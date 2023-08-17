Мадонна празднует своё 65-летие, и вот как звезда менялась на протяжении 50 лет

За эти фотографии Мадонна подверглась жёсткому хейту, но она смогла потрясающе поставить их на место:

Мир отказывается уважать женщин, которые переходят 45-летний рубеж. И ощущает необходимость наказывать её за любые проявления силы воли, трудолюбия и авантюризма. Я никогда не извинялась ни за свой творческий выбор, ни за то, что я делаю, ни за то, как я выгляжу. И я не собираюсь начинать сейчас. СМИ унижали меня с самого начала моей карьеры. Но я понимаю, что это испытание, которое я прохожу, чтобы остальные женщины могли последовать моему примеру.

Всё, что хочется сказать — браво, Мадонна! Твоё тело — твоё дело!