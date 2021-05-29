Эстель Тейлор: одна из самых красивых звезд немого кино 1920-х годов

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Сейчас уже мало кто помнит имена актеров и актрис эпохи немого кино - она давно ушла в прошлое. А ведь это было очень интересное время, открывшее миру новые, красивые лица и харизматичные характеры. Попробуйте изобразить эмоции так, чтобы зритель "считал" их без слов... Одной из самых популярных голливудских актрис 20-х годов была Эстель Тейлор, и о ней наш сегодняшний рассказ.
Американская актриса, певица и модель Эстель Тейлор родилась в 1894 году в Уилмингтоне, штат Делавэр. Ее сценический дебют состоялся в 1919 году - актрисе было уже 25 лет! Ее начали брать на эпизодические роли, а уже в 1920 году пришел первый заметный успех - в фильме "Пока спит Нью-Йорк". В этой картине Эстель сыграла три разные роли. Она работала по контракту с Fox Film Corporation, а затем и с Paramount Pictures, но большую часть своей карьеры была, как сейчас говорят, фрилансером.
Эстель Тейлор прославилась и получила высокую оценку критиков за то, с какой самоотдачей она играла известных в истории женщин - королеву Шотландии в фильме "Дороти Вернон из Хэддон-Холла" (1924), Мириам, сестру Моисея - в фильме "10 заповедей" (1923), Лукрецию Борджиа в "Дон Жуане" (1926).
А потом в кино пришел звук. И, несмотря на то, что Эстель Тейлор успешно продолжила сниматься в новом качестве, все же в 1932 году она решила уйти из кино и вплотную заняться певческой карьерой. К сожалению, жизнь этой женщины была не очень долгой - в 1958 году она умерла от онкологического заболевания. Посмертно Эстель Тейлор была удостоена почетного звания на Голливудской Аллее славы.
Взгляните на эти фотографии, чтобы увидеть Эстель Тейлор в годы ее кинематографической славы - "ревущие" 1920-е и "депрессивные" 1930-е.
Эстель Тейлор прославилась и получила высокую оценку критиков за то, с какой самоотдачей она играла известных в истории женщин - королеву Шотландии в фильме "Дороти Вернон из Хэддон-Холла" (1924), Мириам, сестру Моисея - в фильме "10 заповедей" (1923), Лукрецию Борджиа в "Дон Жуане" (1926).
А потом в кино пришел звук. И, несмотря на то, что Эстель Тейлор успешно продолжила сниматься в новом качестве, все же в 1932 году она решила уйти из кино и вплотную заняться певческой карьерой. К сожалению, жизнь этой женщины была не очень долгой - в 1958 году она умерла от онкологического заболевания. Посмертно Эстель Тейлор была удостоена почетного звания на Голливудской Аллее славы.
Взгляните на эти фотографии, чтобы увидеть Эстель Тейлор в годы ее кинематографической славы - "ревущие" 1920-е и "депрессивные" 1930-е.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: актриса звезды голливуда звезды голливуда фото красивая женщина немое кино чтобы помнили эстель тейлор
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Да и общественный статус актрис в те времена был весьма отличителен от положения нынешней шоу-элиты, но эта уже другая тема...