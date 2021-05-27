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Монстры из космоса: великолепные обложки немецкого Sci-fi журнала Terra

Монстры из космоса: великолепные обложки немецкого Sci-fi журнала Terra (36 фото)

Автор:
27 мая 2021 17:04
Метки: sci-fi   иллюстрация   искусство   научная фантастика   обложки   старые журналы   
166
36

После Второй мировой войны, когда люди были… мягко говоря, на взводе, и поголовно опасались ядерной угрозы, Третьей мировой войны, а то и небольшого вторжения с Марса, в Германии появился чудесный научно-фантастический журнал Terra и немного скрасил напряженную атмосферу.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: sci-fi   иллюстрация   искусство   научная фантастика   обложки   старые журналы   
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9k
Nikita 58 минут назад
Наши тоже не плохи
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ваня панкин 24 минуты назад
а что?.. прэлестно!!!
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8k
Клёст Полчаса назад
Картинки со всякими ужасами и надписи на немецком языке смотрятся очень гармонично)
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1k
Ловите наркомана! 37 минут назад
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