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Розыск и похищение Адольфа Эйхмана. Часть1

Розыск и похищение Адольфа Эйхмана. Часть1 (7 фото)

Автор:
29 мая 2021 14:06
Метки: история   нацизм   факты   
900
7

Он не был в списке главных руководителей Третьего рейха. Не Гиммлер, ни Борман, ни Гестапо-Мюллер. Обычный оберштурмбаннфюрер СС, что соответствовало званию подполковника. То есть даже не генерал. Но в списке главных военных преступников он находился в числе первых. Адольф Эйхман был руководителем «еврейского отдела» Главного управления имперской безопасности, который даже называли неофициально «отдел Эйхмана».

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Метки: история   нацизм   факты   
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8  комментариев
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8k
Vacony 4 часа назад
автор поднял вопрос что лучше-хуже - прагматическое убийство - выгнать на мороз что бы замерли, или садисто-мучительно бросить немцев в горящий дом ?
мне кажется самое главное упущено - кто первый полез...не мы лезли, а к нам. И ответ может быть любой и должен был быть таким, что бы неповадно было лезть боле. Вот только забываются уже некоторые
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169
a_komolow 24 минуты назад
От Моссада не скроешься!
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65k
Вит Вит 2 часа назад
"По мнению психиатров именно наши бойцы выглядели садистами и мучителями."
Язык тебе за это подрезать бы....когда копипастишь,читай текст!!!!!!
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64k
Максим 2 часа назад
А я вот считаю, что все эти похищения и убийства функционеров рейха преследовали одну важную цель.. Скрыть реальное количество жертв Холокоста и другие неприятные для еврейского лобби факты.. заметьте их не судили, не казнили.. их просто убирали как неудобных свидетелей.. А вот с простыми мясниками с локтями по локоть в крови, типа Скорцени, отлично себе сотрудничали)
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Евреи молодцы, разыскивают и мстят своим обидчикам. Кто евреев обидит, тот долго не живет. Вот бы и Россия брала пример с евреев. Например, Майк Сукашвили начал войну против России - поймать, привезти в Москву, судить и повесить, как Эйхмана. Он этого вполне заслужил. Может, хоть тогда Россию начнут уважать.
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3k
Алексей 4 часа назад
Продолжение следует?
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