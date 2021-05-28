Полтора часа ностальгии: каким получился спецвыпуск "Друзей"

Программа сделана в формате ток-шоу: шестеро актеров встречаются, обнимаются и отправляются по местам боевой славы - в ту самую квартиру с фиолетовыми стенами, где жили Моника и Рэйчел, ту самую кофейню Central Perk, где все герои сериала встречались за чашкой кофе, на тот самый диван перед фонтаном, который мы помним по титрам.