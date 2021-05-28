Полтора часа ностальгии: каким получился спецвыпуск "Друзей"

531
8
2
27 мая на канале HBO.Max состоялась премьера спецвыпуска "Друзей", которого так ждали поклонники сериала. Расскажем немного о том, как это было - в общих чертах, с минимумом спойлеров.
Программа сделана в формате ток-шоу: шестеро актеров встречаются, обнимаются и отправляются по местам боевой славы - в ту самую квартиру с фиолетовыми стенами, где жили Моника и Рэйчел, ту самую кофейню Central Perk, где все герои сериала встречались за чашкой кофе, на тот самый диван перед фонтаном, который мы помним по титрам.
Они дают интервью ведущему Джеймсу Кордену, отвечают на вопросы, делятся своими воспоминаниями о съемках, о забавных и трогательных моментах из прошлого "Друзей"...
В какой-то момент к ним присоединяются и некоторые второстепенные, но от этого не менее любимые герои "Друзей" - Дженис, Гантер, доктор Ричард Берк и другие. "О Мой Бог!" - наверное, нет человека, который не помнит коронную фразу Дженис!
Также в программе время от времени появляются селебрити - Леди Гага, Дэвид Бэкхем, Кит Харингтон, Синди Кроуфорд и другие.
Эпизод с Леди Гагой стоит отдельного упоминания, ведь певица исполняет самый известный хит сериала совместно с его автором, Фиби. Да, вы угадали - это гениальная композиция "Драный кот".
Если вы любили сериал "Друзья" и любите его до сих пор - а многие пересматривали его не по одному разу! - этот документальный фильм-воспоминание не оставит вас равнодушным. Хоть слезинку, но уроните.
Столько ностальгии и теплых чувств, сконцентрированных в 100 минутах экранного времени, - ощущение, будто попал на встречу выпускников.
Да, все постарели, да, некоторых жизнь помотала, но они по-прежнему те же друзья, и их объединяет замечательное прошлое.
Источник:
Ссылки по теме:
- Гаражная романтика: друзья, машины, девушки
- Студия Warner Bros. приступает к съемкам спецвыпуска "Друзей"
- Персонажи ужастиков и сыгравшие их актеры снова встретились
- Подборка косплееров, которых почти не отличить от оригинала
- "Привет, Россия!": перед прокатом фильма "Великий" Джонни Депп внезапно заговорил по-русски
17
Понравилось17
Новости партнёров
Лично я кайфанул. Как-будто встретил друзей детства...