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После премьеры, люди разделились на два лагеря. Кто-то даже перестал с режиссёром здороваться.
Приехав в Чикаго, группа из России первым делом отправилась снимать в черный квартал. Американцы крутили у виска. «Ненормальные русские, вас ведь там всех убьют». Но режиссёр был не умолим. «Снимать будем в настоящем гетто». Стоило только киношникам появится в квартале, как чернокожие их тут же обступили и стали смыкать круг. Обстановка накалялась. Казалось, драки не избежать. Тут выяснилось, что группа приехала из России снимать продолжение фильма «Брат».
Агрессия сразу сменилась на восторг. Ведь некоторые из местных старожил уже посмотрели на кассете первый фильм и считали Данилу настоящим героем и почти своим братишкой. Дружно согласились сниматься и на радостях в одной из сцен так отколошматили Сергея Бодрова что сломали тому два ребра.
Агрессия сразу сменилась на восторг. Ведь некоторые из местных старожил уже посмотрели на кассете первый фильм и считали Данилу настоящим героем и почти своим братишкой. Дружно согласились сниматься и на радостях в одной из сцен так отколошматили Сергея Бодрова что сломали тому два ребра.
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Ох, уж эти русские.
Вообще правильных американцев наша съёмочная группа не раз доводила до истерики. Например, команда Балабанова привезла из России для съёмок чемодан фальшивых денег и не отметила их знаками, которые должны быть на бутафорских купюрах по закону. Каким-то чудом кейс прошёл через таможню. Если бы его обнаружили, вся группа могла бы надолго загреметь в тюрьму. Есть и другой пример. В сцене, где Данила покупает у бандитов оружие, нужен был самопал. Так называемый «пыж». Наши обратились к американским пиротехникам с просьбой его изготовить, но те не могла даже понять о чём идёт речь. Тогда оператор Сергей Астахов за час сделал самопальное оружие из подручных материалов, которые быстро нашлись на площадке.
Для самопала нужен был черный порох. Американцы его найти не смогли, и пришлось для выстрела соскабливать серу со спичек.
Помогали.
Простые американцы с удовольствием помогали киношникам из далёкой России. Для съёмок нужен был гигантский грузовик, символ Америки. Оказалось, что стоит такой около 150000 долларов. А для управления таким аппаратом необходимо получить ещё кучу лицензий. От эпизода уже решили отказаться, однако, как-то раз увидели на дороге огромную красную машину, точь-в-точь грузовик из сценария.
Водителя остановили и объяснив ситуацию попросили помочь. Оказалось, у того была пара свободных часов, на которые он и согласился предоставить свою фуру. За руль сел актёр Рэй Толер, никогда прежде не управлявший грузовиком, а водитель со словами: «Я так сына учил рулить, ему десять лет, нет проблем», включил автопилот и перемахнул на заднее сидение.
Водителя остановили и объяснив ситуацию попросили помочь. Оказалось, у того была пара свободных часов, на которые он и согласился предоставить свою фуру. За руль сел актёр Рэй Толер, никогда прежде не управлявший грузовиком, а водитель со словами: «Я так сына учил рулить, ему десять лет, нет проблем», включил автопилот и перемахнул на заднее сидение.
Денег не было, но они держались.
Почти все сцены Балабанов записывал с первого дубля и дело тут не в профессионализме. Работать в Америке было очень дорого. На длительные съёмки просто не хватало денег. О бедственном положении дел в группе знали только три человека. Продюсер, режиссёр и актёр Виктор Сухоруков. После первого «Брата» он стал настоящей знаменитостью и пользовался авторитетом в группе. Именно он подбадривал других артистов во время съёмок.
Сэкономить киношникам в Америке помог Александр Дьяченко, сыгравших братьев Громовых. Он жил в штатах, работал фотомоделью и был спортивным агентом Российских хоккеистов. Дьяченко договорился с менеджерами и записывать на площадке кино, разрешили бесплатно. А в эпизодах, тоже за «спасибо», снялись звёзды хоккея, Алексей Морозов, Яромир Ягр, Дарюс Каспарайтис.
Сэкономить киношникам в Америке помог Александр Дьяченко, сыгравших братьев Громовых. Он жил в штатах, работал фотомоделью и был спортивным агентом Российских хоккеистов. Дьяченко договорился с менеджерами и записывать на площадке кино, разрешили бесплатно. А в эпизодах, тоже за «спасибо», снялись звёзды хоккея, Алексей Морозов, Яромир Ягр, Дарюс Каспарайтис.
Команда NHL "Питтсбург Пингвинз" ни как не могла находится и тренироваться в Чикаго. А ведь и правда. Интересно как это так вышло?
Отказался петь.
Музыку к фильму должен был исполнить Юрий Шевчук. В Чикагском клубе уже развесили афиши ДДТ но музыкант резко отказался, назвав кино «чудовищным» по сравнению с которым фильм «Рембо» - верх гуманизма. В итоге главным треком фильма стала песня группы «БИ-2» «Полковнику никто не пишет», которая после выхода фильма получила невероятную популярность.
Певица, олигарх и пpocтитуткa.
Звёздным билетом «Брат 2» стал для актрисы Дарьи Юргенс. Она ярко, жестко, вызывающе сыграла проститутку с тяжёлой судьбой. Роль так удалась, что актрисе ещё долго приходилось её с себя сбрасывать, чтобы не остаться заложницей такого персонажа.
А вот Сергею Маковецкому повезло. Его персонаж, банкир Белкин, жил в роскоши и довольствии. Для съёмок автомобиля Белкина выписали раритетный автомобиль "Штайр-220" образца 1938 года из музея «Мосфильма». А для съёмок в особняке, арендовали музей-заповедник «Горки Ленинские». По мнению группы, актёр даже специально затягивал съёмку своих сцен. На что Маковецкий отвечал: «Да, специально. У меня всего пять дней, чтобы почувствовать себя олигархом».
Балабанов требовал правдивости во всём. Например, Ирину Салтыкову снимали в её собственной квартире. Хотя уговорить её на это, удалось не сразу. Только после того, как Балабанов вместе с Бодровым заявились к ней с бутылкой вина.
На роль эпатажной звезды было три претендентки, в том числе и Алёна Свиридова. Многие в команде были за неё. Но Балабанов видел только Салтыкову. «У каждого мужчины есть мечта, завести роман с блондинкой. Это женится все хотят на брюнетках», - говорил режиссёр.
На роль эпатажной звезды было три претендентки, в том числе и Алёна Свиридова. Многие в команде были за неё. Но Балабанов видел только Салтыкову. «У каждого мужчины есть мечта, завести роман с блондинкой. Это женится все хотят на брюнетках», - говорил режиссёр.
РобинГудство по-русски.
Запоминающихся фраз в фильме десятки. Некоторые разлетелись на цитаты. Герои картины не скупятся на резкие слова. Многие за эту прямоту Балабанова ругали. Но он сам говорил, чтоб его лучше уж пускай ругают, чем не замечают. Главное, кино должно быть ярким.
«Это настоящее народное кино, в котором жажда справедливости играет главную роль. И достижение этой справедливости неправильными методами прощается. Такое РобинГудство по-русски» - говорил о дилогии Балабанова Никита Михалков. А настоящим народным героем этого кино, воплощением той самой справедливости стал Сергей Бодров. Интеллигент с дипломом Истфака, который в кино то попал случайно. В фильме «Кавказский пленник», его отец режиссёр не мог найти исполнителя главной роли и взял его от безысходности.
«Это настоящее народное кино, в котором жажда справедливости играет главную роль. И достижение этой справедливости неправильными методами прощается. Такое РобинГудство по-русски» - говорил о дилогии Балабанова Никита Михалков. А настоящим народным героем этого кино, воплощением той самой справедливости стал Сергей Бодров. Интеллигент с дипломом Истфака, который в кино то попал случайно. В фильме «Кавказский пленник», его отец режиссёр не мог найти исполнителя главной роли и взял его от безысходности.
Последний герой.
После премьеры, люди разделились на два лагеря. Кто-то даже перестал с режиссёром здороваться. Но были и те, кто знал, что Балабанов снял замечательное кино, которое поймут не сразу, но оно останется навсегда.
И хотя сам режиссёр говорил: «Кино всегда устаревает, «Брат» тоже устареет, герой новый родится». Он ошибся. Фильм не устарел, да и героев 90-х не забыли.
А на вопрос почему у фильма такая долгая жизнь, коллеги Сергея Балабанова и Сергея Бодрова с грустью отвечали: «Просто новый герой... так и не появился».
А на вопрос почему у фильма такая долгая жизнь, коллеги Сергея Балабанова и Сергея Бодрова с грустью отвечали: «Просто новый герой... так и не появился».
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А ещё большущий плюс за музыку в фильме. Столько новых имён. А Шевчук пусть кусает локти.)
Замечательный фильм