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Профессии сквозь года: фотографии людей, показывающих, как изменилось их ремесло почти за 100 лет

Профессии сквозь года: фотографии людей, показывающих, как изменилось их ремесло почти за 100 лет

Автор:
18 августа 2023 11:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   люди   профессии   ремесло   тогда и сейчас   фото   
2008
11

Предлагааю посмотреть на фотографии людей начала ХХ века в сравнении с их профессиональными коллегами XXI.

Общество неустанно движется вперёд, совершая прорывы в науке, развивая искусство. Но всё это очень глобальные вещи, мы же задумались над тем, как же изменялось то, что знакомо каждому человеку — его профессия. Некоторые из них придерживаются издавна заведённых традиций, развиваясь только в той степени, в какой они позволяют. Другие же претерпели кардинальные изменения.


Официант

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Учитель

Коллективный портрет учителей одного из городков Новой Зеландии (около 1910 года) и современный учитель.


Актриса

На первом фото — актриса Марлен Дитрих, которая стала символом своей эпохи (кадр из фильма 1930 года «Голубой ангел»). Девушку на втором фото, Кэрри Фишер, также трудно не узнать, её образ принцессы Леи надолго закрепился в культуре.


Повар

На фотографии 1920 года запечатлён Джо Тюилье (справа) — ирландский шеф-повар. На современной фотографии — шеф-повар греческого ресторана.


Торговец

Уличные торговцы — профессия давняя, только нынешним нет необходимости гулять по улицам со своим товаром, а к обычным торговым лавочкам добавились передвижные.


Врач


Строители

В 2011 году строители повторили знаменитую фотографию 1932 года «Обед на небоскрёбе».


Бодибилдер


Швея

Древнее ремесло всё ещё популярно: и мужчины, и женщины шьют авторскую одежду, используя как новые материалы, так и старые вещи.


Стюардесса

На фото слева самая первая стюардесса — Эллен Черч, начавшая свою карьеру в 1930 году.

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Метки: было стало   люди   профессии   ремесло   тогда и сейчас   фото   
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7  комментариев
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9k
Владимир 2 часа назад
Девушки пониженной социальной ответственности тогда и сейчас. Друг фото прислал.
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6k
CruelAsm 4 минуты назад
Особенно понравилась профессия "бодибилдер".
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47k
Максим Т. 55 минут назад
Комментарий к фото
"Тихо, как в раю...
Звёзды над местечком
Высоки и ярки.
Я себе пою, я себе крою."

А. Розенбаум
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10k
Клёст Час назад
А ремесло то ни у кого из них и не изменилось)
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8k
Колорад 2 часа назад
"...Девушку на втором фото, Кэрри Фишер, также трудно не узнать, её образ принцессы Леи надолго закрепился в культуре..."
1. Это не Кэрри Фишер, а 3D модель.
2. Мало похожа.
:D
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