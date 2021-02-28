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В Великобритании посадили за решетку человека, который ослепил пилота вертолета лазерной указкой. Сначала 39-летний Бенджамин Форт утверждал, что принял вертолет за НЛО, затем начал говорить, что просто "охотился на кроликов". Судья назвал его идиотом и приговорил к шести месяцам заключения.
Полицейский вертолет проводил поиск пропавшего человека. Форт направил луч лазерной указки прямо в кабину пилота и, по показаниям последнего, сделал это преднамеренно и продолжал светить долгое время. Ему удалось временно ослепить пилота, но тот сумел справиться с ситуацией и смог безопасно посадить вертолет.
Позже полиция обнаружила Форта в его квартире в Кейли (Западный Йорк). Там его и арестовали, заодно конфисковав злополучную лазерную указку.
Позже полиция обнаружила Форта в его квартире в Кейли (Западный Йорк). Там его и арестовали, заодно конфисковав злополучную лазерную указку.
На суде Форт. помимо объяснений про НЛО и кроликов, заявил также, что даже не подозревал, что может серьезно навредить, поскольку в руках у него была всего лишь дешевая лазерная указка. Он сказал, что глубоко сожалеет и раскаивается в содеянном, ведь на борту было два человека и он подверг их опасности.
Теперь у него есть полгода на то, чтобы как следует обо всем этом поразмышлять.
Теперь у него есть полгода на то, чтобы как следует обо всем этом поразмышлять.
Во время вынесения приговора судья сказал Форту, что он "идиот" и подверг опасности жизни двух мужчин на борту, а также тех, кто живет в том районе, куда мог упасть вертолет. Вот его слова:
"Вы сказали про НЛО. Это была ложь. Вы придумали оправдание про охоту на кроликов. Это тоже была полная и абсолютная ложь. Реальность такова, что этому поступку нет никакого оправдания. Совершенно очевидно, что ослепление пилота вызывает у него автоматический рефлекс закрыть глаза. В этот момент его жизнь и жизнь всех, кто находится рядом, оказывается под угрозой. Радуйтесь, что никто не пострадал и не погиб по вашей милости".
"Вы сказали про НЛО. Это была ложь. Вы придумали оправдание про охоту на кроликов. Это тоже была полная и абсолютная ложь. Реальность такова, что этому поступку нет никакого оправдания. Совершенно очевидно, что ослепление пилота вызывает у него автоматический рефлекс закрыть глаза. В этот момент его жизнь и жизнь всех, кто находится рядом, оказывается под угрозой. Радуйтесь, что никто не пострадал и не погиб по вашей милости".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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