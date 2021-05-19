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Чем реальная Америка отличается от киношной

Чем реальная Америка отличается от киношной (10 фото)

Автор:
19 мая 2021 10:26
Сообщество : Жизнь в США
Метки: америка   жизнь   кино   реальность   фото   
781
10

Сегодня расскажу, в чем различия между Америкой на экранах телевизоров и в реальном мире.

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Метки: америка   жизнь   кино   реальность   фото   
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5  комментариев
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12k
Колька Валеркин сын 55 минут назад
"Вы думаете, так просто устроить разбой и остаться безнаказанным в США? Нет, полиция постоянно находится на страже порядка, строго наказывая правонарушителей." ты это ниггерам из БЛМ расскажи
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862
Сергей Минуту назад
с каких пор прямые потомки беглых катрожников и те, кто вчера слез с пальмы научились снимать обувь на входе?
можно выложить фото Обамы, где он кладёт ноги на стол президентского стола, который старше его родителей (никакого уважения к истории)
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14k
Corvus Corax 17 минут назад
"молодые люди в США живут достаточно скоромно"
Чо, совсем посты не соблюдают??? Хотя... понимаю, гамбургеры, хотдоги, бекон, фсетакоэ...

Аффтару: скромно и скоромно - разные понятия. Совсем.
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23k
Владимир 48 минут назад
"Не спорим, в США чистые и убранные улицы"
==================
Ага.
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13k
Serg2001 49 минут назад
Помнится культурный шок еще в 90-х от просмотра документального сериала "911". Когда показывалась реконструкция событий, все сплошь красавчики по голливудским стандартам. А как показывали реальных людей из этих событий, так практически все жиробасины. Очень бросалось в глаза.
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