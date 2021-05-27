Terra или Terra—Utopische Romane дебютировал в 1957 году и публиковался еженедельно Артуром Моэвигом Верлагом вплоть до 1968 года. Вместе с конкурирующим научно-фантастическим журналом Utopia, Terra называют «самым важным научно-фантастическим трудом в первые годы Западной Германии». И достаточно одного взгляда на великолепные обложки журнала, чтобы в этом убедиться. Только взгляните на этих сказочных инопланетных мутантов, сражающихся с бравыми космонавтами с волевыми подбородками, или на роботов-убийц, готовых прикончить какого-нибудь несчастного, или хищных монстров, готовых угоститься космонавтами на полдник. Это прекрасные, вдохновляющие мини-шедевры, благодаря которым люди в то нелегкое время поняли, что на Земле еще относительно безопасно.