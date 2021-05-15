Вопреки некоторым предсказаниям, книжная индустрия продолжает своё существование, и в мире появляются всё новые талантливые авторы, чьи произведения читает весь мир. Ну или их романы экранизируют в Голливуде, и тогда их истории хотя бы смотрит весь мир.
Все вы наверняка представляете себе, как выглядит Джоан Роулинг — автор серии книг о «Гарри Поттере», но вот другие авторы, подарившие нам популярнейшие литературные произведения, так и остаются в тени. Вероятно, их крайне редко узнают на улице.
Исправляем эту ситуацию и демонстрируем вам снимки знаменитых современных писателей, которые сами по себе оказались гораздо менее известны, чем их книги.
1. Стефани Майер (47 лет)
Автор серии романов «Сумерки» (2005-…), по которой сняли одноимённую серию фильмов (2008-2012).
2. Э. Л. Джеймс (58 лет)
Автор серии романов «50 оттенков серого» (2011-2012), по которой сняли одноимённую серию фильмов (2015-2018).
3. Бернхард Шлинк (76 лет)
Автор романа-бестселлера «Чтец» (1995), по которому был снят одноимённый фильм 2008 года.
4. Джессика Брудер
Автор документального романа «Земля кочевников: выжить в Америке XXI века» (2017), по которому сняли оскароносный фильм 2020 года «Земля кочевников».
5. Викас Сваруп (58 лет)
Автор романа «Вопрос — ответ» (2005), по мотивам которого был снят оскароносный фильм 2008 года «Миллионер из трущоб».
6. Флориан Зеллер (41 год)
Автор пьесы «Отец», по которой Зеллер сам же снял одноимённый фильм, получивший «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.
7. Кормак Маккарти (87 лет)
Автор романа «Старикам тут не место» (2005), по которому был снят одноимённый фильм 2007 года.
8. Энни Пру (85 лет)
Автор рассказа «Горбатая гора» (1997), по которому был снят одноимённый оскароносный фильм 2005 года.
9. Дэвид Митчелл (52 года)
Автор романа «Облачный атлас» (2004), по которому был снят одноимённый фильм 2012 года.
10. Энди Уир (48 лет)
Автор романа «Марсианин» (2014), по которому был снят одноимённый фильм 2015 года.
11. Янн Мартел (57 лет)
Автор романа «Жизнь Пи» (2001), по которому был снят одноимённый фильм 2012 года.
12. Майкл Льюис (60 лет)
Автор романов «Маниболл», «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы» и «Невидимая сторона», по которым были сняты фильм «Человек, который изменил всё» (2011), «Игра на понижение» (2015) и «Невидимая сторона» (2009). Все три картины номинировались на «Оскар» как лучшие фильмы года.
13. Чак Паланик (59 лет)
Автор романа «Бойцовский клуб» (1995), по которому был снят одноимённый фильм 1999 года.
14. Донна Тартт (57 лет)
Автор романа-бестселлера «Щегол» (2013), за который писательница получила Пулитцеровскую премию. Книгу экранизировали в 2019 году.
15. Сьюзен Коллинз
Автор трилогии «Голодные игры» (2008-2010). Романы писательницы были экранизированы в 2012-2015 годах
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