Тайна молитвенника Анны Болейн

Обвинения в измене и инцесте были предъявлены Анне в 1536 году, всего через три года после коронации. Утверждалось, что ее «слабости и плотские аппетиты» подтолкнули ее к отношениям с пятью мужчинами при дворе, включая ее собственного брата Джорджа Болейна, лорда Рочфорда. Также утверждалось, что Анна вместе со своими возлюбленными замышляла смерть короля. 15 мая 1536 года Анна была признана судом пэров виновной в государственной измене.

Многие историки считают, что падение Анны было подстроено Томасом Кромвелем, который когда-то был ее сторонником. Анна и Кромвель разошлись во мнениях относительно того, как следует распределять освободившиеся церковные фонды: Анна хотела, чтобы деньги пошли в благотворительные учреждения, а Кромвель планировал направить их в карман короля (и свой собственный).

Более поздние источники открыто заявляют, что истории об изменах Анны были грубо состряпаны и не подтверждаются фактами. Например, Анну обвинили в оказании сексуальных услуг сэру Генри Норрису в Вестминстере в октябре 1533 года, когда она все еще находилась в одиночестве в Гринвиче после рождения Елизаветы.

Казнь Анны состоялась всего через четыре дня после суда. Обвинение в измене предполагало сожжение или обезглавливание. Король согласился на последнее, для чего из Франции был специально выписан известный палач. Тот факт, что он прибыл так быстро, предполагает, что его вызвали еще до суда, что придает вес теории о том, что падение Анны было специально подстроено и тщательно спланировано.