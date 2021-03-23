Ник рассказал, что в тот день он первым делом поспешил сообщить хорошие новости своей невесте Мишель, а остаток дня провел, мотаясь по разным дела, в том числе отвез своего брата в магазин автозапчастей O'Reilly.



Примерно через час после этого мужчина понял, что лотерейный билет пропал. Он все обыскал, но его нигде не было. Восстановив в памяти события дня, он вернулся на стоянку магазина, где парковал машину, и с облегчением увидел, что билет валяется на земле рядом с дверью со стороны водителя другого автомобиля.



"Это билет на миллион долларов, и кто-то перешагнул через него", - сказал он.