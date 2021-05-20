35 человек, которым точно не стоит заниматься рукоделием

Говорят, что рукоделие и прочие хобби приносят нам чувство удовлетворения, заряжают позитивом и позволяют расслабиться — то, что надо во время пандемии. Однако иногда смотришь на чужие работы и понимаешь, что некоторым стоило бы держать руки при себе... Сатирическое сообщество на Facebook публикует именно такие работы и демонстрирует, почему слоган «Сделай сам!» подходит далеко не всем.