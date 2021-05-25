Эти актеры хорошо сыграли подростков, хотя были почти в 2 раза старше своих персонажей.
Вы тоже замечали, что в кино многие подростки выглядят уж слишком накачанными и взрослыми для тинейджеров? Вам не показалось — так действительно бывает из-за того, что молодёжь иногда играют те, кому уже перевалило за 20, а то и за 30 лет.
Причина такого кастинга кроется в трудовом законодательстве, ограничивающем количество часов, которое подростки могут проводить за работой на съёмочной площадке. Кроме того, съёмки некоторых сериалов затягиваются на несколько лет, а за это время юные актёры могут вырасти и измениться внешне. Эти и другие причины заставляют создатели фильмов и сериалов делают выбор в пользу более взрослых актёров — как в этих 11 случаях.
1. Пол Уэсли в роли Стефана Сальваторе, «Дневники вампира»
Возраст героя: 17 лет.
Возраст актёра во время начала съёмок: 35 лет.
2. Ингрид Бергман в роли Жанны Д’Арк в одноимённом фильме
Возраст героини: 14 лет.
Возраст актрисы во время съёмок: 33 года.
3. Рейчел Макадамс в роли Реджины Джордж, «Дрянные девчонки»
Возраст героини: 16 лет.
Возраст актрисы во время съёмок: 25 лет.
4. Том Уэллинг в роли Кларка Кента, «Тайны Смолвиля»
Возраст героя: 15 лет.
Возраст актёра во время начала съёмок: 24 года.
5. Флоренс Пью в роли Эми Марч, «Маленькие женщины»
Возраст героини: 12 лет.
Возраст актрисы во время съёмок: 22 года.
6. Тоби Магуайр в роли Питера Паркера, «Человек-паук»
Возраст героя: 15 лет.
Возраст актёра во время начала съёмок: 26 лет.
7. Кит Харингтон в роли Джона Сноу, «Игра престолов»
Возраст героя: в сериале на возрасте не делается акцент, но в начале книги персонажу было 14 лет.
Возраст актёра во время начала съёмок: 23 года.
8. Ирина Муравьёва в роли Нины Соломатиной, «Карнавал»
Возраст героини: 18 лет.
Возраст актрисы во время съёмок: 32 года.
9. Джаред Лето в роли Тобиаса Якобса
Возраст героя: 18 лет.
Возраст актёра во время съёмок: 27 лет.
10. Мэттью Бродерик в роли Ферриса Бьюллера в фильме «Феррис Бьюллер берёт выходной»
Возраст героя: 18 лет.
Возраст актёра во время съёмок: 23 года.
11. Аня Тейлор-Джой в роли Бет Хармон, «Ход королевы»
Возраст героини: в одной из сцен актриса играет Бет в возрасте 15 лет.
Возраст актрисы во время съёмок: 24 года.
12. Марго Робби в роли Тони Хардинг, «Тоня против всех»
Возраст героини: в одной из сцен актриса играет Тоню в возрасте 15 лет.
Возраст актрисы во время съёмок: 27 лет.
Кидайте в комменты еще примеры!
Источник:
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Раньше все же режиссеры уважали зрителей....