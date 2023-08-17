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Мадонна празднует своё 65-летие, и вот как звезда менялась на протяжении 50 лет

Мадонна празднует своё 65-летие, и вот как звезда менялась на протяжении 50 лет

Автор:
17 августа 2023 10:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 65-летие   Время   было стало   знаменитости   мадонна   певица   тогда и сейчас   фото   
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Мадонна — всемирно известная певица. Не зря же её называют поп-королевой. Она всегда отличалась не только своим творчеством, но и бунтарским духом, который нередко проявлялся во внешнем вид певицы.

Сегодня же королева Мадонна празднует своё 65-летие, и мы хотим показать вам, как же она менялась с совсем юного возраста до элегантного. Надеемся, что эта потрясающая женщина ещё долгие годы будет радовать нас своей энергией и творчеством!


Школьница Мадонна, 1973

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Тут будущая знаменитость находится в центре и выступает в группе поддержки старшей школы Рочестера Адамса.


16-летняя Мадонна, 1974


До сумасшедшей известности, 1970-е годы


Хрупкая будущая дива, 1977


Кардинальная смена имиджа, 1979


Мадонна в начале 80-х

В этой удивительной женщине всегда была удивительная способность кардинально менять образ: от нежного цвета до бунтарки, и обратно. А главное, в каждом новом образе она выглядит невероятно гармонично.


Мадонна прямо перед выпуском её дебютного альбома, 1983


Перерождение в блондинку, 1986


Мадонна, органично вписавшаяся в образ Монро, 1990


Майкл Джексон и Мадонна на церемонии вручения премии «Оскар», 1991


Энтони Кидис и Мадонна на 12-й ежегодной церемонии MTV VMA, 1995

Если вдруг имя парня вам ни о чём не говорит, то наверняка о группе Red Hot Chili Peppers вы слышали. Так вот он вокалист этой самой группы, и он всего-то на 4 года младше Мадонны. Да-да, этому красавчику 1 ноября исполнится 61 годик 🙂


Мадонна на 41-й церемонии «Грэмми», 1999

Панк-версия, 2001

Бритни Спирс, Мадонна и Кристина Агилера, 2003

Мадонна на вечеринке Vanity Fair в Mortons, посвящённой 78-й церемонии вручения премии «Оскар», 5 марта 2006

Свеженькая 50-летняя Мадонна, 2013

Тейлор Свифт и Мадонна, 2015

Этнические мотивы 2019-го

Мадонна в Западном Голливуде, 2021

Немало удивившая своим внешним видом поп-икона на премии «Грэмми», 2023

За эти фотографии Мадонна подверглась жёсткому хейту, но она смогла потрясающе поставить их на место:

Мир отказывается уважать женщин, которые переходят 45-летний рубеж. И ощущает необходимость наказывать её за любые проявления силы воли, трудолюбия и авантюризма. Я никогда не извинялась ни за свой творческий выбор, ни за то, что я делаю, ни за то, как я выгляжу. И я не собираюсь начинать сейчас. СМИ унижали меня с самого начала моей карьеры. Но я понимаю, что это испытание, которое я прохожу, чтобы остальные женщины могли последовать моему примеру.

Всё, что хочется сказать — браво, Мадонна! Твоё тело — твоё дело!

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Метки: 65-летие   Время   было стало   знаменитости   мадонна   певица   тогда и сейчас   фото   
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390k
Алексей Полчаса назад
потеряла уважение когда обещала отсосать каждому кто будет против Трампа голосовать.и не сдержала обещание
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3k
Я дам вам парабеллум 12 минут назад
Ссылка youtu.be
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17k
Марина 17 минут назад
Выглядит как иллюстрация знака зодиака Овен.
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