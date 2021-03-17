Вольф Гесс стал архитектором. Почти всю свою сознательную жизнь он пытался обелить имя своего отца. Вольф написал три книжки об отце, добивался освобождения узника Шпандау (Гесс отбывал пожизненный срок в тюрьме Шпандау, с 1966 года он стал единственным узником этой тюрьмы). Он также создал общественную организацию "Свободу Рудольфу Гессу". Добиться освобождения Рудольфа Гесса ему так и не удалось, в 1987 году 93-летний Гесс покончил жизнь самоубийством в камере. Правда, Вольф был уверен, что Гесса убили. После самоубийства Рудольф Гесс стал кумиром неонацистов, в немалой степени этом способствовала и деятельность Гесса-младшего.



Несмотря на то, что Вольф фактически воспитывался без отца, почти его не помнил и, конечно же, в сознательном возрасте узнал о всех злодействах Гитлера и его клики, в своих книгах он описывает Рудольфа Гесса как мученика режима и чуть ли не миротворца.



Начало книги "Жизнь и смерть моего отца Рудольфа Гесса":

"Когда мой отец совершил перелёт в Шотландию 10 мая 1941 года, мне было 3,5 года. Поэтому у меня осталось очень мало воспоминаний о том времени, когда он был на свободе. Помню, например, как он вытаскивал меня из пруда в саду. Ещё помню, как я закричал от ужаса, увидев залетевшую в дом летучую мышь, а отец аккуратно взял её в руки и выпустил в окно.

С возрастом я стал по крупицам узнавать о своём отце, о его роли в истории. Постепенно я пришёл к пониманию мученичества, которое он претерпел в тюрьме Шпандау, где он провёл 40 лет - половину своей жизни".

Такие книги детей одиозных исторических фигур, в которых они предстают хорошими отцами, ничего не знавшими о преступлениях режима, иронично называют "детской литературой".



Воль Рюдигер Гесс скончался в 2001 году в возрасте 63 лет.