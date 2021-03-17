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Во времена Третьего рейха деток высокопоставленных нацистов называли наследными принцами и принцессами. Их отцы днём уничтожали народы, а вечером качали своих малышей на руках и дарили им шоколадки. Каково было принцам и принцессам узнать, что их отцы - бандиты и убийцы?
Гудрун Бурвиц (Гиммлер)
Гудрун Гиммлер родилась в 1929 году, в этом же году Генрих Гиммлер стал рейхсфюррером СС. В мае 1945 года Гиммлер раскусил ампулу с цианидом, Гудрун тогда было 15 лет. В зрелом возрасте, когда Гудрун уже узнала, что её отец один из самых кровавых убийц в истории человечества, "архитектор" Холокоста, она говорила: "Лучшего папы я не могу себе и представить". Гиммлер называл её Puppe (куколка), задаривал подарками и, несмотря на занятость в деле уничтожения "низших рас", при любой возможности звонил ей, навещал, брал с собой на прогулку или даже на официальные мероприятия.
В 1945 году Гудрун вместе с матерью была арестованы американцами. Несколько месяцев их мотали по разным лагерям, потом они предстали на Нюрнбергском процессе в качестве свидетелей, затем снова тюрьмы и лагеря для родственников нацистов. Гудрун освободили в ноябре 1946 года. О проведённом в лагерях времени Гудрун вспоминала как о самых тяжёлых днях в своей жизни. Она вспоминала, что с ней обращались так, будто она должна была своими страданиями искупить грехи отца (знала бы она тогда, насколько разными были условия в её лагере и в тех лагерях, которые придумал её отец). Но Гудрун не собиралась искупать грехи Гиммлера, напротив - она всю жизнь защищала преступное наследие отца. Она также не принимала тот факт, что Гиммлер покончил жизнь самоубийством, и считала, что его убили во время допроса.
В 1945 году Гудрун вместе с матерью была арестованы американцами. Несколько месяцев их мотали по разным лагерям, потом они предстали на Нюрнбергском процессе в качестве свидетелей, затем снова тюрьмы и лагеря для родственников нацистов. Гудрун освободили в ноябре 1946 года. О проведённом в лагерях времени Гудрун вспоминала как о самых тяжёлых днях в своей жизни. Она вспоминала, что с ней обращались так, будто она должна была своими страданиями искупить грехи отца (знала бы она тогда, насколько разными были условия в её лагере и в тех лагерях, которые придумал её отец). Но Гудрун не собиралась искупать грехи Гиммлера, напротив - она всю жизнь защищала преступное наследие отца. Она также не принимала тот факт, что Гиммлер покончил жизнь самоубийством, и считала, что его убили во время допроса.
На свободе Гудрун быстро поняла, что с фамилией Гиммлер работу будет найти крайне тяжело. Поэтому она вышла замуж за журналиста Вульфа Дитера Бурвица и взяла его фамилию. Любопытно, что Вульф Бурвиц был неонацистом. У Бурвица и Гиммлер было двое детей.
Гудрун стояла у истоков создания организации "Тихая помощь", помогавшей нацистским преступникам, оказавшимся за решёткой, и тем, кто желал по "крысиной тропе" перебраться в Южную Америку. За это недобитые нацисты прозвали её "Матерью Терезой". Благодаря стараниям Гудрун некоторым прославившимся своими зверствами офицерам СС удалось избежать тюремной камеры или виселицы и закончить свою жизнь в доме престарелых или в отдалённой альпийской деревушке.
Гудрун стояла у истоков создания организации "Тихая помощь", помогавшей нацистским преступникам, оказавшимся за решёткой, и тем, кто желал по "крысиной тропе" перебраться в Южную Америку. За это недобитые нацисты прозвали её "Матерью Терезой". Благодаря стараниям Гудрун некоторым прославившимся своими зверствами офицерам СС удалось избежать тюремной камеры или виселицы и закончить свою жизнь в доме престарелых или в отдалённой альпийской деревушке.
Гудрун умерла в Мюнхене 24 мая 2018 года на 89-м году жизни. Уже после смерти дочки Гиммлера стало известно, что в начале 1960-х она под вымышленным именем работала в Федеральной разведывательной службе Германии под началом Рейнхарда Гелена, одного из руководителей разведки на Восточном фронте.
У Гиммлера и его жены Маргарет (мать Гудрун) был приёмный сын Герхард. Он воевал на Восточном фронте и попал в плен. В 1950-х он вернулся в Германию. Герхард работал журналистом в городе Любеке. Известно, что детей у него не было.
У Гиммлера также было двое детей от любовницы, с которой он фактически стал жить с 1939 года. Сын Хельге родился в 1942-м и дочь Нанетта Доротея родилась в 1944-м. Известно, что Нанетта Доротея работала врачом и скончалась в 1982 году.
У Гиммлера и его жены Маргарет (мать Гудрун) был приёмный сын Герхард. Он воевал на Восточном фронте и попал в плен. В 1950-х он вернулся в Германию. Герхард работал журналистом в городе Любеке. Известно, что детей у него не было.
У Гиммлера также было двое детей от любовницы, с которой он фактически стал жить с 1939 года. Сын Хельге родился в 1942-м и дочь Нанетта Доротея родилась в 1944-м. Известно, что Нанетта Доротея работала врачом и скончалась в 1982 году.
Вольф Рюдигер Гесс
Вольф был долгожданным ребёнком, единственным наследником Гесса. В честь рождения Гесса-младшего в 1937 году гауляйтеры отправили семейству по горсти немецкой земли. Это символизировало радость немецкого народа по случаю рождения сына рейхсминистра. Малыш как будто бы начинал жизнь на всей немецкой земле сразу.
Крёстным отцом Вольфа Рюдегера был сам Адольф Гитлер. Его даже назвали в честь фюрера - Гитлер очень любил данное ему в юности прозвище Wolf (волк). Крестины Вольфа состоялись на следующий день после печально известной Хрустальной ночи.
Когда Вольф был ещё совсем крошкой, Гесс совершил свой знаменитый перелёт в Шотландию. На родине Гесса признали душевнобольным. Вольф вполне спокойно жил с матерью в альпийской деревне до 1947 года, пока американцы не забрали его мать. Вместе с другими жёнами судимых в Нюрнберге нацистов она была отправлена в лагерь Гёггингене. Гесса-младшего взяла на воспитание тётка, но у же в 1948-м мать вернулась из заключения.
Рудольф Гесс, как известно, был приговорён Нюрнбергским трибуналом к пожизненному заключению. Он долгое время отказывался принимать в тюрьме посетителей, в том числе жену и сына. Лишь в 1969 году 32-летний Воль Рюдигер Гесс увидел отца после долгой разлуки.
Крёстным отцом Вольфа Рюдегера был сам Адольф Гитлер. Его даже назвали в честь фюрера - Гитлер очень любил данное ему в юности прозвище Wolf (волк). Крестины Вольфа состоялись на следующий день после печально известной Хрустальной ночи.
Когда Вольф был ещё совсем крошкой, Гесс совершил свой знаменитый перелёт в Шотландию. На родине Гесса признали душевнобольным. Вольф вполне спокойно жил с матерью в альпийской деревне до 1947 года, пока американцы не забрали его мать. Вместе с другими жёнами судимых в Нюрнберге нацистов она была отправлена в лагерь Гёггингене. Гесса-младшего взяла на воспитание тётка, но у же в 1948-м мать вернулась из заключения.
Рудольф Гесс, как известно, был приговорён Нюрнбергским трибуналом к пожизненному заключению. Он долгое время отказывался принимать в тюрьме посетителей, в том числе жену и сына. Лишь в 1969 году 32-летний Воль Рюдигер Гесс увидел отца после долгой разлуки.
Вольф Гесс стал архитектором. Почти всю свою сознательную жизнь он пытался обелить имя своего отца. Вольф написал три книжки об отце, добивался освобождения узника Шпандау (Гесс отбывал пожизненный срок в тюрьме Шпандау, с 1966 года он стал единственным узником этой тюрьмы). Он также создал общественную организацию "Свободу Рудольфу Гессу". Добиться освобождения Рудольфа Гесса ему так и не удалось, в 1987 году 93-летний Гесс покончил жизнь самоубийством в камере. Правда, Вольф был уверен, что Гесса убили. После самоубийства Рудольф Гесс стал кумиром неонацистов, в немалой степени этом способствовала и деятельность Гесса-младшего.
Несмотря на то, что Вольф фактически воспитывался без отца, почти его не помнил и, конечно же, в сознательном возрасте узнал о всех злодействах Гитлера и его клики, в своих книгах он описывает Рудольфа Гесса как мученика режима и чуть ли не миротворца.
Начало книги "Жизнь и смерть моего отца Рудольфа Гесса":
"Когда мой отец совершил перелёт в Шотландию 10 мая 1941 года, мне было 3,5 года. Поэтому у меня осталось очень мало воспоминаний о том времени, когда он был на свободе. Помню, например, как он вытаскивал меня из пруда в саду. Ещё помню, как я закричал от ужаса, увидев залетевшую в дом летучую мышь, а отец аккуратно взял её в руки и выпустил в окно.
С возрастом я стал по крупицам узнавать о своём отце, о его роли в истории. Постепенно я пришёл к пониманию мученичества, которое он претерпел в тюрьме Шпандау, где он провёл 40 лет - половину своей жизни".
Такие книги детей одиозных исторических фигур, в которых они предстают хорошими отцами, ничего не знавшими о преступлениях режима, иронично называют "детской литературой".
Воль Рюдигер Гесс скончался в 2001 году в возрасте 63 лет.
Несмотря на то, что Вольф фактически воспитывался без отца, почти его не помнил и, конечно же, в сознательном возрасте узнал о всех злодействах Гитлера и его клики, в своих книгах он описывает Рудольфа Гесса как мученика режима и чуть ли не миротворца.
Начало книги "Жизнь и смерть моего отца Рудольфа Гесса":
"Когда мой отец совершил перелёт в Шотландию 10 мая 1941 года, мне было 3,5 года. Поэтому у меня осталось очень мало воспоминаний о том времени, когда он был на свободе. Помню, например, как он вытаскивал меня из пруда в саду. Ещё помню, как я закричал от ужаса, увидев залетевшую в дом летучую мышь, а отец аккуратно взял её в руки и выпустил в окно.
С возрастом я стал по крупицам узнавать о своём отце, о его роли в истории. Постепенно я пришёл к пониманию мученичества, которое он претерпел в тюрьме Шпандау, где он провёл 40 лет - половину своей жизни".
Такие книги детей одиозных исторических фигур, в которых они предстают хорошими отцами, ничего не знавшими о преступлениях режима, иронично называют "детской литературой".
Воль Рюдигер Гесс скончался в 2001 году в возрасте 63 лет.
Харальд Квандт, пасынок Йозефа Геббельса
У Йозефа и Магды Геббельс было шестеро детей (все на букву H в честь Гитлера: Хельга, Хильда, Хельмут, Хольда, Хедда, Хайда). У Магды был также сын от первого брака, чьё имя тоже начинается на H. Харальд Квандт поддерживал хорошие отношения с отцом Гюнтером Квандтом, но жил в доме Геббельса. На видео он показывает фокус детям Геббельса.
Всех своих детей Геббельсы отравили, а потом отравились и сами 1 мая 1945 года. Харальд - единственный сын Магды, переживший войну. Магда Геббельс незадолго до смерти отправила Харольду письмо, в котором объясняла мотивы самоубийства: "Мир, который придёт после Фюрера, не стоит того, чтобы в нём жить. Поэтому я и беру детей с собой, уходя из него. Жалко оставить их жить в той жизни, которая наступит".
Харальд был ранен и захвачен в плен американцами в Италии в 1944 году. В 1947 году он был освобождён и вернулся в Германию.
Всех своих детей Геббельсы отравили, а потом отравились и сами 1 мая 1945 года. Харальд - единственный сын Магды, переживший войну. Магда Геббельс незадолго до смерти отправила Харольду письмо, в котором объясняла мотивы самоубийства: "Мир, который придёт после Фюрера, не стоит того, чтобы в нём жить. Поэтому я и беру детей с собой, уходя из него. Жалко оставить их жить в той жизни, которая наступит".
Харальд был ранен и захвачен в плен американцами в Италии в 1944 году. В 1947 году он был освобождён и вернулся в Германию.
Отец Квандта Гюнтер помог сыну быстро адаптироваться в новом мире.
Гюнтер Квандт был крупным промышленником, создателем промышленной империи, в которую сейчас входит BMW. В 1937 году Гитлер назначил Гюнтера фюрером военной экономики (Wehrwirtschaftsführer) за активное спонсирование НСДАП. Заводы Квандта поставляли винтовки, боеприпасы, аккумуляторы для танков, используя для их производства труд заключённых концлагерей. Гюнтера Квандта арестовали в 1946 году, признали "попутчиком" (Mitläufer), то есть тем, кто был нацистом, но в преступлениях режима не замешан. В 1948 году Квандта-старшего отпустили на свободу, и он продолжил управлять своей империей. "Квандты напрямую замешаны в преступлениях нацизма", - сказано в 1200-страничном исследовании деятельности Квандтов во время Второй мировой. Но прошлое никак не мешает потомкам Квандтам быть самыми богатыми людьми в Германии.
Вернувшийся из плена Харальд Квандт стал компаньоном отца по бизнесу, а после его смерти в 1954 году возглавил империю вместе с братом. В 1967 году 45-летний Харальд Квандт погиб в авиакатастрофе. Он никогда не высказывался публично о своей матери и своём отчиме Геббельсе.
Харальд оставил после себя пятерых детей. Говорят, все они очень похожи на Магду Геббельс. Одна из дочек Харальда вышла за еврея и приняла иудаизм. Его внук живёт в Израиле.
Гюнтер Квандт был крупным промышленником, создателем промышленной империи, в которую сейчас входит BMW. В 1937 году Гитлер назначил Гюнтера фюрером военной экономики (Wehrwirtschaftsführer) за активное спонсирование НСДАП. Заводы Квандта поставляли винтовки, боеприпасы, аккумуляторы для танков, используя для их производства труд заключённых концлагерей. Гюнтера Квандта арестовали в 1946 году, признали "попутчиком" (Mitläufer), то есть тем, кто был нацистом, но в преступлениях режима не замешан. В 1948 году Квандта-старшего отпустили на свободу, и он продолжил управлять своей империей. "Квандты напрямую замешаны в преступлениях нацизма", - сказано в 1200-страничном исследовании деятельности Квандтов во время Второй мировой. Но прошлое никак не мешает потомкам Квандтам быть самыми богатыми людьми в Германии.
Вернувшийся из плена Харальд Квандт стал компаньоном отца по бизнесу, а после его смерти в 1954 году возглавил империю вместе с братом. В 1967 году 45-летний Харальд Квандт погиб в авиакатастрофе. Он никогда не высказывался публично о своей матери и своём отчиме Геббельсе.
Харальд оставил после себя пятерых детей. Говорят, все они очень похожи на Магду Геббельс. Одна из дочек Харальда вышла за еврея и приняла иудаизм. Его внук живёт в Израиле.
Эдда Геринг
Дочка Германа Геринга родилась 2 июня 1938 года. У неё, как и у сына Гесса, крёстным отцом был Адольф Гитлер. Геринг любил жить в роскоши, и с детства приучал к роскоши дочку. Например, на крестины ей подарили два шедевра немецкого живописца Лукаса Кранаха-старшего, а на деньги люфтваффе для неё была построена уменьшенная копия дворца Сан-Суси. Драгоценности и картины, подаренные Эдде отцом, после войны стали предметом судебного разбирательства. Золотые украшения Эдде удалось отсудить, а вот картины забрал себе город Кёльн.
После войны Эдда вместе с матерью какое-то время провела в американском лагере. Во время Нюрнбергского процесса Эдда имела возможность навещать отца в тюрьме. После приговора Герингу и его самоубийства в камере Эдда жила обычной жизнью. Окончив Мюнхенский университет, устроилась работать в больницу. В конце 1970-х у Эдды закрутился роман с журналистом, написавшим книгу про Германа Геринга. Он купил яхту, когда-то принадлежавшую Герингу, где ностальгировал по временам Третьего рейха вместе с бывшими нацистами. Однако замуж Эдда так никогда и не вышла, детей у неё не было. Якобы она говорила, что нет мужчины равного её отцу, а на меньшее она не согласна.
После войны Эдда вместе с матерью какое-то время провела в американском лагере. Во время Нюрнбергского процесса Эдда имела возможность навещать отца в тюрьме. После приговора Герингу и его самоубийства в камере Эдда жила обычной жизнью. Окончив Мюнхенский университет, устроилась работать в больницу. В конце 1970-х у Эдды закрутился роман с журналистом, написавшим книгу про Германа Геринга. Он купил яхту, когда-то принадлежавшую Герингу, где ностальгировал по временам Третьего рейха вместе с бывшими нацистами. Однако замуж Эдда так никогда и не вышла, детей у неё не было. Якобы она говорила, что нет мужчины равного её отцу, а на меньшее она не согласна.
Эдда не высказывалась о преступлениях своего отца, но всегда подчёркивала, что сильно любила его в детстве, и что хранит о нём только тёплые воспоминания. Она умерла в 2018 году на 81-м году жизни.
Мартин Адольф Борман
У Мартина Бормана было 10 детей: Мартин Адольф (назван в честь своего крёстного отца Гитлера), Ильза (названа в честь крёстной - супруги Рудольфа Гесса. После перелёта Гесса переименована в Айке), Ирмгард, Рудольф Герхард (после перелёта своего крёстного отца переименован в Гельмута), Генрих Гуго (назван в честь своего крёстного Генриха Гиммлера), Ева Ута, Герда, Фриц Хармут, Фолькер.
Старший сын главы канцелярии НСДАП Бормана Мартин Адольф родился в 1930 году. На самом деле он Адольф Мартин, имена местами он переставил самостоятельно после падения Третьего рейха. Во время войны "наследный принц" посещал Академию нацистской партии и планировал продолжить дело отца. В апреле 1945 года школа закрылась, и Мартин, пытаясь попасть к матери, оказался в Зальцбурге, где гауляйтер выдал ему поддельные документы, а местный католический священник дал приют.
В 1946 году умерла мать Адольфа, Борман-старший числился пропавшим без вести (останки Бормана были обнаружены лишь в 1963 году). Тогда Мартин Адольф обратился в католицизм и стал служить алтарным мальчиком. В 1958 году он стал католическим священником. По словам Мартина Адольфа, его отец ненавидел религию, его божеством был Гитлер ("Исполнение желаний фюрера", - так Мартин Борман описал сыну суть нацизма). Так что, Борман-старший был бы в бешенстве, узнай он, что его сын стал священником.
Старший сын главы канцелярии НСДАП Бормана Мартин Адольф родился в 1930 году. На самом деле он Адольф Мартин, имена местами он переставил самостоятельно после падения Третьего рейха. Во время войны "наследный принц" посещал Академию нацистской партии и планировал продолжить дело отца. В апреле 1945 года школа закрылась, и Мартин, пытаясь попасть к матери, оказался в Зальцбурге, где гауляйтер выдал ему поддельные документы, а местный католический священник дал приют.
В 1946 году умерла мать Адольфа, Борман-старший числился пропавшим без вести (останки Бормана были обнаружены лишь в 1963 году). Тогда Мартин Адольф обратился в католицизм и стал служить алтарным мальчиком. В 1958 году он стал католическим священником. По словам Мартина Адольфа, его отец ненавидел религию, его божеством был Гитлер ("Исполнение желаний фюрера", - так Мартин Борман описал сыну суть нацизма). Так что, Борман-старший был бы в бешенстве, узнай он, что его сын стал священником.
В интервью корреспонденту "АиФ" в 2004 году Борман-младший рассказывал: "Я увидел фото из концлагеря Берген-Бельзен. Штабеля трупов, в том числе детей, газовые печи... Я пришёл в ужас, пытался убедить себя, что отец был не в курсе. Но потом узнал, что всё это творилось по его приказам. И укрепился в желании стать священником, чтобы молиться за грехи отца и за тех, кто погиб из-за него. То, что он делал, - чудовищно".
В отличие от детей других нацистских главарей Мартин Адольф решил замолить грехи своего отца. В 1960-х он был с миссионерской миссией в Конго, где его чуть не пристрелили во время госпереворота. Он объяснял, что выбрал Конго, потому что хотел, чтобы Бог послал ему испытания.
В 1970-х Борман сложил с себя сан священника и женился на монахине, которая тоже отказалась от обета безбрачия. По официальной версии, Борман ушёл из-за проблем со здоровьем. Но есть версия, что причиной стал скандал с изнасилованием, который в 1960-х не стали выносить за пределы монастыря. В 2011 году жертва изнасилования (по его словам, изнасилования продолжались в течение года) обратился в суд. Борман к тому времени уже выжил из ума и никак не прокомментировал обвинения. Расследовавшая дело комиссия присудила обвинителю компенсацию.
Борман до 1992 году преподавал богословие. В 2011 году он посетил ряд школ в Германии и Австрии с лекциями об ужасах нацизма.
Мартин Адольф скончался 11 марта 2013 года.
В отличие от детей других нацистских главарей Мартин Адольф решил замолить грехи своего отца. В 1960-х он был с миссионерской миссией в Конго, где его чуть не пристрелили во время госпереворота. Он объяснял, что выбрал Конго, потому что хотел, чтобы Бог послал ему испытания.
В 1970-х Борман сложил с себя сан священника и женился на монахине, которая тоже отказалась от обета безбрачия. По официальной версии, Борман ушёл из-за проблем со здоровьем. Но есть версия, что причиной стал скандал с изнасилованием, который в 1960-х не стали выносить за пределы монастыря. В 2011 году жертва изнасилования (по его словам, изнасилования продолжались в течение года) обратился в суд. Борман к тому времени уже выжил из ума и никак не прокомментировал обвинения. Расследовавшая дело комиссия присудила обвинителю компенсацию.
Борман до 1992 году преподавал богословие. В 2011 году он посетил ряд школ в Германии и Австрии с лекциями об ужасах нацизма.
Мартин Адольф скончался 11 марта 2013 года.
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