эйтан. Все участники операции были добровольцами. Большинство из них либо сами пострадали от нацистов во время войны, либо имели погибших родственников.
В первую очередь, надо было достоверно убедится, что Рикардо Клемент действительно является Адольфом Эйхманом. Сомнения были. Агенты установили, что подозреваемый проживает в очень бедном районе, домик также не подходил, по их представлениям, для высокопоставленного нациста который по сведениям, вывез из Европы много денег.
В Аргентину прибыл опытнейший следователь службы «Шабак» Цви Аарони. 21 марта 1960 года, в доме Клемента отмечали какой-то праздник. Изучив досье Эйхмана, разведчики установили, что в этот день супруги Вероника и Адольф Эйхманы должны были отмечать 25-летие своей свадьбы. 3 апреля наблюдателям удалось незаметно сфотографировать Эйхмана.
На основании фотографий и информации, собранной Цви Аарони, было решено, что Эйхман опознан достаточно надежно, и Харель начал планировать его похищение; однако окончательное подтверждение личности должно было быть получено во время операции по захвату.
По международным правилам и нормам Израиль должен был потребовать у Аргентины экстрадиции преступника. Но в «Моссад» резонно опасались, что официальная переписка затянется и Эйхман снова исчезнет. Ищи его потом. Аргентина после 1945 года стала настоящим прибежищем для нацистов. Сочувствующий Гитлеру президент Аргентины Хуан Перон не просто закрывал глаза на въезд в страну огромного числа немцев с фальшивыми документами, но и активно помогал им скрыться из Европы. Многие бывшие нацисты даже устраивались на работу в вооружённые силы Аргентины.
Поэтому израильтяне решили не требовать выдачи Эйхмана, а просто похитить его и тайно вывезти в Израиль. Для предотвращения международного скандала, все участники операции в случае ареста, должны были скрывать свою принадлежность к Израилю и тем более к службе «Моссад». Просто какие-то энтузиасты-добровольцы. Вполне разумная предосторожность. Представьте, приедут киргизские гэбисты или менты в Белоруссию или Россию и начнут хватать Бакиева с Акаевым. Кстати версии о евреях-добровольцах Израиль придерживался до 2005 года. Только тогда было признано участие спецслужб и озвучен список участников похищения Эйхмана.
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мне кажется самое главное упущено - кто первый полез...не мы лезли, а к нам. И ответ может быть любой и должен был быть таким, что бы неповадно было лезть боле. Вот только забываются уже некоторые
Язык тебе за это подрезать бы....когда копипастишь,читай текст!!!!!!
Также как наши взрывали террористов в Катаре и Турции.
Надо продолжать эти абсолютно верные дела.
Но иногда случаются и другие штуки: вот Лукашенко посадил самолёт с человеком, которого подозревают в терроризме, подготовке гос.переворота и прочем - вон какая шумиха началась :)