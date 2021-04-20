10 счастливчиков, ушедших от верной смерти

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В этой подборке несколько историй о людях, которые чудом остались в живых после серьезной аварии, столкновения с диким животным или природным явлением. Автомобилисты, гонщики, велосипедисты, пилоты, пешеходы - никто не застрахован от несчастного случая. Но иногда происходят совершенно удивительные вещи, которые иначе как везением и не назовешь.
1. Человек, который оказался зажат в автомобиле между двумя фурами
Некоторые автоаварии обходятся малой кровью, но когда автомобиль оказывается зажат между двумя грузовыми фурами, результат обычно плачевен. Мужчина по имени Калеб Уитби врезался в стоящий сломанный грузовик, когда ехал по обледеневшей трассе I-84 в Орегоне. Он думал, что худшее уже позади, но тут заметил, что прямо на него несется другой грузовик с прицепом. Его машина застряла между двумя фурами, и потом к этой аварии присоединились еще две дюжины машин. То, что Уитби остался жив и отделался несколькими синяками и ссадинами, можно назвать чудом.
2. Пилот, который остался невредимым после авиакатастрофы
Автомобильные аварии являются основной причиной смертности, но люди больше боятся умереть в авиакатастрофе - вероятно, потому, что падение на землю кажется гораздо более страшным. В мае 2014 года в Нортгленне, штат Колорадо, пилот потерял управление и врезался на самолете во второй этаж дома. Он остался целым и невредимым. И в доме никто не пострадал - к счастью, там просто никого в этот момент не было.
3. Мальчик, которого сбила машина и который сразу же поднялся на ноги
В Бразилии был случай - в результате аварии на автомагистрали с нее вынесло припаркованный автомобиль и он на большой скорости двинулся в сторону 56-летней женщины и ее 5-летнего, которые шли по тротуару. Автомобиль сбил и женщину, и ребенка, но тот сразу же встал - ошеломленный, но совершенно невредимый. Его бабушка еще лежала на земле, также в шоке. Но она тоже не получила серьезных травм.
4. Человек, который упал со скалы и отделался штрафом
Падение с большой высоты - верный способ попрощаться с жизнью. Когда кто-то падает с любого расстояния более четырех этажей, предполагается, что он получит тяжелые травмы - если выживет. Мужчина по имени Тимоти Мазурчак чудом пережил падение со скалы высотой 20 метров, не получив ни единой царапины. Он гулял в парке Лечуорт, штат Нью-Йорк, подошел слишком близко к краю обрыва и потерял равновесие. Его нашли и помогли выбраться только через два часа. Позже ему выписали штраф от полиции государственного парка за то, что он не использовал обозначенные тропы.
5. Велосипедист, которого сбили две машины подряд - а ему хоть бы хны
Велосипедистам нужно быть очень осторожными на дороге. Но, увы, всегда есть вероятность попасть в аварию из-за безответственных водителей. На видео - потрясающий случай везения российского велосипедиста, который попал под "перекрестный огонь" двух машин.
6. Водитель, который остался жив после того, как его автомобиль пронзило ограждение
Защитник южноафриканской футбольной команды Orlando Pirates по имени Руи Махамутса попал в страшную автомобильную аварию, но каким-то чудом остался жив. На своем BMW 33i он врезался в дорожное ограждение, которое насквозь пробило машину. Удивительное везение!
7. Человек, который не получил ни одного перелома, хотя на него напал бизон
Был такой случай: в государственном парке Антилопа-Айлен в штате Юта мужчина привлек к себе нежелательное внимание бизона, и животное весом 700 кг бросилось прямо на него. По счастью, между ними было некое ограждение, которое помогло пережить это столкновение. Если бы бизон сумел приблизиться к нему вплотную, мало бы не показалось. А так обошелся лишь ушибами и синяками. Никогда не следует дразнить бизона!
8. Пара, которая пережила удар молнии, потому что держалась за руки
По оценкам, от 6000 до 24000 человек в год получают удар молнией. Одна юная пара из Калифорнии осталась в живых после такого удара, просто взявшись за руки. Подростки вышли на прогулку во время сильной грозы. Удар молнии сбил их с ног, но потом они очнулись и отправились в больницу. Врач сказал им, что в них ударила молния и что, взявшись за руки, они помогли рассеять электрический ток, проходящий через их тела.
9. Дрэг-рейсер, который вылетел через лобовое стекло, но не получил травм
Дрэг-рейсинг на гонках Pikes Peak International Raceway закончился ужасно неудачно, когда водитель Chevy 1955 года столкнулся с другой машиной. Этот тяжелый старый "Шевроле" пролетел в воздухе, и водитель вылетел ногами вперед в лобовое. Удивительно, но он отделался буквально несколькими царапинами.
10. Водитель, который совсем не пострадал после того, как его автомобиль развалился на две части
Нарушивший скоростной режим водитель из Таиланда попал в ужасную аварию, в результате которой его Lamborghini Gallardo раскололся пополам. Каким-то образом водитель остался цел и невредим (он был замечен разговаривающим по мобильному телефону через несколько минут после аварии). Сам он считает, что его спас буддийский амулет, который он всегда носит.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: аварии автоаварии в рубашке родился везунчики и такое бывает ну и ну повезло повезло водителю
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