Профессии сквозь года: фотографии людей, показывающих, как изменилось их ремесло почти за 100 лет

Предлагааю посмотреть на фотографии людей начала ХХ века в сравнении с их профессиональными коллегами XXI.
Общество неустанно движется вперёд, совершая прорывы в науке, развивая искусство. Но всё это очень глобальные вещи, мы же задумались над тем, как же изменялось то, что знакомо каждому человеку — его профессия. Некоторые из них придерживаются издавна заведённых традиций, развиваясь только в той степени, в какой они позволяют. Другие же претерпели кардинальные изменения.
Официант
Учитель
Коллективный портрет учителей одного из городков Новой Зеландии (около 1910 года) и современный учитель.
Актриса
На первом фото — актриса Марлен Дитрих, которая стала символом своей эпохи (кадр из фильма 1930 года «Голубой ангел»). Девушку на втором фото, Кэрри Фишер, также трудно не узнать, её образ принцессы Леи надолго закрепился в культуре.
Повар
На фотографии 1920 года запечатлён Джо Тюилье (справа) — ирландский шеф-повар. На современной фотографии — шеф-повар греческого ресторана.
Торговец
Уличные торговцы — профессия давняя, только нынешним нет необходимости гулять по улицам со своим товаром, а к обычным торговым лавочкам добавились передвижные.
Врач
Строители
В 2011 году строители повторили знаменитую фотографию 1932 года «Обед на небоскрёбе».
Бодибилдер
Швея
Древнее ремесло всё ещё популярно: и мужчины, и женщины шьют авторскую одежду, используя как новые материалы, так и старые вещи.
Стюардесса
На фото слева самая первая стюардесса — Эллен Черч, начавшая свою карьеру в 1930 году.
Источник:
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Звёзды над местечком
Высоки и ярки.
Я себе пою, я себе крою."
А. Розенбаум
День был очень жарким.
За стежком стежок, грошик стал тяжёл.
1. Это не Кэрри Фишер, а 3D модель.
2. Мало похожа.
:D