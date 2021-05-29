Эстель Тейлор: одна из самых красивых звезд немого кино 1920-х годов

Американская актриса, певица и модель Эстель Тейлор родилась в 1894 году в Уилмингтоне, штат Делавэр. Ее сценический дебют состоялся в 1919 году - актрисе было уже 25 лет! Ее начали брать на эпизодические роли, а уже в 1920 году пришел первый заметный успех - в фильме "Пока спит Нью-Йорк". В этой картине Эстель сыграла три разные роли. Она работала по контракту с Fox Film Corporation, а затем и с Paramount Pictures, но большую часть своей карьеры была, как сейчас говорят, фрилансером.



Эстель Тейлор прославилась и получила высокую оценку критиков за то, с какой самоотдачей она играла известных в истории женщин - королеву Шотландии в фильме "Дороти Вернон из Хэддон-Холла" (1924), Мириам, сестру Моисея - в фильме "10 заповедей" (1923), Лукрецию Борджиа в "Дон Жуане" (1926).



А потом в кино пришел звук. И, несмотря на то, что Эстель Тейлор успешно продолжила сниматься в новом качестве, все же в 1932 году она решила уйти из кино и вплотную заняться певческой карьерой. К сожалению, жизнь этой женщины была не очень долгой - в 1958 году она умерла от онкологического заболевания. Посмертно Эстель Тейлор была удостоена почетного звания на Голливудской Аллее славы.



Взгляните на эти фотографии, чтобы увидеть Эстель Тейлор в годы ее кинематографической славы - "ревущие" 1920-е и "депрессивные" 1930-е.