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Сообщество Удивительное рядом 89 постов • 16 подписчиков подписаться
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10 счастливчиков, ушедших от верной смерти

10 счастливчиков, ушедших от верной смерти (9 фото + 2 видео)

Автор:
20 апреля 2021 11:43
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: аварии   автоаварии   в рубашке родился   везунчики   и такое бывает   ну и ну   повезло   повезло водителю   
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В этой подборке несколько историй о людях, которые чудом остались в живых после серьезной аварии, столкновения с диким животным или природным явлением. Автомобилисты, гонщики, велосипедисты, пилоты, пешеходы - никто не застрахован от несчастного случая. Но иногда происходят совершенно удивительные вещи, которые иначе как везением и не назовешь.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аварии   автоаварии   в рубашке родился   везунчики   и такое бывает   ну и ну   повезло   повезло водителю   
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61k
Доктор Джонс 53 минуты назад
"Человек, который оказался зажат в автомобиле между двумя фурами" - сразу вспомнил фильм "Совершенно секретно", с В. Килмером:
Ссылка www.youtube.com
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SerGProS Полчаса назад
Ссылка coub.com
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