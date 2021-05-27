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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4923 поста • 668 подписчиков подписаться
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19 фото звёзд, показывающих, как время отразилось на их лицах

19 фото звёзд, показывающих, как время отразилось на их лицах (20 фото)

Автор:
27 мая 2021 07:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Время   было стало   знаменитости   люди   тогда и сейчас   фото   
2777
20

Всё меняется со временем и не остаётся неизменным.

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Метки: Время   было стало   знаменитости   люди   тогда и сейчас   фото   
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17  комментариев
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Комментарий удален. Причина: порнография
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23k
Sergey 10 минут назад
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22
Дядя Витя Полчаса назад
Я то думал Денеб, Вега, Альтаир, Сириус, Альфа Центравна! А это оказывается "ЗВЁЗДЫ"!!!
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4k
Наталья 42 минуты назад
Деми Мур , конечно, пипец. Стареть нужно достойно
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504
Владимир 46 минут назад
Адель красотка!
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648
Homem Час назад
При нынешних достижениях и возможностях медицины и наличии денег у пациента,можно прекрасно выглядеть.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Лучшие друзья девушки - пластический хирург, стилист, визажист и фотошопист. Ах да, ПР-манаджер тоже не помешает.
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4k
KonstantinLeirov 2 часа назад
А Шакира знает какой-то секрет, да? За 22 года изменений никаких возрастных
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
кардан то сюда зачем?
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−23
detective 2 часа назад
деми мур жесть!
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15k
Maks Es 2 часа назад
Блин, я Памелу и Монику в одежде не опознал.
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181
Nevad Black 2 часа назад
Адель молодец
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