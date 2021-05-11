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22 животных, у которых иногда сносит крышу

22 животных, у которых иногда сносит крышу (19 фото + 4 видео)

Автор:
11 мая 2021 23:15
Сообщество : Животные
Метки: Безумны   Вытворять   Развеселить   друзья   животные   поведение   позитив   
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"Давайте полагать, что все мы немного безумны - это многое объяснит", - именно эта цитата Марка Твена может прийти на ум, когда мы наблюдаем за поведением наших домашних любимцев. Они иногда могут вытворять такое, что просто невозможно объяснить. Зато четвероногие друзья всегда нас могут развеселить и надолго зарядить позитивом. В этом посте вы увидите забавные и милые моменты из жизни.

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Метки: Безумны   Вытворять   Развеселить   друзья   животные   поведение   позитив   
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Дельфин Красивый 2 часа назад
Волк это опасный хищник, суровый и мужественный.
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