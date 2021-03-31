Редкие кадры со съемок "Крестного отца" 1972 года

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Фильмы "Крестный отец" - легенда американского кинематографа. Однако, первый фильм 1972 года навсегда останется неумирающей классикой, и считается одной из самых сильных кино-работ. В свое время "Крестный отец" был одним из самых прибыльных фильмов всех времен. А еще, игра актера Марлона Брандо в роли Вито Корлеоне стала поворотным моментом в середине его карьеры. Взглянем на редкие кадры со съемок легендарного фильма в Нью-Йорке.
Эти редкие снимки были сделаны фотографами американского издания New York Daily News. Кто-то сообщил им, что съемки будут проходить в нью-йоркском районе Маленькая Италия - они должны были подняться по пожарной лестнице, чтобы мельком увидеть Марлона Брэндона в роли Крестного отца.
Продюсер Альберт Рудди разговаривает с Марлоном Брандо на съемочной площадке
Спустя годы "Крестный отец" по-прежнему любим публикой и остается одной из немногих неумирающих работ американского кино. Фильмы были прорывными и имели невероятный успех, получив двух десятков номинаций на премию "Оскар". Кроме того, первые два фильма представляли собой социальный феномен, прочно вошедший в культуру.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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