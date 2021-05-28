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Полтора часа ностальгии: каким получился спецвыпуск "Друзей"

Полтора часа ностальгии: каким получился спецвыпуск "Друзей" (8 фото + 2 видео)

Автор:
28 мая 2021 14:14
Сообщество : Кино
Метки: друзья   любимые актеры   персонажи   премьера   программа   сериал Друзья   спецвыпуск   
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27 мая на канале HBO.Max состоялась премьера спецвыпуска "Друзей", которого так ждали поклонники сериала. Расскажем немного о том, как это было - в общих чертах, с минимумом спойлеров.

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Метки: друзья   любимые актеры   персонажи   премьера   программа   сериал Друзья   спецвыпуск   
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2k
Frank Borman Полчаса назад
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268
Михаил Болгов Frank Borman 18 минут назад
Вот только ради таких коментов заходишь в посты про то что ты не любишь?
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Очевидное-Невероятное 11 минут назад
Читал разные комментарии, кто критикует, кто то хвалит...
Лично я кайфанул. Как-будто встретил друзей детства...
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