Тайна молитвенника Анны Болейн

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19 мая 1536 года королева Англии Анна Болейн, жена Генриха VIII, отправилась на эшафор по обвинению в измене. 500 лет спустя в замке Хивер, где выросла Анна, был обнаружен ее молитвенник, хранящий секреты казненной королевы.
Женщина, изменившая королевство
Анна Болейн родилась предположительно в 1501 году в семье Томаса Болейна, 1-го графа Уилтширского, и его жены леди Элизабет Ховард. Получив образование в Нидерландах и Франции, Анна стала фрейлиной королевы Франции. Вернувшись в Англию в 1522 году, она получила должность фрейлины Екатерины Арагонской, жены короля Генриха VIII.
После того, как Генрих впервые заметил Анну среди служанок своей жены, началась одна из самых скандальных историй британской монархии. После того, как Анна отвергла все попытки Генриха сделать ее своей любовницей, король порвал с католической церковью и отверг Екатерину, чтобы жениться на Анне.
Тайная свадьба Генриха и Анны состоялась 14 ноября 1532 года, а официальный брак был заключен 25 января 1533 года. 1 июня 1533 года Анна была коронована и стала королевой Англии. Всего через несколько месяцев она родила дочь, которая выросла и стала королевой Елизаветой I, самой могущественной и влиятельной женщиной в английской истории.
После того, как Генрих впервые заметил Анну среди служанок своей жены, началась одна из самых скандальных историй британской монархии. После того, как Анна отвергла все попытки Генриха сделать ее своей любовницей, король порвал с католической церковью и отверг Екатерину, чтобы жениться на Анне.
Тайная свадьба Генриха и Анны состоялась 14 ноября 1532 года, а официальный брак был заключен 25 января 1533 года. 1 июня 1533 года Анна была коронована и стала королевой Англии. Всего через несколько месяцев она родила дочь, которая выросла и стала королевой Елизаветой I, самой могущественной и влиятельной женщиной в английской истории.
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Падение королевы
Многие считают, что Генрих отверг Екатерину Арагонскую, потому что та не могла родить ему сына. Наличие наследника мужского пола было крайне важным для английских королей из-за особенностей закона о престолонаследии. Однако и Анна Болейн не смогла родить сына для короля. После рождения Елизаветы у Анны произошло три выкидыша, и никто уже не верил в рождение наследника. К марту 1536 года любвеобильный Генрих устал от своей новой жены и обратил свое внимание на Джейн Сеймур. Однако прежде, чем жениться на своей новой любви, Генрих должен был найти способ избавиться от своей второй жены. Впрочем, это было несложно. В то время как Екатерина Арагонская была испанской принцессой с могущественными союзниками, Анна Болейн была дочерью английского дворянина, и все ее союзники были верны королю более, чем ей. Таким образом, Генри не столкнулся ни с одним из политических препятствий, которые ранее мешали ему развестись с Екатериной, и он смог избавиться от Анны решительно и бесповоротно.
Безвременная смерть
Обвинения в измене и инцесте были предъявлены Анне в 1536 году, всего через три года после коронации. Утверждалось, что ее «слабости и плотские аппетиты» подтолкнули ее к отношениям с пятью мужчинами при дворе, включая ее собственного брата Джорджа Болейна, лорда Рочфорда. Также утверждалось, что Анна вместе со своими возлюбленными замышляла смерть короля. 15 мая 1536 года Анна была признана судом пэров виновной в государственной измене.
Многие историки считают, что падение Анны было подстроено Томасом Кромвелем, который когда-то был ее сторонником. Анна и Кромвель разошлись во мнениях относительно того, как следует распределять освободившиеся церковные фонды: Анна хотела, чтобы деньги пошли в благотворительные учреждения, а Кромвель планировал направить их в карман короля (и свой собственный).
Более поздние источники открыто заявляют, что истории об изменах Анны были грубо состряпаны и не подтверждаются фактами. Например, Анну обвинили в оказании сексуальных услуг сэру Генри Норрису в Вестминстере в октябре 1533 года, когда она все еще находилась в одиночестве в Гринвиче после рождения Елизаветы.
Казнь Анны состоялась всего через четыре дня после суда. Обвинение в измене предполагало сожжение или обезглавливание. Король согласился на последнее, для чего из Франции был специально выписан известный палач. Тот факт, что он прибыл так быстро, предполагает, что его вызвали еще до суда, что придает вес теории о том, что падение Анны было специально подстроено и тщательно спланировано.
Многие историки считают, что падение Анны было подстроено Томасом Кромвелем, который когда-то был ее сторонником. Анна и Кромвель разошлись во мнениях относительно того, как следует распределять освободившиеся церковные фонды: Анна хотела, чтобы деньги пошли в благотворительные учреждения, а Кромвель планировал направить их в карман короля (и свой собственный).
Более поздние источники открыто заявляют, что истории об изменах Анны были грубо состряпаны и не подтверждаются фактами. Например, Анну обвинили в оказании сексуальных услуг сэру Генри Норрису в Вестминстере в октябре 1533 года, когда она все еще находилась в одиночестве в Гринвиче после рождения Елизаветы.
Казнь Анны состоялась всего через четыре дня после суда. Обвинение в измене предполагало сожжение или обезглавливание. Король согласился на последнее, для чего из Франции был специально выписан известный палач. Тот факт, что он прибыл так быстро, предполагает, что его вызвали еще до суда, что придает вес теории о том, что падение Анны было специально подстроено и тщательно спланировано.
Спасенная книга
Перед тем, как подняться на эшафот, Анна передала свое имущество женщинам, которые были с ней в последние минуты ее жизни. Среди вещей был и Часослов - молитвенник, с которым Анна не расставалась в тюрьме. После ее казни многие личные вещи были уничтожены, но эта и другие книги сохранились.
Лишь три книги, дошедшие до наших дней, содержат надписи, сделанные рукой Анны Болейн. Две из них хранятся в замке Хивер, где прошло детство Анны, а третья - в Британской библиотеке. В книге, которую, как считается, она взяла с собой на казнь, есть трогательная надпись: «Вспомни меня, когда ты на молитве, эта надежда сердце хранит».
В комнате замка Хивер, которая когда-то принадлежала Анне, теперь выставлена музейная экспозиция - ее молитвенники с подсветкой. Во времена Тюдоров подобный молитвенник назывался Часословом, или Книгой часов, поскольку, хотя их содержание могло отличаться, все они содержали молитвы Деве Марии, которые нужно было читать восемь раз в течение дня в строго определенное время.
Лишь три книги, дошедшие до наших дней, содержат надписи, сделанные рукой Анны Болейн. Две из них хранятся в замке Хивер, где прошло детство Анны, а третья - в Британской библиотеке. В книге, которую, как считается, она взяла с собой на казнь, есть трогательная надпись: «Вспомни меня, когда ты на молитве, эта надежда сердце хранит».
В комнате замка Хивер, которая когда-то принадлежала Анне, теперь выставлена музейная экспозиция - ее молитвенники с подсветкой. Во времена Тюдоров подобный молитвенник назывался Часословом, или Книгой часов, поскольку, хотя их содержание могло отличаться, все они содержали молитвы Деве Марии, которые нужно было читать восемь раз в течение дня в строго определенное время.
Тайная надпись
Кейт Маккаффри долгое время работала хранительницей в музее замка Хивер. Почти год она тщательно изучала выставленные там молитвенники: эта работа была частью ее магистерской программы по истории Средневековья в Кентском университете. С помощью ультрафиолета и программы для редактирования фотографий Кейт смогла показать, что в меньшей из двух книг написаны три фамилии: Гейдж, Уэст и Ширли. Все они были сосредоточены вокруг четвертого имени - семьи Гилфорд из Крэнбука в Кенте.
«Совершенно очевидно, что эта книга передавалась из рук в руки надежным людям - от дочери к матери, от сестры к племяннице. - рассказывает Кейт. - Если бы книга попала на глаза враждебным людям, почти наверняка возникли бы вопросы по поводу записей, сделанных Анной ... В мире, где у женщин было немного возможностей заниматься религией и литературой, простые записи на полях Часослова могли вызвать немало вопросов».
«Совершенно очевидно, что эта книга передавалась из рук в руки надежным людям - от дочери к матери, от сестры к племяннице. - рассказывает Кейт. - Если бы книга попала на глаза враждебным людям, почти наверняка возникли бы вопросы по поводу записей, сделанных Анной ... В мире, где у женщин было немного возможностей заниматься религией и литературой, простые записи на полях Часослова могли вызвать немало вопросов».
Научный руководитель Кейт, доктор Дэвид Рандл, очень гордится своей ученицей. «Каждый аспирант мечтает раскрыть ранее скрытую информацию об известной исторической личности, - говорит он. - Энергия и предприимчивость Кейт позволили ей сделать это даже в разгар пандемии, когда библиотеки были недоступны для исследователей».
Сама Кейт признается, что ее очень взволновало обнаружение полустертых надписей.
Сама Кейт признается, что ее очень взволновало обнаружение полустертых надписей.
Ранее историки не знали, какой путь проделала книга после смерти Анны, но обнаруженные надписи помогли молодой исследовательнице проследить его. Это исследование, по ее словам, позволило ей узнать захватывающие истории "о целой сети друзей и сочувствующих, связаных с Анной".
Замок Хивер - часть истории Анны Болейн
Руководители музея в замке Хивер считают, что новое открытие привлечет в замок посетителей и историков, желающих увидеть выставленные молитвенники. Работники замка прилагают все усилия, чтобы оживить историю перед посетителями. Они проводят рыцарские турниры, исторические игры для детей и соревнования по метанию топора для мужчин. Новое открытие, несомненно, станет новым поводом для дискуссии о том, насколько роман Генриха и Анны повлиял на историю Англии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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