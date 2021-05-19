Чем реальная Америка отличается от киношной

Порой, просматривая американские кинофильмы, удивляешься: как 16-летний подросток уже рассекает на родительском внедорожнике? Как молодежь снимает огромные пентхаусы, откуда такие средства у студентов? Как бандиты так ловко проворачивают махинации? Стоп, стоп. В реальной жизни все, конечно же, не так.

Богатая молодежь

В сериалах и фильмах нам показывают зажиточную молодежь, которая не пойми на какие деньги умудряется устраивать безбашенные вечеринки и арендовать баснословно дорогие дома. На самом же деле молодые люди в США живут достаточно скоромно, шиковать они могут только на средства, пришедшие от родителей, спонсоров и т. д

Преступный мир

Вы думаете, так просто устроить разбой и остаться безнаказанным в США? Нет, полиция постоянно находится на страже порядка, строго наказывая правонарушителей.

Мир красавчиков

Вспомните любой фильм, снятый в США: девушки — непременно длинноногие модели с пышными формами, тонкими талиями и копной густых волос, юноши — подтянутые и накачанные красавцы с обворожительной улыбкой. В реальности все гораздо плачевнее: очень много жителей Америки запускают себя и имеют излишний вес.

Фаст-фуд везде

Тут спорный момент: какая-то часть американцев постоянно сидит в ресторанах быстрого питания на гамбургерах, что подтверждает киношную картинку, а вот другая часть, хоть и малая, следит за питанием и своей физической формой.

Спорт

Куда ни глянь, везде одни спортсмены: футболисты, регбисты, теннисисты, девушки из групп поддержки. В реальном мире, как показала статистика, всего лишь 19-20% американцев привлечены к спорту и фитнесу.

Новомодная техника

Все эти огромные мониторы, крутые гаджеты и планшеты — всего лишь красивая иллюзия в фильмах, в жизни в Америке, как и в России, не у всех есть техника, а в школах по-прежнему стоят достаточно старые компьютеры с огромными толстыми мониторами.

Каждый американец вооружен

Если вы думаете, что пистолет можно приобрести, как буханку хлеба, в любом американском магазине, то вы ошибаетесь. Лицензию на хранение оружия получить, признаем, проще, чем в РФ, но все-таки выдается она не всем желающим.

Отсутствие туристов

Почему-то Таймс-сквер постоянно пуста, а в Центральном парке можно встретить только белочек и местных жителей без единого туриста, по крайней мере, так показывают в фильмах. В реальности же на улицах больших городов и у достопримечательностей часто бывает настолько много людей, что не протолкнуться.

Все заваливаются спать в одежде и обуви

Не спорим, в США чистые и убранные улицы, но, поверьте, ни один американец не придет домой и не залезет на чистое постельное белье в ботинках или даже летних сандалиях.