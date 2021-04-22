FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4816 постов • 661 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Привет, Россия!": перед прокатом фильма "Великий" Джонни Депп внезапно заговорил по-русски

"Привет, Россия!": перед прокатом фильма "Великий" Джонни Депп внезапно заговорил по-русски (2 фото + 2 видео)

Автор:
22 апреля 2021 12:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Великий   видео   джонни депп   кино   премьера   шоу бизнес   
1450
2
2
Голливудский актер записал видеообращение, в котором обратился к своим поклонникам на русском языке.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Великий   видео   джонни депп   кино   премьера   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
498
D. K Час назад
Отличная новость. Обязательно пойду. Джонни в дерьме не снимается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
333
WadDad 13 минут назад
Заплетак языкается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−26
иван сулейманов 36 минут назад
а как там обрусевший депардиев поживает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
981
Oldman Час назад
Мда, "Привет", и "Спасибо" Это уже, обращение на русском языке...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Топпер Харли Час назад
Джонни-мы с тобой!
Смекаешь?!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Brataxe Час назад
Интересно, как скоро начнут вопить, что Депп бежит из загнивающих штатов и уже начал учить русский язык, чтобы получить российское гражданство?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Перст Указующий Brataxe Час назад
сообщи нам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Навредил - заплати: ответственность, которую они заслужили Навредил - заплати: ответственность, которую они заслужили Как изменились актеры трилогии приквелов "Звездные войны" спустя 22 года Как изменились актеры трилогии приквелов "Звездные войны" спустя 22 года Любимчик 90-х: пользователи сети признаются в любви Брендану Фрейзеру Любимчик 90-х: пользователи сети признаются в любви Брендану Фрейзеру Полицейская камера доказала, что Джонни Депп не бил жену Полицейская камера доказала, что Джонни Депп не бил жену 22 фильма, в которых актеры-родственники сыграли вместе 22 фильма, в которых актеры-родственники сыграли вместе Звезда «Один дома» Маколей Калкин впервые стал отцом Звезда «Один дома» Маколей Калкин впервые стал отцом
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

697384



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Батарейка из розетки: хитрость из СССР
4
169
Батарейка из розетки: хитрость из СССР
Сыну Рамзана Кадырова присудили очень спорную победу в боксерском поединке
3
207
Сыну Рамзана Кадырова присудили очень спорную победу в боксерском поединке
﻿
Набирающие популярность в сообществах
10 самых страшных клоунов из фильмов ужасов
1
18
10 самых страшных клоунов из фильмов ужасов
«На дне»: драма, которой веришь
1
13
«На дне»: драма, которой веришь
Вы боитесь делать замечания таким поросятам? (1 фото + видео)
Вы боитесь делать замечания таким поросятам? (1 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Россия#прикол#навальный#сша#авто аварии#в мире#картинки#путешествие
#Юмор#факты#красота#подборка#аварии#интересное#автомир#полиция#кино#истории
#интересно#отдых#животные#люди#СССР#дтп#природа#города#шоу бизнес#криминал

На что жалуетесь?

Вернуться