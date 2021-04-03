Студия Warner Bros. приступает к съемкам спецвыпуска "Друзей"

Новость подтвердил Дэвид Швиммер - актер, сыгравший Роса Геллера. Он рассказал, что новый эпизод выйдет в формате интервью и воспоминаний о старых добрых временах. Вместе с Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттью Перри, Мэттом Лебланом и Дженнифер Энистон они поучаствуют в обсуждении комедийного сериала, который вознес их на вершину популярности в 1994 году, длился 10 лет и до сих пор является одним из любимейших телевизионных шоу во всем мире.



Во время выступления на "Шоу Грэма Нортона" Дэвид Швиммер также намекнул, что, возможно, звезды ненадолго "возродят" своих персонажей.