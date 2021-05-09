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Тревожное закулисье поп-культуры: комиксы для любителей черного юмора

Тревожное закулисье поп-культуры: комиксы для любителей черного юмора (30 фото)

Автор:
09 мая 2021 13:30
Сообщество : Искусство
Метки: вот это поворот   иллюстратор   комиксы   персонажи   персонажи детства   поп-культура   художник   черный юмор   
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Художник комиксов и иллюстратор Алекс Солис назвал свою серию работ "Непопулярная культура". В ней он "прошелся" по некоторым известным персонажам поп-культуры, показав их тайны, скрытые мотивы и неожиданные повороты событий. Если каламбуры и черный юмор вам по душе - эта серия для вас!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это поворот   иллюстратор   комиксы   персонажи   персонажи детства   поп-культура   художник   черный юмор   
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Василенко Татьяна Полчаса назад
Не знаю... Мне совсем не понравилось...
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