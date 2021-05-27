Чтобы мы смогли посмотреть на этих людей с другой стороны, предлагаем вам кадры из других фильмов, где эти же актёры играют роли простых людей без масок и грима.
Плохо это или нет, но многим актёрам и актрисам суждено запомниться массовому зрителю лишь по одной роли, пусть даже и довольно известной. Так, австралиец Пол Хоган ассоциируется исключительно с «Крокодилом Данди», Маколей Калкин, вероятно, так и останется в истории как Кевин Маккалистер из «Один дома», а Дженнифер Грей — как Бэби из «Грязных танцев».
Но в случае этих актёров мы хотя бы видим их истинное лицо! А что насчёт тех, кого знают лишь по ролям монстров, загримированных существ или маньяков в масках? Их самих знают куда меньше, чем их персонажей. Непорядок, не правда ли?
Мы решили собрать нескольких хороших актёров, чья титульная роль на данный момент — это монстр, в котором почти не видно самого исполнителя. Чтобы мы смогли посмотреть на этих людей с другой стороны, предлагаем вам кадры из других фильмов, где эти же актёры играют роли простых людей без масок и грима.
1. Билл Скарсгард (30 лет)
Актёр в фильме «Оно» (2017) и сериале «Касл-Рок» (2018-2019).
2. Роберт Инглунд (73 года)
Актёр в одном из фильмов серии «Кошмар на улице Вязов» (1984-2003) и фильме «Смертельная ловушка» (1976).
3. Дэйви Чейз (30 лет)
Актриса в фильмах «Звонок» (2002) и «С. Дарко» (2009).
4. Бонни Ааронс
Актриса в фильмах «Проклятие монахини» (2018) и «Дневники принцессы» (2001).
5. Даг Джонс (61 год)
Актёр в фильмах «Лабиринт Фавна» (2006) и «В финале Джон умрёт» (2012).
6. Джонатан Брек (56 лет)
Актёр в фильмах «Джиперс Криперс» (2001) и «Дети шпионов 4D» (2011).
7. Рэй Парк (46 лет)
Актёр в фильмах «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999) и «Баллистика: Экс против Сивер» (2002).
8. Лоуренс Макор (53 года)
Актёр в фильмах «Властелин Колец: Братство кольца» (2001) и «Умри, но не сейчас» (2002).
9. Тим Карри (75 лет)
Актёр в фильмах «Оно» (1990) и «Улика» (1985).
10. Дуглас Брэдли (66 лет)
Актёр в фильмах «Восставший из ада» (1987) и «Поворот не туда 5: Кровное родство» (2012).
Источник:
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Вот это СЮРПРИЗ!!!!!!!!!