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Фанатские теории — это то самое удовольствие, которое может позволить себе зритель, уже несколько раз посмотрев и чуть ли не выучив наизусть свой любимый фильм.
Люди в интернете удивительным образом соединяют некоторые сюжетные факты и приходят к выводам, которые могут перевернуть с ног на голову всю суть кинокартин и облик отдельных персонажей. Да, почти все такие теории на чём-то сыплются и не выдерживают некоторых железобетонных «но». Но зато мы можем хотя бы на несколько секунд почувствовать, как мир уходит из под ног, когда герои начинают казаться злодеями и наоборот, а важные сюжетные линии вдруг начинают обладать совершенно другим значением, мысли о котором нам даже в голову не приходили. Давайте рассмотрим несколько таких смелых предположений, которые были сочинены фанатами известных историй.
Невеста не убила Билла
Из фильма «Убить Билла. Фильм 2» (2004). Фанатская теория гласит, что Беатрикс Киддо и Билл разыграли этот символический спектакль в конце фильма сами для себя, чтобы героиня как бы отомстила Биллу, хотя на самом деле она уже его простила. А того самого пятиточечного удара смерти, который разрывает сердце через пять шагов, на самом деле вовсе не существует. Это всего лишь легенда, о которой Билл когда-то рассказал Беатрикс.
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Если студент Хогвартса хотел попасть в Гриффиндор, ему нужно было обратиться к шляпе
Из серии книг и фильмов о Гарри Поттере. Годрик Гриффиндор, вероятно, специально настроил шляпу так, чтобы она никогда не выбирала Гриффиндор сама. Мы знаем, что шляпа иногда кричит о выбранном ей факультете почти мгновенно, но этого не бывает исключительно в случае с Гриффиндором. Тест со шляпой состоит не в том, отважен ли человек сам по себе, а в том, хватит ли у него смелости сделать выбор. Если кто-то хочет быть храбрым, он может им стать, и, получив подтверждение от шляпы, он начинает следовать по этому пути. Как, например, Невилл или Джинни, которые точно не выглядели истинными гриффиндоровцами в своих первых появлениях в фильмах или книгах.
После действий Марти Макфлая в 1955 году жизнь Биффа на самом деле только улучшилась
Из трилогии фильмов «Назад в будущее» (1985-1990). Кажется, что жизнь Биффа в настоящем после всех манипуляций Марти в прошлом стала ужасна, а он сам превратился в смиренного неудачника, который чистит машину Джорджа, но всё не так плохо и даже наоборот! У Биффа теперь есть своя автомастерская (лого его компании видно на автомобиле), а сам он стал обычным энергичным мужчиной, занимающимся любимым делом. Профессию своей жизни он, вероятно, обнаружил, когда в 1955 году самостоятельно отмывал машину от навоза после второго столкновения с телегой. В тот раз он уже не мог позволить себе услуги специалиста в 300 долларов, и в процессе очистки ему просто понравилось возиться с автомобилями. Теперь он занимается этим, а не сидит в офисе, дожидаясь, пока Джордж сделает за него всю работу (так как сам он на неё не был способен).
«Голодные игры» — это не только пропаганда, но и способ оценить возможности повстанческого движения каждого дистрикта и проверить меры противодействия
Из серии фильмов «Голодные игры». Президент Сноу точно знает, что его метод управления неизбежно вызовет восстание, особенно в дистрикте №13. Каждый год он собирает небольшое количество детей из каждого района и помещает их в контролируемую среду, чтобы военные Капитолия могли точно увидеть, какие районы представляют собой угрозу. Кто и насколько успешно занимается боевой подготовкой своих детей? Как среднестатистические представители каждого дистрикта будут вести себя в бою? Первый и второй дистрикты доминируют в играх не потому, что с ними хорошо обращаются. Наоборот — с ними хорошо обращаются, потому что они доминируют в играх. Сноу понимает, что ему нужно делать их счастливыми, так как представители этих дистриктов могут стать реальной угрозой. Также на играх постоянно меняются ловушки и испытания — таким образом тестируется новое оружие, которое, если что, пойдёт на противодействие повстанцам. Уже опробованным.
Хищник испытывает мужественность всех членов отряда и убивает их тем способом, которым они этого заслуживают
Из фильма «Хищник» (1987). В течение фильма инопланетный Хищник следит за бойцами элитного отряда, возглавляемого майором Датчем в исполнении Арнольда Шварценеггера. Он изучает их повадки и характеры, чтобы в дальнейшем убить их тем способом, который как бы оспаривает их собственное ощущение мужественности. Причём делает он это в порядке от самого недостойного соперника (Хокинса, которого Хищник голым подвешивает на дереве) до самого достойного (Билли, которого Хищник убивает за кадром, судя по всему, в рукопашном поединке). Между этими двумя были так же мучительно долгое убийство подлого Мака и быстрое безболезненное убийство достойного и уже раненого бревном Рамиреса.
Капитан Америка смог сопротивляться Таносу голыми руками, потому что Камни Бесконечности в перчатке чувствовали, что у супергероя больше воли
Из фильма «Мстители: Война бесконечности» (2018). Танос, предварительно раскидав всех других Мстителей, включая Халка, не смог пересилить Стива Роджерса своей «рабочей» рукой в перчатке. В этот момент зритель видит удивление на лице суперзлодея, который не понимает, что происходит, и выходит из ситуации, лишь ударив Роджерса другой рукой. Теория о том, каким образом безоружный Капитан смог остановить Таноса в этот момент, звучит так: в этой ситуации и Стив, и Танос прикасались к перчатке с Камнями Бесконечности, которые подчиняются воле носителя. И Камни почувствовали, что сила воли Роджерса больше, чем у Таноса, и супергерой достоин их не меньше.
Несколько моментов из частей приключений Гарри Поттера намекают на то, что Хагрид на самом деле очень сильный маг, который к тому же служил Волан-де-Морту.
- Откуда Хагрид знал, где и когда надо забрать Гарри после покушения на него и убийства его родителей Волан-де-Мортом? Ему сказал Дамблдор? Но откуда тот знал о смерти Поттеров? Единственный, кто мог раскрыть тайну нахождения Лили и Джеймса, был Хвост, который выдал информацию Волан-де-Морту, а тот — Хагриду. Поэтому полувеликан так быстро оказался на месте — он дежурил рядом по приказу Тёмного Лорда на случай ЧП.
- Тут же второй вопрос: как спустя 13 лет после своего падения Волан-де-Морт получил назад свою палочку? Кто ему её принёс? Хагрид прибыл к дому Поттеров первым и забрал Гарри, чтобы доставить его Дамблдору и Дурслям. Сириус прибыл вторым. Если бы Сириус, маглы или Министерство забрали палочку — её бы уничтожили. Палочку должен был забрать Пожиратель смерти, и Хагрид — единственный подходящий кандидат.
- В своём первом появлении перед выросшим Гарри, Хагрид использует довольно мощное заклинание против Дадли (это ещё сломанной палочкой), что показывает его пренебрежительное отношение к маглам и недюжинные магические способности. В этой же хижине он ещё и огонь в камине разжёг невербальным заклинанием.
- А как он вообще тогда добрался на остров к Дурслям? Гарри спросил его, и тот ответил — прилетел. Прилетел? Но как? В фильме его летающего мотоцикла мы так и не увидели. А в серии фильмов летали только сам Тёмный Лорд и Пожиратели Смерти.
- Хагрид как будто специально купил Гарри самую заметную белоснежную сову из всех, что мы когда-либо видели в магическом мире. Следить за такой проще всего.
- Без Хагрида Гарри никогда бы не выиграл Турнир Трех Волшебников, ведь лесничий убедил Гарри всё же принять участие в соревновании и давал ему инсайдерскую информацию. А что было после победы Гарри, мы все помним — он попал в лапы к Волан-де-Морту.
- Хагрид знал Волан-де-Морта ещё Томом Реддлом. Да, Хагрид — один из немногих людей, кто всегда знал истинную личность великого тёмного волшебника, ведь он учился вместе с ним в Хогвартсе. Почему он не мог стать одним из первых и самым засекреченным из его союзников?
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