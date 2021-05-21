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Шедевры ван Гога, спрятанные в его письмах

Шедевры ван Гога, спрятанные в его письмах (27 фото)

Автор:
21 мая 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Винсент Ван Гог   Тео ван Гог   живопись   искусство   музейные редкости   наброски   письма   творчество   
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Винсент ван Гог родился в 1853 году и прожил только 37 лет. При жизни ему удалось продать лишь несколько своих работ, по-настоящему его талант оценили лишь после смерти. Зато теперь работы ван Гога стоят миллионы, и каждый его набросок - это откровение для искусствоведов. В том числе, наброски в его письмах, которые тщательно хранятся в музее художника в Амстердаме, и благодаря которым мир узнал о его таланте.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Винсент Ван Гог   Тео ван Гог   живопись   искусство   музейные редкости   наброски   письма   творчество   
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3  комментария
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Nefrion Полчаса назад
Картины гениальные, а надписи к ним не очень: орхидеи - не деревья, в Европе не растут и ван Гог их никогда не рисовал. (не путать с ирисами)
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Лебовски Минуту назад
Очень интересный полнометражный мультфильм, основан на его картинах. Рекомендую к просмотру.
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Сергей 2 минуты назад
рисунки как рисунки. Кто в курсе, растолкуйте в чем их гениальность?
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