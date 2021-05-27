19 фото звёзд, показывающих, как время отразилось на их лицах

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Всё меняется со временем и не остаётся неизменным.
И даже те вещи, которыми никто не пользуется десятилетиями тоже ветшают и дряхлеют. Конечно, человека нельзя сравнивать с неодушевлённой вещью, но мы живые организмы, которые, к сожалению, также подвержены изменениям и изнашиванию. Сегодня мы хотим показать вам, как с годами изменились лица и тела звёзд, которым доступны дорогостоящие косметологические процедуры и средства для продления молодости, чтобы вы убедились в том, что они тоже меняются и стареют.
Моника Беллуччи 90-е / 2021
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Кайли Дженнер 2013 / 2020
И как изменилась её фигура за это время
Шакира 1999 / 2021
Мэттью Макконехи 00-е / 2020
Памела Андерсон 90-е / 2020
Кейт Бланшетт 90-е / 2020
Адель 2008 / 2020
Мадонна 2014 / 2020
Деми Мур 80-е / 2021
Анджелина Джоли 90-е / 2021
Ким Кардашьян и трансформация её фигуры 2011 / 2020
Сальма Хайек 1995 / 2021
Крис Прэтт 2002 / 2020
Бейонсе и трансформация её фигуры 2003 / 2021
Лара Флинн Бойл 1990 / 2020
Кристина Риччи 00-е / 2020
Дженис Дикинсон 1978/ 2021
Бритни Спирс 1998 / 2020
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