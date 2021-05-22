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Тайна молитвенника Анны Болейн

Тайна молитвенника Анны Болейн (9 фото)

Автор:
22 мая 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Генрих VIII   англия   анна болейн   история   легенды   молитвенник   находки   факты   
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19 мая 1536 года королева Англии Анна Болейн, жена Генриха VIII, отправилась на эшафор по обвинению в измене. 500 лет спустя в замке Хивер, где выросла Анна, был обнаружен ее молитвенник, хранящий секреты казненной королевы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Генрих VIII   англия   анна болейн   история   легенды   молитвенник   находки   факты   
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Слепой Пью Час назад
Так ЧТО, в конце концов, она там написала? Нет ответа...
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Елена Букреева 7 минут назад
Зато ее дочь правила страной почти 45 лет.
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