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25 худших кошмаров, с которыми пришлось столкнуться сотрудникам техподдержки

25 худших кошмаров, с которыми пришлось столкнуться сотрудникам техподдержки (26 фото)

Автор:
27 мая 2021 15:57
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: и такое бывает   компьютер   ну и ну   ремонт   ремонт техники   техподдержка   
2357
26
Сотрудники службы технической поддержки рассказывают о самых вопиющих случаях, с которыми они сталкивались на работе. Коллекция предоставлена сабреддитом r/TechSupportGore. Там такого добра еще много!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и такое бывает   компьютер   ну и ну   ремонт   ремонт техники   техподдержка   
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14  комментариев
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4k
Ya 2 часа назад
Многим людям кроме железного лома опасно что то давать. Лом тоже опасно, ведь и его погнут, суки.
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8k
Пётр Час назад
Ссылка coub.com
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−210
Владимир Час назад
все мошенники и свидетели иеговы после смерти попадают работать в службу подерджки (НАВЕЧНО!)
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−210
Владимир Час назад
>>БарНалей Владимир 11 секунд назад Ну это вполне себе рядовой
>>случай. Вашу программу вполне можно было самораспаковывающимся
>>архивом отдать.

я пробовал делать инсталляторы (да и что их делать, готовое все есть тот же NSIS)

но, большинству заказчиков это не нравится, большинство просто хочет, чтобы вот была папка на флешку скопировал и она и там работает
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8k
БарНалей 2 часа назад
"Удаление оперативной памяти при включенном компьютере. Похоже, он кричит - ведь его мозг отрезают по кусочку"

Есть такая тулза "Unlocker" разблокирует использование файла, когда како-нибудь процесс держится за файл и не дает его удалить например. Ну и грохнул файл подкачки. Винда секунды три поработала и в даун. "Ага!", сказали сибирские лесорубы :)
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−210
Владимир 2 часа назад
я не служба тех поддрежки, но то же с ужасами сталкиваюсь

-Ваша программа у меня не работает
-Какую ошибку выдает?
-никакой, просто не запускается
хм...
-дайте AnyDesk
-у меня TeamVewr
-не TV у меня лицензию просит, дайте анидеск
подключаюсь к рабочему столу заказчика
-Покажите что программа не работает (этого просто не может быть, она не может не работать)
-вот
говорит заказчик, нажимает папку download, кликает по zip с программой и дважды кликает по самой программе
программа пытается запуститься и закрывается (с созданием файла log.txt)

-А распаковать программу не пробовали? она не из одного файла состоит

это не ужас? такие ситуации
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