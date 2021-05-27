Плохо это или нет, но многим актёрам и актрисам суждено запомниться массовому зрителю лишь по одной роли, пусть даже и довольно известной. Так, австралиец Пол Хоган ассоциируется исключительно с «Крокодилом Данди», Маколей Калкин, вероятно, так и останется в истории как Кевин Маккалистер из «Один дома», а Дженнифер Грей — как Бэби из «Грязных танцев».

Но в случае этих актёров мы хотя бы видим их истинное лицо! А что насчёт тех, кого знают лишь по ролям монстров, загримированных существ или маньяков в масках? Их самих знают куда меньше, чем их персонажей. Непорядок, не правда ли?

Мы решили собрать нескольких хороших актёров, чья титульная роль на данный момент — это монстр, в котором почти не видно самого исполнителя. Чтобы мы смогли посмотреть на этих людей с другой стороны, предлагаем вам кадры из других фильмов, где эти же актёры играют роли простых людей без масок и грима.

1. Билл Скарсгард (30 лет)