Редкие кадры со съемок "Крестного отца" 1972 года

Фильмы "Крестный отец" - легенда американского кинематографа. Однако, первый фильм 1972 года навсегда останется неумирающей классикой, и считается одной из самых сильных кино-работ. В свое время "Крестный отец" был одним из самых прибыльных фильмов всех времен. А еще, игра актера Марлона Брандо в роли Вито Корлеоне стала поворотным моментом в середине его карьеры. Взглянем на редкие кадры со съемок легендарного фильма в Нью-Йорке.

0 Эти редкие снимки были сделаны фотографами американского издания New York Daily News. Кто-то сообщил им, что съемки будут проходить в нью-йоркском районе Маленькая Италия - они должны были подняться по пожарной лестнице, чтобы мельком увидеть Марлона Брэндона в роли Крестного отца.

Продюсер Альберт Рудди разговаривает с Марлоном Брандо на съемочной площадке 0 Источник: Спустя годы "Крестный отец" по-прежнему любим публикой и остается одной из немногих неумирающих работ американского кино. Фильмы были прорывными и имели невероятный успех, получив двух десятков номинаций на премию "Оскар". Кроме того, первые два фильма представляли собой социальный феномен, прочно вошедший в культуру.

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Съемки на Мотт стрит в Маленькой Италии, Нью Йорк 0 Источник:

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Марлона Брандо готовят к съемке 0 Источник:

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Брандо со сценической кровью во рту после съемки сцены стрельбы 0 Источник:

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола и Марлон Брандо 0 Источник:

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Житель Маленькой Италии наблюдает за съемками 0 Источник:

Сцена стрельбы на фруктовом рынке 0 Источник: