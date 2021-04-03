Студия Warner Bros. приступает к съемкам спецвыпуска "Друзей"

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Свершилось! Съемки специального выпуска о сериале "Друзья", о которых начали говорить еще в прошлом году, начнутся на следующей неделе. Первоначально они были запланированы на май 2020 года, но из-за пандемии все пришлось отложить до лучших времен. Похоже, они настали.
В специальном выпуске воссоединятся все шестеро главных героев сериала - вернее, актеры, которые их сыграли. Съемки пройдут на той же площадке Stage 24 студии Warner Bros. в Бербанке, Калифорния, где снимался сериал.
Новость подтвердил Дэвид Швиммер - актер, сыгравший Роса Геллера. Он рассказал, что новый эпизод выйдет в формате интервью и воспоминаний о старых добрых временах. Вместе с Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттью Перри, Мэттом Лебланом и Дженнифер Энистон они поучаствуют в обсуждении комедийного сериала, который вознес их на вершину популярности в 1994 году, длился 10 лет и до сих пор является одним из любимейших телевизионных шоу во всем мире.
Во время выступления на "Шоу Грэма Нортона" Дэвид Швиммер также намекнул, что, возможно, звезды ненадолго "возродят" своих персонажей.
Во время выступления на "Шоу Грэма Нортона" Дэвид Швиммер также намекнул, что, возможно, звезды ненадолго "возродят" своих персонажей.
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Слева направо: Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон и Мэттью Перри
"Я собираюсь в Лос-Анджелес, чтобы сниматься в воссоединении "Друзей". Впервые за много лет я увижу всех", - сказал Швиммер.
На вопрос, будет ли он Россом или Дэвидом в спецвыпуске, он ответил: "Я буду Дэвидом. Мы все будем самими собой, но в сценарии есть и моменты, которые я не хочу выдавать, иначе будет неинтересно".
По всей видимости, шоу будет сниматься в той самой квартире Моники Геллер (в заключительной серии ситкома Моника и Чендлер переезжают оттуда в загородный дом, но сейчас это не важно).
Воссоединение "Друзей" будет не продолжением ситкома, а беседой с шестью главными актерами.
Изначально воссоединение должно было состояться в мае 2020 года в рамках запуска HBO Max, но из-за пандемии COVID-19 производственные планы были сорваны. Сначала съемки перенесли на август 2020 года, затем снова отложили. И вот наконец-то время "Друзей" снова пришло. Актеры готовы, а поклонники сериала с нетерпением ждут этого спецвыпуска, чтобы прокатиться по волнам своей памяти.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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