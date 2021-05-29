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Эстель Тейлор: одна из самых красивых звезд немого кино 1920-х годов

Эстель Тейлор: одна из самых красивых звезд немого кино 1920-х годов (37 фото)

Автор:
29 мая 2021 11:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   звезды голливуда   звезды голливуда фото   красивая женщина   немое кино   чтобы помнили   эстель тейлор   
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Сейчас уже мало кто помнит имена актеров и актрис эпохи немого кино - она давно ушла в прошлое. А ведь это было очень интересное время, открывшее миру новые, красивые лица и харизматичные характеры. Попробуйте изобразить эмоции так, чтобы зритель "считал" их без слов... Одной из самых популярных голливудских актрис 20-х годов была Эстель Тейлор, и о ней наш сегодняшний рассказ.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актриса   звезды голливуда   звезды голливуда фото   красивая женщина   немое кино   чтобы помнили   эстель тейлор   
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1  комментарий
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Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
Конечно, актриса была хороша (иначе и не была бы известна),... но вот постановочные фото и ретушь, ретушь, ретушь - представить реальное лицо - не реально.
Да и общественный статус актрис в те времена был весьма отличителен от положения нынешней шоу-элиты, но эта уже другая тема...
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