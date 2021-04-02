FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4857 постов • 1064 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Персонажи ужастиков и сыгравшие их актеры снова встретились

Персонажи ужастиков и сыгравшие их актеры снова встретились (19 фото)

Автор:
02 апреля 2021 11:02
Сообщество : Кино
Метки: Актеры и роли   Бок о бок   актеры   грим   киношное   персонажи   ужастики   фильмы ужасов   
840
19
Грим, спецэффекты, маски - за всей этой атрибутикой лица актера не видно, поэтому мы часто и не знаем, кто же изобразил страшного монстра, маньяка или психа. Жительница Нью-Йорка Анджела Норрис - хозяйка студии по изготовлению хэллоуинского реквизита и других подобных "страшилок". Поэтому ей пришлась по вкусу идея цифрового фотопроекта, в котором известные персонажи из фильмов ужасов стоят в обнимку с сыгравшими их актерами. Маски сброшены!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Актеры и роли   Бок о бок   актеры   грим   киношное   персонажи   ужастики   фильмы ужасов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
190
Денис Веселов Час назад
Джиперс Криперс, первую часть пересмотреть разок))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
семён Час назад
Вурхиза чувак мог и без маски играть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото) Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото) Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Отрицательные персонажи из России и Советского Союза, которые появляются в голливудских фильмах Отрицательные персонажи из России и Советского Союза, которые появляются в голливудских фильмах 25 фильмов, в которых актеры достоверно изобразили персонажей не своего возраста 25 фильмов, в которых актеры достоверно изобразили персонажей не своего возраста HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" 13 киноперсонажей в начале своего пути и в конце 13 киноперсонажей в начале своего пути и в конце
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

504030



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Опубликованы снимки склада оружия, найденного в доме мытищинского стрелка
1
254
Опубликованы снимки склада оружия, найденного в доме мытищинского стрелка
Халтурщики от бога
1
123
Халтурщики от бога
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Актер Зак Эфрон получил граблями по лицу
0
13
Актер Зак Эфрон получил граблями по лицу
Каким будет интерьер будущего?
2
29
Каким будет интерьер будущего?
Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото)
Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#Россия#приколы#картинки#СССР#позитив#еда#прикольные#кот
#фото#интересно#люди#дтп#кино#факты#сша#кошки#познавательно#Исторические факты
#история#интересное#подборка#прикол#аварии#авто аварии#пандемия#фотографии#собака#страна

На что жалуетесь?

Вернуться