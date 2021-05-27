19 фото звёзд, показывающих, как время отразилось на их лицах

И даже те вещи, которыми никто не пользуется десятилетиями тоже ветшают и дряхлеют. Конечно, человека нельзя сравнивать с неодушевлённой вещью, но мы живые организмы, которые, к сожалению, также подвержены изменениям и изнашиванию. Сегодня мы хотим показать вам, как с годами изменились лица и тела звёзд, которым доступны дорогостоящие косметологические процедуры и средства для продления молодости, чтобы вы убедились в том, что они тоже меняются и стареют.

Моника Беллуччи 90-е / 2021