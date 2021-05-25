Алёна Водонаева совершила каминг-аут и раскрыла пикантные подробности

Телеведущая Алёна Водонаева знаменита своими неоднозначными высказываниями в Instagram. На этот раз Водонаева раскрыла пикантные подробности своей жизни и рассказала об однополых отношениях.
Российская телеведущая в сторис отвечала на вопросы подписчиков и рассказала, чтобы была бы не прочь завести отношения с женщиной.
«Я уверена, что могли бы быть, если бы я встретила своего человека. Мне не важен пол. Женщины, которые мне нравятся (не эстетически, а в сексуальном плане) — мужественные и похожи на мужчин», — сообщила Водонаева в своем Instagram.
При этом Алёна добавила, что никогда не состояла в однополых отношениях, но не исключает такого варианта.
Ранее Водонаева попала в поле зрения СМИ после того, как перепутала антидепрессанты с дезодорантами. Телеведущую спросили, какими антиперспирантами она пользуется, однако вместо полезного совета поклонники получили целую тираду о вреде таблеток от депрессии.
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Что такое алена водонаева?
Что такое каминг-аут?
На хера это говно здесь?
Тащите эту херню на форумы для тупых инстаграмных куриц. А здесь у людей более интеллектуальные интересы.
Когда всякое ничто выпендривается, а тупой пипл хавает.