На сегодняшний день, 22 апреля, намечена премьера фильма "Великий", в котором одну из ролей исполнил знаменитый актер Джонни Депп. Самый известный "пират" Голливуда, как и любой другой артист, конечно, волнуется, понравится ли его работа зрителям. Именно от них зависит успех картины. А потому Депп лично пригласил своих поклонников на премьеру.