Персонажи ужастиков и сыгравшие их актеры снова встретились

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Грим, спецэффекты, маски - за всей этой атрибутикой лица актера не видно, поэтому мы часто и не знаем, кто же изобразил страшного монстра, маньяка или психа. Жительница Нью-Йорка Анджела Норрис - хозяйка студии по изготовлению хэллоуинского реквизита и других подобных "страшилок". Поэтому ей пришлась по вкусу идея цифрового фотопроекта, в котором известные персонажи из фильмов ужасов стоят в обнимку с сыгравшими их актерами. Маски сброшены!
1. Повелитель тьмы, Пеннивайз и Фрэнк Н. Фертер с актером Тимом Карри ("Легенда", "Шоу ужасов Рокки Хоррора" и "Оно" 1990 г.)
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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