Все вы наверняка представляете себе, как выглядит Джоан Роулинг — автор серии книг о «Гарри Поттере», но вот другие авторы, подарившие нам популярнейшие литературные произведения, так и остаются в тени. Вероятно, их крайне редко узнают на улице.

Исправляем эту ситуацию и демонстрируем вам снимки знаменитых современных писателей, которые сами по себе оказались гораздо менее известны, чем их книги.

1. Стефани Майер (47 лет)