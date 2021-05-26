«Берегись автомобиля» - Люба хотела похудеть, а Дима воровал книги

25 мая 1966 года состоялась премьера одной из лучших комедий Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Так что у этой картины в мае — юбилей!
Сценарий фильма был написан на несколько лет раньше, и это была первая совместная работа Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова. Сразу экранизировать его не получилось. Поэтому сначала свет увидел именно литературный вариант — киноповесть была опубликована в журнале «Юность». После выхода фильма она неоднократно переиздавалась.
Киноповесть «Берегись автомобиля» написана интересным ироническим языком и содержит много мелких деталей, которые в фильм не попали. Потому что тогда в фильме было бы слишком много закадрового текста, и это бы тормозило развитие сюжета.
Например, Люба, сыгранная Ольгой Аросевой, считала себя полной и хотела похудеть. Деточкин, кстати, её в этом не поддерживал — в Любе ему нравилось всё.
Люба истязала себя спортом и крутила до одури металлический обруч хула-хуп. Ровно в одиннадцать часов утра Люба останавливала свой троллейбус и, к ужасу пассажиров, быстренько делала производственную гимнастику. Ценная инициатива передового водителя была поддержана управлением и внедрялась в жизнь по всем маршрутам.
Но ничто не помогало Любе. Она ограничивала себя во всём, кроме еды.
Довольно подробно в киноповести описано прошлое Димы Семицветова (Андрей Миронов). Ещё в детстве он пытался украсть деньги из маминой сумочки, за что был отшлёпан. Тогда он понял, что действовать надо осторожнее. Позже Дима продавал в букинистический магазин книги, которые ему дарили, а также книги, которые стояли на втором ряду в семейной библиотеке. Это осталось незамеченным.
Закончив Институт связи, Семицветов должен был ехать в Семипалатинск. Как он вместо этого ухитрился устроиться в комиссионный магазин — этого авторы не написали.
Кстати, Инна, жена Семицветова, работала косметологом в Институте красоты. Нынче более популярная профессия, чем тогда.
У многих при просмотре фильма возникал вопрос. Деточкин работал один, но был же ещё водитель автокрана, поднимавшего грараж? Получается, у угонщика был сообщник? Но на самом деле крановщик был обманут Деточкиным.
Юрий Иванович наплёл крановщику с три короба: что, мол, кого-то надо встречать, что кто-то болен, что ключи у кого-то на даче… Самый вид Деточкина, все его слова были настолько искренними, что крановщик ни в чём не усомнился и взялся помочь.
Опущен момент взаимоотношений милиции. Начальство делало выговор Подберёзовикову за то, что он так долго не может поймать угонщика. А коллеги шутили над ним — подарили Максиму… игрушечную «Волгу» с такими же номерами, как у машины Семицветова.
Пастор (Донатас Банионис), который купил угнанную машину, в фильме присутствует и на суде. Слов у него там нет. А в повести у него и в суде есть текст. Когда все свидетели начинают обвинять Деточкина, он говорит:
Мои деньги пропали, — вкрадчиво говорил умный пастор, — но они пошли на хорошее дело, угодное богу, поскольку товарищ подсудимый отдал их детям. Я никаких претензий к нему не имею.
Скорее всего, реплика была отснята, но вырезана из-за слов о боге.
Есть в повести также персонажи, совсем не влияющие на сюжет. Торговец черешней в самолёте, Ерохин, Пеночкин, Стулов, Согрешилин… Управление художественного свиста… В фильме всему этому места не нашлось, и это вполне справедливо. Не всё то, что подходит для книги, вписывается в кино.
Главное, что кино получилось — отличное!
Источник:
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Ну, не скажи... тогда это было очень круто... и гораздо выгоднее, сегодня их хоть жопой ешь, а тогда - дефцыт...