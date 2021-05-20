35 человек, которым точно не стоит заниматься рукоделием

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Говорят, что рукоделие и прочие хобби приносят нам чувство удовлетворения, заряжают позитивом и позволяют расслабиться — то, что надо во время пандемии. Однако иногда смотришь на чужие работы и понимаешь, что некоторым стоило бы держать руки при себе... Сатирическое сообщество на Facebook публикует именно такие работы и демонстрирует, почему слоган «Сделай сам!» подходит далеко не всем.
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6. "Дочка попросила такой торт себе на ДР. Зачем платить, если я могу сделать такое сама?"
21. Автор то ли не смотрел "Историю игрушек", то ли бесстрашный и бессмертный одновременно
23. "Венок из антикварных/винтажных детских туфелек": а родовое проклятье прилагается бесплатно?
34. "Заплатил "мастеру" за мыло ручной работы в форме котика для дочери. Дочь вежливо отказалась от подарка. Мяу?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор искусство рукоделие сделай сам творчество
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