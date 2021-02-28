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Мужчина ослепил пилота вертолета лазерной указкой и отправился в тюрьму

Мужчина ослепил пилота вертолета лазерной указкой и отправился в тюрьму (3 фото)

Автор:
28 февраля 2021 12:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: и такое бывает   идиот года   инцидент   лазерная указка   ну и ну   ослепление   преступление   
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В Великобритании посадили за решетку человека, который ослепил пилота вертолета лазерной указкой. Сначала 39-летний Бенджамин Форт утверждал, что принял вертолет за НЛО, затем начал говорить, что просто "охотился на кроликов". Судья назвал его идиотом и приговорил к шести месяцам заключения.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и такое бывает   идиот года   инцидент   лазерная указка   ну и ну   ослепление   преступление   
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7  комментариев
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30k
Alex 2 часа назад
Надо было ему в *опу засунуть указку.
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4k
Ya 8 минут назад
Бред с лазерными указками напоминает движуху с Харви Вайнштейном, всё со слов и всё в прошлом и бездоказательно. Попасть в глаз лучом можно только случайно(на тысячную долю секунды.), цель движется, а удержать цель невозможно. Руки дрожат, прицельная линия маленькая. Поймать того кто светит невозможно."...ослепление пилота вызывает у него автоматический рефлекс закрыть глаза...." -ну во первых только один глаз, это луч лазера, а не прожектор. Человек моргает каждую секунду. Как быть с этим? Каждый день убеждаешься что судьи некомпетентные люди, судят не разбираясь ни в чем. Напоминает судилище средних веков.
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6k
Vampire 9 минут назад
Я готов поверить что английские сорокалетние мужики чаще видят НЛО чем вертолет и каждый раз тычут лазерной указкой, но как полиция вычислила этого идиота?
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3k
portroy 12 минут назад
Идиот - это диагноз, такое сравнение может оскорбить больных и их родственников.
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6k
Matthew Hopkins 45 минут назад
Как попасть тонким лучом лазерной указки в глаз пилота? Как вообще в принципе можно попасть в такую целкую мель, которая к тому же, млять, не находится на одном месте, а постоянно перемещается?! Объяснить, млять, не понимаю!
Опять с3,143жженный материал с гавно-газеты Dailymail?!
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15k
Юрий Matthew Hopkins 20 минут назад
"Как попасть тонким лучом лазерной указки в глаз пилота?" Посмотри ролики...
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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27k
Acu900 2 часа назад
Пожалели идиота. Дали всего 6 месяцев по статье за хулиганство. А могли бы и на 6 лет отправить в места не столь отдаленные по статье за терроризм...
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