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15 современных писателей, чьи произведения известны почти всем, а вот лица — нет

15 современных писателей, чьи произведения известны почти всем, а вот лица — нет (16 фото)

Автор:
15 мая 2021 08:50
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: интересно   кино   книга   писатель   подборка   фильм   фото   
181
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Вопреки некоторым предсказаниям, книжная индустрия продолжает своё существование, и в мире появляются всё новые талантливые авторы, чьи произведения читает весь мир. Ну или их романы экранизируют в Голливуде, и тогда их истории хотя бы смотрит весь мир.

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Метки: интересно   кино   книга   писатель   подборка   фильм   фото   
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2  комментария
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Alex 53 минуты назад
Майкл Крайтон. По его книгам снято куча фильмов - Парк Юрского периода, Сфера, Восходящее солнце, Конго и др. И это реальные хорошие фильмы, в отличие от некоторых из подборки))
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Александр Ломовицкий Минуту назад
короче кинчики про извращения и порево сняты страшными бабами с хроническим недообом а отличные драмы фантастика и триллеры сняты мужиками .
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