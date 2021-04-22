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Голливудский актер записал видеообращение, в котором обратился к своим поклонникам на русском языке.
На сегодняшний день, 22 апреля, намечена премьера фильма "Великий", в котором одну из ролей исполнил знаменитый актер Джонни Депп. Самый известный "пират" Голливуда, как и любой другой артист, конечно, волнуется, понравится ли его работа зрителям. Именно от них зависит успех картины. А потому Депп лично пригласил своих поклонников на премьеру.
Знаний языка Джонни хватило, чтобы поздороваться и поблагодарить по-русски своих фанатов из России. Остальную речь Депп произнес по-английски. Он рассчитывает на то, что фильм "Великий", в котором актер выступил в роли военного фотографа Юджина Смита, вдохновит каждого зрителя.
Трейлер фильма "Великий"
Действие картины происходит в 70-е годы. Военный фотограф Юджин Смит вернется в небольшой японский городок Минамата, чтобы сделать репортаж, который потрясет весь мир.
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Метки: Великий видео джонни депп кино премьера шоу бизнес
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