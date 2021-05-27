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Сотрудники службы технической поддержки рассказывают о самых вопиющих случаях, с которыми они сталкивались на работе. Коллекция предоставлена сабреддитом r/TechSupportGore. Там такого добра еще много!
1. Удаление оперативной памяти при включенном компьютере. Похоже, он кричит - ведь его мозг отрезают по кусочку
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8. Худший кошмар канадского айтишника: бобры перегрызли оптоволоконные кабели и теперь во всем городе нет интернета. Реальный случай
15. "Один из наших клиентов не мог понять, почему его беспроводная клавиатура и мышь не работают"
16. "Сегодня произошло технологическое убийство - а может, самоубийство. Старый телевизор приземлился аккурат на новенький Chromebook Asus"
18. "Ps4: неудачная попытка ремонта. Контора, которая так поступила с нашим клиентом, еще и содрала с него кучу денег"
24. "Получил контроллер Xbox 360 для ремонта. Внутри я обнаружил несколько мертвых насекомых, и все было покрыто тонкой белой порошкообразной пылью"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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что интернет, что всё остальное
адрес Фурдштатская дом 3
>>случай. Вашу программу вполне можно было самораспаковывающимся
>>архивом отдать.
я пробовал делать инсталляторы (да и что их делать, готовое все есть тот же NSIS)
но, большинству заказчиков это не нравится, большинство просто хочет, чтобы вот была папка на флешку скопировал и она и там работает
Есть такая тулза "Unlocker" разблокирует использование файла, когда како-нибудь процесс держится за файл и не дает его удалить например. Ну и грохнул файл подкачки. Винда секунды три поработала и в даун. "Ага!", сказали сибирские лесорубы :)
-Ваша программа у меня не работает
-Какую ошибку выдает?
-никакой, просто не запускается
хм...
-дайте AnyDesk
-у меня TeamVewr
-не TV у меня лицензию просит, дайте анидеск
подключаюсь к рабочему столу заказчика
-Покажите что программа не работает (этого просто не может быть, она не может не работать)
-вот
говорит заказчик, нажимает папку download, кликает по zip с программой и дважды кликает по самой программе
программа пытается запуститься и закрывается (с созданием файла log.txt)
-А распаковать программу не пробовали? она не из одного файла состоит
это не ужас? такие ситуации
Работал я в магазине комп. техники. Приходит дама.
Забегая на перед, канцелярский прозрачный пакетик файлами в нашем регионе ни кто не называет. Так что этот вариант я отмел сразу.
д: - "У вас файлы есть?"
я: - "Гхм. Ну в принципе есть"
д: - "Сколько стоит?"
я: - "Ну это зависит от того, какие именно файлы Вас интересуют"
д: - "Ну чистые файлы"
я, сильно думаю... Ей дискетки нужны были.