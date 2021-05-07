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Рудольф Валентино во время съемок фильма "Четыре всадника Апокалипсиса" (1921 г.)

Рудольф Валентино во время съемок фильма "Четыре всадника Апокалипсиса" (1921 г.)

Автор:
07 мая 2021 14:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 1921   актер   голливуд   на съемках   немое кино   старое кино   сто лет назад   чтобы помнили   
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"Четыре всадника Апокалипсиса" - американский немой фильм 1921 года, снятый режиссером Рексом Ингрэмом по одноименному роману испанского писателя Висенте Бласко Ибаньеса. Картина стала самым кассовым фильмом 1921 года. Одну из главных ролей в ней исполнил Рудольф Валентино, секс-символ эпохи немого кино.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1921   актер   голливуд   на съемках   немое кино   старое кино   сто лет назад   чтобы помнили   
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