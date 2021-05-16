Из трилогии фильмов «Назад в будущее» (1985-1990). Кажется, что жизнь Биффа в настоящем после всех манипуляций Марти в прошлом стала ужасна, а он сам превратился в смиренного неудачника, который чистит машину Джорджа, но всё не так плохо и даже наоборот! У Биффа теперь есть своя автомастерская (лого его компании видно на автомобиле), а сам он стал обычным энергичным мужчиной, занимающимся любимым делом. Профессию своей жизни он, вероятно, обнаружил, когда в 1955 году самостоятельно отмывал машину от навоза после второго столкновения с телегой. В тот раз он уже не мог позволить себе услуги специалиста в 300 долларов, и в процессе очистки ему просто понравилось возиться с автомобилями. Теперь он занимается этим, а не сидит в офисе, дожидаясь, пока Джордж сделает за него всю работу (так как сам он на неё не был способен).