



Вы тоже замечали, что в кино многие подростки выглядят уж слишком накачанными и взрослыми для тинейджеров? Вам не показалось — так действительно бывает из-за того, что молодёжь иногда играют те, кому уже перевалило за 20, а то и за 30 лет.





Причина такого кастинга кроется в трудовом законодательстве, ограничивающем количество часов, которое подростки могут проводить за работой на съёмочной площадке. Кроме того, съёмки некоторых сериалов затягиваются на несколько лет, а за это время юные актёры могут вырасти и измениться внешне. Эти и другие причины заставляют создатели фильмов и сериалов делают выбор в пользу более взрослых актёров — как в этих 11 случаях.





1. Пол Уэсли в роли Стефана Сальваторе, «Дневники вампира»