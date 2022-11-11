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15 известных личностей, чьи фото в молодом возрасте удивят вас

15 известных личностей, чьи фото в молодом возрасте удивят вас

Автор:
11 ноября 2022 09:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Время   было стало   внешность   знаменитости   изменение   люди   молодость   фото   
1883
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Как часто вы задумывались о том, как выглядели в молодости люди, прославившиеся на весь мир? Иногда создаётся впечатление, что некоторые актёры и актрисы, певцы и певицы, а также прочие деятели культуры никогда не были молодыми. Возможно ли такое?

Чтобы докопаться до истины, мы решили провести собственное расследование. Признаться, некоторые «молодые» фотографии звёзд нас действительно удивили. Уверены, представленные снимки юных селебрити изумят и вас.


Модельер Карл Лагерфельд

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Изобретатель и промышленный дизайнер Стив Джобс

Любопытный факт: более 90% сотрудников, работавших в компании Apple, никогда не встречались и не пересекались со Стивом Джобсом.


Живописец Сальвадор Дали

Создатель компании Microsoft Билл Гейтс

Американский банкир и государственный деятель Дэвид Рокфеллер

У Рокфеллера было довольно странное хобби. Дэвид с особым пристрастием коллекционировал различные виды жуков. По некоторым данным, миллиардер владел самой крупной коллекцией насекомых в мире. Она включала больше 40 тысяч экземпляров.


Американская телеведущая и актриса Опра Уинфри

Эрнесто Че Гевара — кубинский государственный деятель

Живописец Пабло Пикассо

В течение всей своей жизни художник написал более двадцати тысяч картин. Его неиссякаемому запасу вдохновения можно только позавидовать.


Комедийный актёр Луи де Фюнес

Музыкант Оззи Осборн

Актёр Дэнни Трехо

Футболист Зинедин Зидан

Зидан входит в число самых популярных французов и считается национальным героем.


Британский государственный деятель Уинстон Черчилль

Актёр Дастин Хоффман

Карл III — король Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Время   было стало   внешность   знаменитости   изменение   люди   молодость   фото   
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9  комментариев
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29k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Что должно было удивить ?
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27k
Ego sum qui sum 5 минут назад
"никогда не были молодыми. Возможно ли такое?"
на кого ориентирован такой нелепый поворот?
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22k
Mike Miller 9 минут назад
Я не удивился
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26k
SerGProS Час назад
Билл Гейтс как был крысой в очках, так им и остался.
Не стареют только: Том Круз, Элайджа Вуд ,Джаред Лето и Киану Ривз

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23k
Андрей 2 часа назад
С каких пор Джобс стал изобретателем?
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Все знаменитости когда то были молодыми, детьми и даже грудничками. Удивительно, но факт.
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Shtoppi 2 часа назад
Это и в правду удивительно - они постарели со временем
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