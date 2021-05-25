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15 взрослых актеров, сыгравших&nbsp;подростков

15 взрослых актеров, сыгравших подростков (13 фото)

Автор:
25 мая 2021 08:28
Сообщество : Кино
Метки: актеры   возраст   кино   подборка   роль   фильм   
886
13

Эти актеры хорошо сыграли подростков, хотя были почти в 2 раза старше своих персонажей.

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Метки: актеры   возраст   кино   подборка   роль   фильм   
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8  комментариев
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30k
KiploksAKS 2 часа назад
Янина Жеймо в роли Золушки. 38 лет.
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15k
Пумба 20 минут назад
Все основные персонажи "Игры престолов". По книге там все совсем дети, от 8 лет. Джон Сноу и Робб Старк - по 14 лет, Дэйнэрис - 13 лет, Визерис Таргариен - 8 лет, Санса Старк - 11 лет, Бран Старк - 7 лет, Арья Старк - 9 лет, Мирцелла Баратеон - 8 лет, Джоффри Баратеон - 12 лет, Маргери Тирелл - 14 лет...
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9k
Мафусаил 59 минут назад
Олег Меньшиков в фильме Сибирский цирюльник, по годам не помню но ему около 40 было , а играл он юнкера, а это по моему около 18 летний пацан.
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24k
Григорий Час назад
В этой подборке только Броддерику можно дать 18 в 23. Но это легко и так. А в остальном глядя на Голливуд складывается подозрение, что они там поголовные дебилы-второгодники - на вид 30 лет, а они еще в школе!
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7k
Андрей А Час назад
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15k
Maks Es 2 часа назад
Меня всегда расстраивало, когда на экране школьника пытается играть человек с характерными возрастными морщинами на кистях, темными кругами под глазами и давно сформировавшимися лицевыми косточками, характерными для того, у кого пубертат давно в прошлом...
Раньше все же режиссеры уважали зрителей....
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17k
Юрий 2 часа назад
Янина Жеймо - Золушка. 37-летняя актриса, сыгравшая 16-летнюю Золушку.

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