10 счастливчиков, ушедших от верной смерти

Некоторые автоаварии обходятся малой кровью, но когда автомобиль оказывается зажат между двумя грузовыми фурами, результат обычно плачевен. Мужчина по имени Калеб Уитби врезался в стоящий сломанный грузовик, когда ехал по обледеневшей трассе I-84 в Орегоне. Он думал, что худшее уже позади, но тут заметил, что прямо на него несется другой грузовик с прицепом. Его машина застряла между двумя фурами, и потом к этой аварии присоединились еще две дюжины машин. То, что Уитби остался жив и отделался несколькими синяками и ссадинами, можно назвать чудом.