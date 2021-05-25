Алёна Водонаева совершила каминг-аут и раскрыла пикантные подробности

При этом Алёна добавила, что никогда не состояла в однополых отношениях, но не исключает такого варианта.

Ранее Водонаева попала в поле зрения СМИ после того, как перепутала антидепрессанты с дезодорантами. Телеведущую спросили, какими антиперспирантами она пользуется, однако вместо полезного совета поклонники получили целую тираду о вреде таблеток от депрессии.