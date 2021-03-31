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Редкие кадры со съемок "Крестного отца" 1972 года

Редкие кадры со съемок "Крестного отца" 1972 года (13 фото)

Автор:
31 марта 2021 08:51
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   крестный отец   редкие фото   съемки   фильм   фильмы   фото   
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Фильмы "Крестный отец" - легенда американского кинематографа. Однако, первый фильм 1972 года навсегда останется неумирающей классикой, и считается одной из самых сильных кино-работ. В свое время "Крестный отец" был одним из самых прибыльных фильмов всех времен. А еще, игра актера Марлона Брандо в роли Вито Корлеоне стала поворотным моментом в середине его карьеры. Взглянем на редкие кадры со съемок легендарного фильма в Нью-Йорке.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   кино   крестный отец   редкие фото   съемки   фильм   фильмы   фото   
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Alex 42 минуты назад
Советую посмотреть фильм "Бронкская история".
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