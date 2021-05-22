"""""Вернуть ли смертную казнь для педофилов?""""

Но вот что делать в случае с фальшивыми обвинениями, как, например, в случае с тем тренером фитнеса, который просто сидел рядом с девочкой и заполнял журнал, а его обвинили в действиях сексуального характера, в отношении ребенка? Он сел в тюрьму, при том, что явных доказательств, кроме слов ребенка, по его "преступлению" так и не было предоставлено.

Человек может быть казнен по ошибке и если в случае пожизненного заключения он может надеяться на аппеляцию и пересмотр дела, то в случае отмены моратория осужденному по ошибке не поможет уже ничего.