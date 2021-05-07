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"Четыре всадника Апокалипсиса" - американский немой фильм 1921 года, снятый режиссером Рексом Ингрэмом по одноименному роману испанского писателя Висенте Бласко Ибаньеса. Картина стала самым кассовым фильмом 1921 года. Одну из главных ролей в ней исполнил Рудольф Валентино, секс-символ эпохи немого кино.
Этот фильм, который часто называют одним из первых по-настоящему антивоенных фильмов, оказал огромное влияние на культуру и стал самым кассовым фильмом 1921 года, обойдя "Малыша" Чарли Чаплина. Фильм превратил малоизвестного актера Рудольфа Валентино в суперзвезду и связал его с образом латинского любовника.
"Четыре всадника Апокалипсиса" также вдохновили многих людей на увлечение танго и такие модные причуды, как штаны гаучо. Автором сценарий была Джун Мэтис, которая благодаря своему успеху стала одной из самых влиятельных женщин Голливуда того времени.
В 1995 году фильм "Четыре всадника апокалипсиса" был отобран Библиотекой Конгресса для сохранения в Национальном реестре фильмов США как культурное достояние.
На этих великолепных фотографиях можно увидеть, как выглядел Рудольф Валентино во время съемок фильма "Четыре всадника апокалипсиса" в 1921 году.
"Четыре всадника Апокалипсиса" также вдохновили многих людей на увлечение танго и такие модные причуды, как штаны гаучо. Автором сценарий была Джун Мэтис, которая благодаря своему успеху стала одной из самых влиятельных женщин Голливуда того времени.
В 1995 году фильм "Четыре всадника апокалипсиса" был отобран Библиотекой Конгресса для сохранения в Национальном реестре фильмов США как культурное достояние.
На этих великолепных фотографиях можно увидеть, как выглядел Рудольф Валентино во время съемок фильма "Четыре всадника апокалипсиса" в 1921 году.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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