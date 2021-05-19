Чем реальная Америка отличается от киношной

Сегодня расскажу, в чем различия между Америкой на экранах телевизоров и в реальном мире.
Порой, просматривая американские кинофильмы, удивляешься: как 16-летний подросток уже рассекает на родительском внедорожнике? Как молодежь снимает огромные пентхаусы, откуда такие средства у студентов? Как бандиты так ловко проворачивают махинации? Стоп, стоп. В реальной жизни все, конечно же, не так.
Богатая молодежь
В сериалах и фильмах нам показывают зажиточную молодежь, которая не пойми на какие деньги умудряется устраивать безбашенные вечеринки и арендовать баснословно дорогие дома. На самом же деле молодые люди в США живут достаточно скоромно, шиковать они могут только на средства, пришедшие от родителей, спонсоров и т. д
Преступный мир
Вы думаете, так просто устроить разбой и остаться безнаказанным в США? Нет, полиция постоянно находится на страже порядка, строго наказывая правонарушителей.
Мир красавчиков
Вспомните любой фильм, снятый в США: девушки — непременно длинноногие модели с пышными формами, тонкими талиями и копной густых волос, юноши — подтянутые и накачанные красавцы с обворожительной улыбкой. В реальности все гораздо плачевнее: очень много жителей Америки запускают себя и имеют излишний вес.
Фаст-фуд везде
Тут спорный момент: какая-то часть американцев постоянно сидит в ресторанах быстрого питания на гамбургерах, что подтверждает киношную картинку, а вот другая часть, хоть и малая, следит за питанием и своей физической формой.
Спорт
Куда ни глянь, везде одни спортсмены: футболисты, регбисты, теннисисты, девушки из групп поддержки. В реальном мире, как показала статистика, всего лишь 19-20% американцев привлечены к спорту и фитнесу.
Новомодная техника
Все эти огромные мониторы, крутые гаджеты и планшеты — всего лишь красивая иллюзия в фильмах, в жизни в Америке, как и в России, не у всех есть техника, а в школах по-прежнему стоят достаточно старые компьютеры с огромными толстыми мониторами.
Каждый американец вооружен
Если вы думаете, что пистолет можно приобрести, как буханку хлеба, в любом американском магазине, то вы ошибаетесь. Лицензию на хранение оружия получить, признаем, проще, чем в РФ, но все-таки выдается она не всем желающим.
Отсутствие туристов
Почему-то Таймс-сквер постоянно пуста, а в Центральном парке можно встретить только белочек и местных жителей без единого туриста, по крайней мере, так показывают в фильмах. В реальности же на улицах больших городов и у достопримечательностей часто бывает настолько много людей, что не протолкнуться.
Все заваливаются спать в одежде и обуви
Не спорим, в США чистые и убранные улицы, но, поверьте, ни один американец не придет домой и не залезет на чистое постельное белье в ботинках или даже летних сандалиях.
Источник:
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можно выложить фото Обамы, где он кладёт ноги на стол президентского стола, который старше его родителей (никакого уважения к истории)
Чо, совсем посты не соблюдают??? Хотя... понимаю, гамбургеры, хотдоги, бекон, фсетакоэ...
Аффтару: скромно и скоромно - разные понятия. Совсем.
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Ага.