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Вернуть ли смертную казнь для педофилов?

Вернуть ли смертную казнь для педофилов? (4 фото)

Автор:
22 мая 2021 16:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   дети   жить в россии   законы   новости   преступность   суд   
598
4
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова выступила с предложением об отмене моратория на смертную казнь.

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Метки: Россия   дети   жить в россии   законы   новости   преступность   суд   
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16  комментариев
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1k
Andrey Kondor Час назад
Только если серийный и с гибелью детей. С доказанными эпизодами. Иначе велик риск оговора или случайности. Типа тренер не так поддержал, врач не туда осмотрел и т.п.
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10k
Джон Уик Минуту назад
Очень много мошенников. Просто будут ложные доносы и обвинения они есть и сейчас.
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4k
tamin 37 минут назад
Пожизненное для тяжёлых случаев. С конфискации и лишением гражданства.
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4k
Иван 43 минуты назад
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795
zu4ara 45 минут назад
"""""Вернуть ли смертную казнь для педофилов?""""

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−19
Кукулькан 55 минут назад
Педофилию в массы! (извините, я тоже рехнулся на теме года)
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1k
Дмитрий Круглов 56 минут назад
Может быть стоит считать педофилом человека изнасиловавшего ребенка, а не улыбнувшегося ему или выполнявшего работу тренера? С такими законами всех тренеров плавания или танцев за раз перестреляют. Потому что они не просто рядом сидят, а в процессе обучения, представьте себе, трогают ребенка в разных местах!
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182
Елена Букреева Дмитрий Круглов 43 минуты назад
В разных - это в каких? ))
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3k
Алекс Час назад
Категорически ЗА смертную казнь! Для всех, и педофилов и коррупционеров и всех вообще!
Но.
С одним мааааленьким условием...
Если выясняется, что донос бы ложным, то доносчика ставят к стенке. И без срока давности.
А также всех, кто расследовал и дело и утвердил приговор.
Следаков, прокуроров, судью.... всех. Чтобы если через 25 лет выяснится, что ухлопали невиновного, то целая кучка людей поехала заказывать себе венки. Вот так - согласен!
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694
Алксандр Шевченко Час назад
Введите смертную казнь с конфискацией имущества семьи и ближайших родственников для силовиков и чиновников пойманных на взятках более определённого порога, но это другое. А педофила пусть сидит, им там совсем не очень или в дурку пожизненно.
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3k
Славик Час назад
В нашей стране, когда за педофилизм сажают тех, кто не был даже рядом с предполагаемым местом события и у которого есть свидетели, только по показаниям двух малолеток, которые хотели прогулять школу (а признались только спустя год)... Я даже ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ...
P.S. После признания малолеток, невинно осуждённый провёл в заключении 9 месяцев до освобождения... Бюрократия-с.
p.p.s. По поводу тренера - да, показания детей считаются судом выше, чем взрослых.
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