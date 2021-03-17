FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3794 поста • 931 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Факты 
LongFishki Как жили дети нацистских преступников

Как жили дети нацистских преступников (11 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 17:45
Сообщество : Факты
Метки: longfishki   Геринг   борман   гитлер   дети   история   нацисты   факты   
915
11
1
Во времена Третьего рейха деток высокопоставленных нацистов называли наследными принцами и принцессами. Их отцы днём уничтожали народы, а вечером качали своих малышей на руках и дарили им шоколадки. Каково было принцам и принцессам узнать, что их отцы - бандиты и убийцы?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: longfishki   Геринг   борман   гитлер   дети   история   нацисты   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
Элек Мек 39 минут назад
Сын за отца не отвечает

Слова И. В. Сталина (1878 1953), сказанные им на совещании передовых комбайнеров (1 декабря 1935 г.) в ответ на выступление участника совещания А. Г. Тильба. Последний сказал: «Хоть я и сын кулака, но я буду честно бороться за дело рабочих и крестьян» (Правда. 1935. 4 дек.). На что и последовал широко растиражированный советскими газетами знаменитый, хотя и не подтвержденный последовавшими репрессиями, ответ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Сколько стоит самый дорогой в мире укол и от какой болезни он может спасти Сколько стоит самый дорогой в мире укол и от какой болезни он может спасти 20 фактов и легенд о затерянных городах 20 фактов и легенд о затерянных городах 10 неожиданных фактов о Николе Тесле 10 неожиданных фактов о Николе Тесле Как родился автомобиль: интересные факты о паровых машинах Как родился автомобиль: интересные факты о паровых машинах Почему цыгане не работают, не служат в армии и не платят налоги Почему цыгане не работают, не служат в армии и не платят налоги Как один голубь спас 200 человек Как один голубь спас 200 человек
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

188674



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Огромные архивы советских журналов, газет и документов: на случай, если вас замучила ностальгия
204
142
Огромные архивы советских журналов, газет и документов: на случай, если вас замучила...
Девушка пожаловалась в соцсетях на "жадного" кавалера с сайта знакомств и получила ответ от него же
1
167
Девушка пожаловалась в соцсетях на "жадного" кавалера с сайта знакомств и получила...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Twitter люди поругались из-за советского мороженого
0
80
В Twitter люди поругались из-за советского мороженого
Такую рыбу мы еще не ловили, что мы с ней сделали...
0
4
Такую рыбу мы еще не ловили, что мы с ней сделали...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#интересное#СССР#дтп#сша#автомобили#кот#красота#знаменитости
#фото#люди#животные#автомир#кино#аварии#картинки#прикольные#авария дня#настроение
#интересно#история#прикол#подборка#Россия#авто аварии#приколы#Автомобиль#девушки#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться