Профессии сквозь года: фотографии людей, показывающих, как изменилось их ремесло почти за 100 лет

Общество неустанно движется вперёд, совершая прорывы в науке, развивая искусство. Но всё это очень глобальные вещи, мы же задумались над тем, как же изменялось то, что знакомо каждому человеку — его профессия. Некоторые из них придерживаются издавна заведённых традиций, развиваясь только в той степени, в какой они позволяют. Другие же претерпели кардинальные изменения.





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