FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 4922 поста • 1073 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
7 фанатских теорий, которые заставят вас взглянуть на известные фильмы по-другому

7 фанатских теорий, которые заставят вас взглянуть на известные фильмы по-другому (8 фото)

Автор:
16 мая 2021 08:22
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   роль   теория   фанаты   фильм   
2075
8

Фанатские теории — это то самое удовольствие, которое может позволить себе зритель, уже несколько раз посмотрев и чуть ли не выучив наизусть свой любимый фильм.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   интересно   кино   роль   теория   фанаты   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
MrGod Полчаса назад
Зачем что то выдумывать из этих всех фильмов?
Все фильмы сделаны для зарабатывания денег а не принести некий глубокий смысл в массы, те времена уже давно прошли, когда фильмы несли глубокий смысл, теперь только бабло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Maks Es Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр 54 минуты назад
Блин - по этому поводу - посмотрите разведопрос
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Российские вебкамщицы - об изнанке работы Российские вебкамщицы - об изнанке работы 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице» 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице» 12 неочевидных признаков плохих фильмов 12 неочевидных признаков плохих фильмов 8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо» 8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо» 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда» 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда» Иностранные знаменитости, которые снялись в советских и российских фильмах Иностранные знаменитости, которые снялись в советских и российских фильмах
InGrib

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

405052



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ты не пройдешь: 20 невероятных дверей в бункеры и хранилища
3
67
Ты не пройдешь: 20 невероятных дверей в бункеры и хранилища
20 знаменитостей, которые ворвались в чужой кадр и сделали его незабываемым
2
28
20 знаменитостей, которые ворвались в чужой кадр и сделали его незабываемым
﻿
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
2
13

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#дтп#Россия#сша#забавно#неожиданно#авто аварии#Москва
#интересно#животные#подборка#люди#картинки#фотографии#шоу бизнес#новости#прикольные#страна
#Юмор#СССР#интересное#прикол#кино#Разное#аварии#смешно#спорт#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться