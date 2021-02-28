Во время вынесения приговора судья сказал Форту, что он "идиот" и подверг опасности жизни двух мужчин на борту, а также тех, кто живет в том районе, куда мог упасть вертолет. Вот его слова:



"Вы сказали про НЛО. Это была ложь. Вы придумали оправдание про охоту на кроликов. Это тоже была полная и абсолютная ложь. Реальность такова, что этому поступку нет никакого оправдания. Совершенно очевидно, что ослепление пилота вызывает у него автоматический рефлекс закрыть глаза. В этот момент его жизнь и жизнь всех, кто находится рядом, оказывается под угрозой. Радуйтесь, что никто не пострадал и не погиб по вашей милости".