"""""Вернуть ли смертную казнь для педофилов?""""

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Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова выступила с предложением об отмене моратория на смертную казнь.
Чиновница выступает за пожизненный срок для каждого педофила, потому что "почти в 100% случаев случается рецидив".
Мишонова также заявила, что если невозможно вернуть смертную казнь и общество к этому не готово, то необходимо обсудить введение хотя бы пожизненного срока а "силу и труд (осужденных за педофилию) использовать на благо общества".
"Это вылечить невозможно. И каждый раз мы понимаем, что выходит человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление" - сделала вывод Ксения Мишонова.
"Это вылечить невозможно. И каждый раз мы понимаем, что выходит человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление" - сделала вывод Ксения Мишонова.
В целом, предложение здравое, поскольку даже химическая кастрация не сможет полностью защитить детей от действий педофила, так как зачастую насилие над детьми - это больше про желание власти и подчинения, нежели про сексуальный интерес.
Но вот что делать в случае с фальшивыми обвинениями, как, например, в случае с тем тренером фитнеса, который просто сидел рядом с девочкой и заполнял журнал, а его обвинили в действиях сексуального характера, в отношении ребенка? Он сел в тюрьму, при том, что явных доказательств, кроме слов ребенка, по его "преступлению" так и не было предоставлено.
Человек может быть казнен по ошибке и если в случае пожизненного заключения он может надеяться на аппеляцию и пересмотр дела, то в случае отмены моратория осужденному по ошибке не поможет уже ничего.
Человек может быть казнен по ошибке и если в случае пожизненного заключения он может надеяться на аппеляцию и пересмотр дела, то в случае отмены моратория осужденному по ошибке не поможет уже ничего.
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Метки: Россия дети жить в россии законы новости преступность суд
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это явные сексуальные действия в отношении ребенка, которые могут нанести ему не меньшую травму, нежели непосредственно изнасилование.
Или те, кто притираются к детям в общественном транспорте, используя их тело в качестве объекта для мастурбации? И могут кончить прямо на них?
Не каждая женщина может противостоять такому вот уроду, постеснявшись или впав в ступор от шока, что уж говорить о детях, которым до сих пор многие вкладывают в головы правило, что взрослые всегда правы.
Но.
С одним мааааленьким условием...
Если выясняется, что донос бы ложным, то доносчика ставят к стенке. И без срока давности.
А также всех, кто расследовал и дело и утвердил приговор.
Следаков, прокуроров, судью.... всех. Чтобы если через 25 лет выяснится, что ухлопали невиновного, то целая кучка людей поехала заказывать себе венки. Вот так - согласен!
Да, что там. Всех их родственников и соседей. Собак, кошек, и аквариумных рыбок.
Мать педофила может не знать о совершаемых им преступлениях, он может быть из вполне себе нормальной семьи, не маргинальной. Родился человек с такой вот ужасной сексуальной девиацией.
Жена Чикатило до последнего не могла поверить в то, что ее муж способен был на то, что он делал. Кто-то говорил, что покрывала, но не доказали. Это из серии "бабушка на лавочке".
Сын Чикатило многие годы не говорил, что он его сын, боялся, что на него обрушится ненависть, что скажут, что он такой же как отец.
Вот если знали, ничего не сделали, чтобы его остановить и покрывали - это другой разговор, тогда ваше предложение здраво.
P.S. После признания малолеток, невинно осуждённый провёл в заключении 9 месяцев до освобождения... Бюрократия-с.
p.p.s. По поводу тренера - да, показания детей считаются судом выше, чем взрослых.