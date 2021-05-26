"Дешевле на Мальдивы!": что ждет наших туристов во время отпуска в Сочи

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Туристический сезон в России только начался, а люди уже бьют тревогу. Высокий ценник, отсутствие сервиса, забитые пляжи - давайте посмотрим, что ждет тех, кто не смог уехать к морю за пределы нашей страны. Кошмар какой-то! Сегодня разбираемся в ситуации в Сочи.
1. Начнем с того, что путевка практически в любой отель в Сочи в сезон стоит, как отдых на Кубе. Шутки шутками, а Мальдивы перестают быть несбыточной мечтой, когда видишь стоимость туров в РФ
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2. В Сочи уже много туристов, которые хотят урвать кусочек солнца и покупаться. Однако арендаторы пляжей занимают все свободное место и ломят ценник за лежаки, в теньке или под зонтиком место может стоит 800 рублей
3. Местные жалуются на пробки, ценник, взлетевший на овощи, фрукты, аренду жилья. В сезон те, кто постоянно живет и снимает квартиру, вынуждены платить в 2 или 3 раза больше, ведь риэлторы хотят заработать
6. Сезон в разгаре. Количество людей на Имеретинской набережной
7. Ценник поражает не только туристов, но и местных: 500 рублей за несколько кусочков форели и 100 руб за сушеную рыбку
8. Качество и сервис услуг оставляют желать лучшего: в пятизвездочном парк-отеле Арфа, который находится в Сириусе, номер стоит 42 тыс в сутки. Постояльцев чуть не задавило, обрушившейся конструкцией
10. Спекулянты хотят заработать копеечку
11. Аренда парковки повысилась в 10 раз
16. Местные просят не приезжать туристов
А куда вы поедете летом?
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Это те местные, которые по тем или иным причинам не живут арендой.
Остальные только приезжих и ждут
Вы хоть понимаете чем живет город Сочи? Он существует туризмом! Ии вы правда считаете, что мы поверим в просьбу жителей Сочи к туристам?
"Дебилы" (с)
Советую вам лично расширить ареол мест для отдыха. попробвоать разные варианты на территории России. Вместо моря съездить в другие не менее приятные и красивые места. Не стоит уподобляться стаду со стандартными шаблонами об отдыхе.
Вы мне можете не рассказывать про красивые места..
Но проблема в том, что моим детям нужен отдых на море, у сына паталогия бронхов.. Мы каждый год на 3 недели ездим на море, другие отпуска, уже другие путешествия..