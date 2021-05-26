«Берегись автомобиля» - Люба хотела похудеть, а Дима воровал книги

Например, Люба, сыгранная Ольгой Аросевой, считала себя полной и хотела похудеть. Деточкин, кстати, её в этом не поддерживал — в Любе ему нравилось всё.

Люба истязала себя спортом и крутила до одури металлический обруч хула-хуп. Ровно в одиннадцать часов утра Люба останавливала свой троллейбус и, к ужасу пассажиров, быстренько делала производственную гимнастику. Ценная инициатива передового водителя была поддержана управлением и внедрялась в жизнь по всем маршрутам.

Но ничто не помогало Любе. Она ограничивала себя во всём, кроме еды.

Довольно подробно в киноповести описано прошлое Димы Семицветова (Андрей Миронов). Ещё в детстве он пытался украсть деньги из маминой сумочки, за что был отшлёпан. Тогда он понял, что действовать надо осторожнее. Позже Дима продавал в букинистический магазин книги, которые ему дарили, а также книги, которые стояли на втором ряду в семейной библиотеке. Это осталось незамеченным.