Анджелина Джоли снялась в неожиданной фотосессии с роем пчёл

По словам фотографа, Анджелина Джоли практически неподвижно простояла 18 минут и не одна пчела её не ужалила.



Также Джоли поддерживает программу ЮНЭСКО, в которой 50 женщинам помогают создать ульи в 25 биосферных заповедниках по всему миру. Эта программа рассчитана на то, чтобы местные методы пчеловодов были совмещены с новым разработками.