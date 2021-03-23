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Американец чуть не лишился лотерейного билета с выигрышем в миллион долларов

Американец чуть не лишился лотерейного билета с выигрышем в миллион долларов (3 фото)

Автор:
23 марта 2021 15:31
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: выигрыш   выигрыш в лотерею   выигрышный билет   и такое бывает   лотерея   ну и ну   
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Житель города Спарта (Теннесси, США) Ник Слаттен стал победителем крупной государственной лотереи. Его билет выиграл более миллиона долларов. И в тот же день мужчина чуть не упустил свой шанс получить этот приз...

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: выигрыш   выигрыш в лотерею   выигрышный билет   и такое бывает   лотерея   ну и ну   
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kaboza Минуту назад
ага...меня зовут Эрл)))
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43k
zloykoyot 22 минуты назад
Короче уборщиков у того магазина нет и ветер там не дует. Я лотерейные билеты с выигрышем я тоже ношу скомканными в карманах. А так молодец мужик конечно, повезло.
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16k
Robin Hood Полчаса назад
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