22 животных, у которых иногда сносит крышу

"Давайте полагать, что все мы немного безумны - это многое объяснит", - именно эта цитата Марка Твена может прийти на ум, когда мы наблюдаем за поведением наших домашних любимцев. Они иногда могут вытворять такое, что просто невозможно объяснить. Зато четвероногие друзья всегда нас могут развеселить и надолго зарядить позитивом. В этом посте вы увидите забавные и милые моменты из жизни.
Шарик - ты балбес
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