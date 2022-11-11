15 известных личностей, чьи фото в молодом возрасте удивят вас

Как часто вы задумывались о том, как выглядели в молодости люди, прославившиеся на весь мир? Иногда создаётся впечатление, что некоторые актёры и актрисы, певцы и певицы, а также прочие деятели культуры никогда не были молодыми. Возможно ли такое?
Чтобы докопаться до истины, мы решили провести собственное расследование. Признаться, некоторые «молодые» фотографии звёзд нас действительно удивили. Уверены, представленные снимки юных селебрити изумят и вас.
Модельер Карл Лагерфельд
Изобретатель и промышленный дизайнер Стив Джобс
Любопытный факт: более 90% сотрудников, работавших в компании Apple, никогда не встречались и не пересекались со Стивом Джобсом.
Живописец Сальвадор Дали
Создатель компании Microsoft Билл Гейтс
Американский банкир и государственный деятель Дэвид Рокфеллер
У Рокфеллера было довольно странное хобби. Дэвид с особым пристрастием коллекционировал различные виды жуков. По некоторым данным, миллиардер владел самой крупной коллекцией насекомых в мире. Она включала больше 40 тысяч экземпляров.
Американская телеведущая и актриса Опра Уинфри
Эрнесто Че Гевара — кубинский государственный деятель
Живописец Пабло Пикассо
В течение всей своей жизни художник написал более двадцати тысяч картин. Его неиссякаемому запасу вдохновения можно только позавидовать.
Комедийный актёр Луи де Фюнес
Музыкант Оззи Осборн
Актёр Дэнни Трехо
Футболист Зинедин Зидан
Зидан входит в число самых популярных французов и считается национальным героем.
Британский государственный деятель Уинстон Черчилль
Актёр Дастин Хоффман
Карл III — король Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии
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АНТИФИШКИ
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