Анджелина Джоли снялась в неожиданной фотосессии с роем пчёл

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Популярная знаменитость удивила поклонников, привлекая внимание общественности к проблеме массовой гибели пчёл.
20 мая отмечается Всемирный день пчёл. Эта дата призвана обратить внимание к роли пчёл в опылении растений, а также к проблеме их исчезновения. И Анджелина Джоли, известная своей волонтёрской гуманитарной деятельностью, согласилась на необычную фотосессию для журнала National Geographic.
Фотограф Дэн Уинтерс перед фотосессией получил консультацию пчеловодов. А также специальный феромон, который нужно было нанести на те части тела, на которых по задумке должны были собираться пчёлы.
Фотограф Дэн Уинтерс перед фотосессией получил консультацию пчеловодов. А также специальный феромон, который нужно было нанести на те части тела, на которых по задумке должны были собираться пчёлы.
На съёмочной площадке всех сотрудников одели в специальные костюмы, и только актриса была абсолютно беззащитна. Чтобы пчёлы вели себя спокойно – была создана тихая и темная обстановка.
По словам фотографа, Анджелина Джоли практически неподвижно простояла 18 минут и не одна пчела её не ужалила.
Также Джоли поддерживает программу ЮНЭСКО, в которой 50 женщинам помогают создать ульи в 25 биосферных заповедниках по всему миру. Эта программа рассчитана на то, чтобы местные методы пчеловодов были совмещены с новым разработками.
Также Джоли поддерживает программу ЮНЭСКО, в которой 50 женщинам помогают создать ульи в 25 биосферных заповедниках по всему миру. Эта программа рассчитана на то, чтобы местные методы пчеловодов были совмещены с новым разработками.
"Мы сильно переживаем из-за плохих новостей по всему миру, но это одна из тех проблем, с которой можно справиться сообща", – комментирует фотосессию и свою волонтёрскую деятельность Анджелина Джоли.
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