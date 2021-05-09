Тревожное закулисье поп-культуры: комиксы для любителей черного юмора

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Художник комиксов и иллюстратор Алекс Солис назвал свою серию работ "Непопулярная культура". В ней он "прошелся" по некоторым известным персонажам поп-культуры, показав их тайны, скрытые мотивы и неожиданные повороты событий. Если каламбуры и черный юмор вам по душе - эта серия для вас!
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Алекс Солис рассказал, что вдохновило его на создание этих иллюстраций: "Поп-культура формирует наше общество и нашу жизнь. В этой серии я исследую иконы поп-культуры в альтернативной реальности, которая отражает наше нынешнее общество. Я надеюсь помочь людям увидеть вещи с новой точки зрения или, по крайней мере, насладиться ностальгическими чувствами и посмеяться, чтобы сделать их день ярче".
Алекс живет в Висконсине и целыми днями рисует, работая под собственным брендом Oddworx. Он родился в семье мексиканских эмигрантов, воспитывался в строгости и скромности, но постепенно приспособился к новой культуре и обществу. Рисование для него всегда было зоной комфорта, искусство стало его голосом.
"Самое сложное в моей работе - это придумывать совершенно новую концепцию и идею, особенно когда мы играем с персонажами, которые существуют так долго и прочно вошли в нашу жизнь. Моя цель - рассказать новую историю с новыми идеями", - говорит художник.
Алекс живет в Висконсине и целыми днями рисует, работая под собственным брендом Oddworx. Он родился в семье мексиканских эмигрантов, воспитывался в строгости и скромности, но постепенно приспособился к новой культуре и обществу. Рисование для него всегда было зоной комфорта, искусство стало его голосом.
"Самое сложное в моей работе - это придумывать совершенно новую концепцию и идею, особенно когда мы играем с персонажами, которые существуют так долго и прочно вошли в нашу жизнь. Моя цель - рассказать новую историю с новыми идеями", - говорит художник.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: вот это поворот иллюстратор комиксы персонажи персонажи детства поп-культура художник черный юмор
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