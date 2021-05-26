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«Берегись автомобиля» - Люба хотела похудеть, а Дима воровал книги

«Берегись автомобиля» - Люба хотела похудеть, а Дима воровал книги (7 фото)

Автор:
26 мая 2021 21:06
Метки: интересно   история фильма   кино   
415
7

25 мая 1966 года состоялась премьера одной из лучших комедий Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Так что у этой картины в мае — юбилей!

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Метки: интересно   история фильма   кино   
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14k
Corvus Corax 8 часов назад
"Инна, жена Семицветова, работала косметологом в Институте красоты. Нынче более популярная профессия, чем тогда."
Ну, не скажи... тогда это было очень круто... и гораздо выгоднее, сегодня их хоть жопой ешь, а тогда - дефцыт...
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8k
MUZSER 8 часов назад
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3k
Горожанин 8 часов назад
Рязанов тоже считал себя писателем и сценаристом. По факту так и было - значился в соавторах сценариев своих фильмов и даже писал повести. Однако как только Рязанов захотел стать сценаристом в полном объеме - один, без Брагинского - то как режиссер он больше ни одного великого фильма создать не смог.
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