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Анджелина Джоли снялась в неожиданной фотосессии с роем пчёл

Анджелина Джоли снялась в неожиданной фотосессии с роем пчёл (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 22:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   анджелина джоли   волонтёр   всемирный день пчёл   пчеловодство   пчёлы   шоу бизнес   
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Популярная знаменитость удивила поклонников, привлекая внимание общественности к проблеме массовой гибели пчёл.

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Метки: актриса   анджелина джоли   волонтёр   всемирный день пчёл   пчеловодство   пчёлы   шоу бизнес   
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4  комментария
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1k
Ясный Пень Час назад
Ну какая пчела не примет за честь сняться с Малефисентой
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15k
Maks Es 2 часа назад
Потому что в погоне за урожаем фермерам насрать на пчёл. Они не выдерживают требования по срокам обработки полей и травят сорняки и вредителей во время цветения, когда пчелы находятся прямо на полях
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12k
albedo 2 часа назад
Годы не жалеют никого.
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8k
Vacony 2 часа назад
выглядит как фильм ужасов...
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