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Студия Warner Bros. приступает к съемкам спецвыпуска "Друзей"

Студия Warner Bros. приступает к съемкам спецвыпуска "Друзей" (7 фото)

Автор:
03 апреля 2021 13:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   друзья   сериал   снова вместе   съемки   хорошая новость   шоу бизнес   
408
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Свершилось! Съемки специального выпуска о сериале "Друзья", о которых начали говорить еще в прошлом году, начнутся на следующей неделе. Первоначально они были запланированы на май 2020 года, но из-за пандемии все пришлось отложить до лучших времен. Похоже, они настали.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   друзья   сериал   снова вместе   съемки   хорошая новость   шоу бизнес   
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6  комментариев
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26k
Антон Час назад
Такой сериал больше не снимут. Ни одного негра, педика, трансгендера. Кругом одни белые люди, ужас какой.
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1k
прохожий 23 минуты назад
шляпа. на кой хер кому интересны интервью с обсуждением событий, которые уже по 100500 раз обсуждены были за 20 лет? даешь новую серию. хотя, боюсь, тоже шляпой окажется.
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60
bogatiyded Полчаса назад
лучше того что было, уже не снять... конечно интересно будет посмотреть, но это тупо хайп и попытка воскресить старый любимый всеми сериал, дабы заработать на нем бабла...
смотреть буду... но не сделали бы они хуже
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1k
RaiJu Полчаса назад
Каждый год они собираются снимать спецвыпуск. В итоге, хрен с маслом.
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260
liveevil Час назад
Особенно Мэтью Перри будет отлично смотреться на экране:

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293
накладчик в угол 2 часа назад
Brazzers приступает,с лысым в главной роли.
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