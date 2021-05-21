Шедевры ван Гога, спрятанные в его письмах

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Винсент ван Гог родился в 1853 году и прожил только 37 лет. При жизни ему удалось продать лишь несколько своих работ, по-настоящему его талант оценили лишь после смерти. Зато теперь работы ван Гога стоят миллионы, и каждый его набросок - это откровение для искусствоведов. В том числе, наброски в его письмах, которые тщательно хранятся в музее художника в Амстердаме, и благодаря которым мир узнал о его таланте.
Все 902 письма, написанные и полученные Винсентом Ван Гогом (30 марта 1853 г. - 29 июля 1890 г.), хранятся в Музее Ван Гога в Амстердаме. Тексты многих из них чередуются с эскизами и набросками. Именно эти наброски помогли раскрыть талант ван Гога. Первой его оценила Йо ван Гог-Бонгер, невестка художника, вышедшая замуж за его младшего брата, парижского арт-дилера Тео Ван Гога. .
Тео ван Гогу и его жене не сразу удалось заинтересовать покупателей произведениями брата. Квартира Йо и Тео в Париже была забита работами Винсента, отправленными художником Тео в надежде, что он найдет для них покупателей.
Йо познакомилась с Винсентом в Париже, когда он нанес визит супружеской паре. Обеспокоенный душевным состоянием брата, Тео обратился за медицинской помощью, отдав его на попечение доктора Поля Гаши в деревне Овер-сюр-Уаз к северу от Парижа. Через несколько недель Винсент застрелился. Менее чем через три месяца Тео умер, став жертвой сифилиса, которым он заразился в парижских публичных домах. У Йо осталось более 400 картин Винсента Ван Гога, которые она развесила на стенах своего дома, и его письма. Через три года после смерти мужа Йо написала в своем дневнике: «Помимо ребенка, он оставил мне работы Винсента и еще одну важную цель - сделать так, чтобы их увидели и оценили как можно больше людей».
Тео ван Гогу и его жене не сразу удалось заинтересовать покупателей произведениями брата. Квартира Йо и Тео в Париже была забита работами Винсента, отправленными художником Тео в надежде, что он найдет для них покупателей.
Йо познакомилась с Винсентом в Париже, когда он нанес визит супружеской паре. Обеспокоенный душевным состоянием брата, Тео обратился за медицинской помощью, отдав его на попечение доктора Поля Гаши в деревне Овер-сюр-Уаз к северу от Парижа. Через несколько недель Винсент застрелился. Менее чем через три месяца Тео умер, став жертвой сифилиса, которым он заразился в парижских публичных домах. У Йо осталось более 400 картин Винсента Ван Гога, которые она развесила на стенах своего дома, и его письма. Через три года после смерти мужа Йо написала в своем дневнике: «Помимо ребенка, он оставил мне работы Винсента и еще одну важную цель - сделать так, чтобы их увидели и оценили как можно больше людей».
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После смерти мужа единственным наследием, оставшимся у Йоханны, были картины шурина. Ее асто уговаривали продать их хотя бы за бесценок, но она упорно отказывалась и упорно продвигала работы ван Гога на выставки картин. В конце концов, его талант заметили во Франции, а затем и во всем мире. Сегодня его полотна признаны шедеврами, а его письма стали предметом пристального изучения ученых - наряду с содержавшимися в их набросками, теми самыми, которые помогли Йо распознать в нем гения, а самому художнику - обрести славу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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