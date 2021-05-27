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&nbsp;10 актёров, известных по ролям монстров, в фильмах, где они сыграли обычных людей

 10 актёров, известных по ролям монстров, в фильмах, где они сыграли обычных людей (11 фото)

Автор:
27 мая 2021 07:19
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   подборка   роль   фильм   
796
11

Чтобы мы смогли посмотреть на этих людей с другой стороны, предлагаем вам кадры из других фильмов, где эти же актёры играют роли простых людей без масок и грима.

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Метки: актеры   интересно   кино   подборка   роль   фильм   
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★Lucifer★ Час назад
Актёр играет РАЗНОПЛАНОВЫЕ роли...
Вот это СЮРПРИЗ!!!!!!!!!
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