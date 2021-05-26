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"Дешевле на Мальдивы!": что ждет наших туристов во время отпуска в Сочи

"Дешевле на Мальдивы!": что ждет наших туристов во время отпуска в Сочи (16 фото)

Автор:
26 мая 2021 10:29
Сообщество : Жить в России
Метки: жить в россии   русский юг   сочи   туристы русские   туристы сочи   
1301
16
Туристический сезон в России только начался, а люди уже бьют тревогу. Высокий ценник, отсутствие сервиса, забитые пляжи - давайте посмотрим, что ждет тех, кто не смог уехать к морю за пределы нашей страны. Кошмар какой-то! Сегодня разбираемся в ситуации в Сочи.
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Метки: жить в россии   русский юг   сочи   туристы русские   туристы сочи   
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13k
Serg2001 37 минут назад
"Местные просят не приезжать туристов". Просто присылайте одни деньги!... )) "Ж" - жадность.
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24k
Е-Лена 2 минуты назад
Автор, какие ВАШИ туристы? )))
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169
Vadim 13 минут назад
Смотрел сегодня в Анапе отель Олимп все включено, в среднем 5тр на двоих номер с питанием AI, очень не плохой! Зимой ездили с семьей в Сочи квартиру в центре снимали за 2.5 рядом с парком Ривьера. Автор не поленись набери стоимости тура на Кубу и Мальдивы! Выброс чистой воды!
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713
Konstantin Anisko 23 минуты назад
Мы всегда ездили на нормальные зарубежные моря - Италия, Хорватия, Греция. На худой конец - Кипр, хотя Кипр, конечно, полная фигня... Но блин эти коронабесные ушлепки в конец офигели, конечно... Пришлось детей в Крым возить в прошлом году. В принципе - норм, но тут стоит учесть что у нас есть маза снимать большую однушку в 5 минутах пешком от пляжа за 2000р в сутки... Так что....
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14k
KOSTELLO Полчаса назад
Местные просят не приезжать туристов

Это те местные, которые по тем или иным причинам не живут арендой.
Остальные только приезжих и ждут
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9k
Мафусаил Полчаса назад
А куда вы поедете летом? Я, судя по з/п - не устал(((
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421
Glassy 47 минут назад
Последнйи пункт порадовал. Вбросуны уже совсем отупели, потому что верить в тупость жителей города Сочи я просто отказываюсь.

Вы хоть понимаете чем живет город Сочи? Он существует туризмом! Ии вы правда считаете, что мы поверим в просьбу жителей Сочи к туристам?

"Дебилы" (с)
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421
Glassy Денис Колосов 22 минуты назад
Может стоит умерить аппетиты и сыграть в рынок? Ищите дешевле, цены упадут, если не будет спроса. А то что вы разворовываете страну, мне известно.
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421
Glassy Денис Колосов 11 минут назад
"ничего не понял" - печально.

Советую вам лично расширить ареол мест для отдыха. попробвоать разные варианты на территории России. Вместо моря съездить в другие не менее приятные и красивые места. Не стоит уподобляться стаду со стандартными шаблонами об отдыхе.
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Glassy Денис Колосов 7 минут назад
Так зачем вы своего сына возите в страны, нде присутствуют вирусы и бактерии не свойственные нашей полосе?
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