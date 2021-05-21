Шедевры ван Гога, спрятанные в его письмах

Все 902 письма, написанные и полученные Винсентом Ван Гогом (30 марта 1853 г. - 29 июля 1890 г.), хранятся в Музее Ван Гога в Амстердаме. Тексты многих из них чередуются с эскизами и набросками. Именно эти наброски помогли раскрыть талант ван Гога. Первой его оценила Йо ван Гог-Бонгер, невестка художника, вышедшая замуж за его младшего брата, парижского арт-дилера Тео Ван Гога. .

Тео ван Гогу и его жене не сразу удалось заинтересовать покупателей произведениями брата. Квартира Йо и Тео в Париже была забита работами Винсента, отправленными художником Тео в надежде, что он найдет для них покупателей.

Йо познакомилась с Винсентом в Париже, когда он нанес визит супружеской паре. Обеспокоенный душевным состоянием брата, Тео обратился за медицинской помощью, отдав его на попечение доктора Поля Гаши в деревне Овер-сюр-Уаз к северу от Парижа. Через несколько недель Винсент застрелился. Менее чем через три месяца Тео умер, став жертвой сифилиса, которым он заразился в парижских публичных домах. У Йо осталось более 400 картин Винсента Ван Гога, которые она развесила на стенах своего дома, и его письма. Через три года после смерти мужа Йо написала в своем дневнике: «Помимо ребенка, он оставил мне работы Винсента и еще одну важную цель - сделать так, чтобы их увидели и оценили как можно больше людей».