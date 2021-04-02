Персонажи ужастиков и сыгравшие их актеры снова встретились

Грим, спецэффекты, маски - за всей этой атрибутикой лица актера не видно, поэтому мы часто и не знаем, кто же изобразил страшного монстра, маньяка или психа. Жительница Нью-Йорка Анджела Норрис - хозяйка студии по изготовлению хэллоуинского реквизита и других подобных "страшилок". Поэтому ей пришлась по вкусу идея цифрового фотопроекта, в котором известные персонажи из фильмов ужасов стоят в обнимку с сыгравшими их актерами. Маски сброшены!

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1. Повелитель тьмы, Пеннивайз и Фрэнк Н. Фертер с актером Тимом Карри ("Легенда", "Шоу ужасов Рокки Хоррора" и "Оно" 1990 г.) 0 Источник:

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2. Пеннивайз и Билл Скарсгард из фильма ужасов "Оно" (2017 г.) 0 Источник:

3. Чаки и Брэд Дуриф, "Детские игры" 0 Источник:

4. Клоун Твисти и Джон Кэрролл Линч из "Американской истории ужасов" 0 Источник:

5. Битлджус и Майкл Китон, "Битлджус" 0 Источник:

6. Фредди Крюгер и Роберт Инглунд из "Кошмара на улице Вязов" 0 Источник:

7. Валак и Бонни Ааронс из "Проклятия монахини" 0 Источник:

8. Самара и Дэйви Чейз из "Звонка" 0 Источник:

9. Лепрекон и Уорвик Дэвис, "Лепрекон" 0 Источник:

10. Крипер и Джонатан Брек из "Джиперс Криперс" 0 Источник:

11. Пинхед и Дуг Брэдли из "Восставшего из ада" 0 Источник:

12. Майкл Майерс и Тони Моран из "Хэллоуина" 0 Источник:

13. Хищник и Бигфут с актером Кевином Питером Холлом, "Хищника" и "Гарри и Хендерсоны" 0 Источник:

14. Кожаное лицо и Гуннар Хансен из "Техасской резни бензопилой" 0 Источник:

15. Джейсон Вурхиз и Кейн Ходдер, "Пятница 13-е" 0 Источник:

16. Капитан Сполдинг и Сид Хейг, "Дом 1000 трупов" 0 Источник:

17. Клоун и Дэвид Ховард Торнтон, "Ужасающий" 0 Источник: