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35 человек, которым точно не стоит заниматься рукоделием

35 человек, которым точно не стоит заниматься рукоделием (36 фото)

Автор:
20 мая 2021 18:18
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   искусство   рукоделие   сделай сам   творчество   
636
36

Говорят, что рукоделие и прочие хобби приносят нам чувство удовлетворения, заряжают позитивом и позволяют расслабиться — то, что надо во время пандемии. Однако иногда смотришь на чужие работы и понимаешь, что некоторым стоило бы держать руки при себе... Сатирическое сообщество на Facebook публикует именно такие работы и демонстрирует, почему слоган «Сделай сам!» подходит далеко не всем.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   искусство   рукоделие   сделай сам   творчество   
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5  комментариев
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200
Роман 2 часа назад
А что с последним не так? "Властелин колец", все дела...
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27k
turyst 10 минут назад
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4k
Шлагбаумэн 56 минут назад
Комментарии к фотографиям как всегда на высоте. Можно в следующий раз просто картинки? Спасибо за понимание.
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1k
emporio_ss 59 минут назад


это не наши
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3k
3BE3DA4ET 2 часа назад
№26. Горе-пандус за 2К фунтов??
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