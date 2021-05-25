Приехав в Чикаго, группа из России первым делом отправилась снимать в черный квартал. Американцы крутили у виска. «Ненормальные русские, вас ведь там всех убьют». Но режиссёр был не умолим. «Снимать будем в настоящем гетто». Стоило только киношникам появится в квартале, как чернокожие их тут же обступили и стали смыкать круг. Обстановка накалялась. Казалось, драки не избежать. Тут выяснилось, что группа приехала из России снимать продолжение фильма «Брат».



Агрессия сразу сменилась на восторг. Ведь некоторые из местных старожил уже посмотрели на кассете первый фильм и считали Данилу настоящим героем и почти своим братишкой. Дружно согласились сниматься и на радостях в одной из сцен так отколошматили Сергея Бодрова что сломали тому два ребра.