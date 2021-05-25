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Казалось, драки не избежать. Как на самом деле снимали «Брат 2» в Америке

Казалось, драки не избежать. Как на самом деле снимали «Брат 2» в Америке (13 фото)

Автор:
25 мая 2021 11:59
Сообщество : Кино
Метки: америка   бодров   брат 2   кино   съемки   фильм   
1339
13
После премьеры, люди разделились на два лагеря. Кто-то даже перестал с режиссёром здороваться.
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Метки: америка   бодров   брат 2   кино   съемки   фильм   
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7  комментариев
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2k
Александр Касаткин 3 часа назад
"Сила в правда, у кого правда, тот и сильнее"
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13k
Дѣнисъ Жимковъ 12 минут назад
Этот мужичек у них вообще на площадке был как палочка-выручалочка))) Когда пришло время снимать последний эпизод "Первого Брата" (с дальнобойщиком), выяснилось, что ни у кого, Кроме оператора Сергея Астахова, из съемочной группы, нет прав нужной категории. Вот и попал он в фильм, сыграв небольшую роль водителя-дальнобойщика)))
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8k
kaboza 40 минут назад
я как на Брата поподаю, у меня пульт перестает работать, и палец немеет...почему сейчас такой шлак снимают...тнтшные стсшные...блевать охота
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4k
Ыукп Час назад
Великолепно.
А ещё большущий плюс за музыку в фильме. Столько новых имён. А Шевчук пусть кусает локти.)
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4k
Бу 2 часа назад
Спасибо.
Замечательный фильм
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42k
doker 2 часа назад
Был убит Виктор Хара, внезапно погиб Дин Рид, застрелили Олеся Бузину. И я поверю в случайную гибель Бодрова? Не смешите "мои тапки". Он не захотел "извиняться".
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10k
Михалыч 3 часа назад
Русский фильм. На все времена.
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