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Житель города Спарта (Теннесси, США) Ник Слаттен стал победителем крупной государственной лотереи. Его билет выиграл более миллиона долларов. И в тот же день мужчина чуть не упустил свой шанс получить этот приз...
Ник купил лотерейный билет 10 марта по дороге домой с работы - он весь день укладывал плитку.
Когда на следующий день он проверил приложение Tennessee Lottery, то обнаружил, что его билет стоит 1 178 746 долларов.
Сказать, что он был в шоке, - это не сказать ничего. Кто в наше время верит в возможность выиграть в лотерею? Хотя билетики-то все равно на всякий случай покупают...
Когда на следующий день он проверил приложение Tennessee Lottery, то обнаружил, что его билет стоит 1 178 746 долларов.
Сказать, что он был в шоке, - это не сказать ничего. Кто в наше время верит в возможность выиграть в лотерею? Хотя билетики-то все равно на всякий случай покупают...
Ник рассказал, что в тот день он первым делом поспешил сообщить хорошие новости своей невесте Мишель, а остаток дня провел, мотаясь по разным дела, в том числе отвез своего брата в магазин автозапчастей O'Reilly.
Примерно через час после этого мужчина понял, что лотерейный билет пропал. Он все обыскал, но его нигде не было. Восстановив в памяти события дня, он вернулся на стоянку магазина, где парковал машину, и с облегчением увидел, что билет валяется на земле рядом с дверью со стороны водителя другого автомобиля.
"Это билет на миллион долларов, и кто-то перешагнул через него", - сказал он.
Примерно через час после этого мужчина понял, что лотерейный билет пропал. Он все обыскал, но его нигде не было. Восстановив в памяти события дня, он вернулся на стоянку магазина, где парковал машину, и с облегчением увидел, что билет валяется на земле рядом с дверью со стороны водителя другого автомобиля.
"Это билет на миллион долларов, и кто-то перешагнул через него", - сказал он.
После своей победы Ник Слаттен и его будущая жена не собираются бросать работу, но планируют купить дом, модернизировать свои автомобили, а остальные деньги вложить во что-нибудь прибыльное. Он сказал, что надеется, что деньги позволят им жить без особых забот.
По словам представителей лотереи, билет Слаттена - один из пяти проданных в Теннесси в этом месяце билетов с выигрышем на сумму не менее 1 миллиона долларов. Они заявили также, что советуют игрокам подписывать лотерейный билет сразу после покупки, "чтобы идентифицировать его как свой и помочь предотвратить его обналичивание кем-либо еще в случае утери или кражи".
По словам представителей лотереи, билет Слаттена - один из пяти проданных в Теннесси в этом месяце билетов с выигрышем на сумму не менее 1 миллиона долларов. Они заявили также, что советуют игрокам подписывать лотерейный билет сразу после покупки, "чтобы идентифицировать его как свой и помочь предотвратить его обналичивание кем-либо еще в случае утери или кражи".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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