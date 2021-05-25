FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4916 постов • 666 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Алёна Водонаева совершила каминг-аут и раскрыла пикантные подробности

Алёна Водонаева совершила каминг-аут и раскрыла пикантные подробности (2 фото)

Автор:
25 мая 2021 11:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   водонаева   знаменитости   интересное   каминг-аут   фото   шоу бизнес   
2676
2

Телеведущая Алёна Водонаева знаменита своими неоднозначными высказываниями в Instagram. На этот раз Водонаева раскрыла пикантные подробности своей жизни и рассказала об однополых отношениях.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: young stars   водонаева   знаменитости   интересное   каминг-аут   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Ватаку Накомоде 38 минут назад
Кто это и почему мне должно быть не пох..й?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Злобный Члегр 9 секунд назад
Три вопроса:
Что такое алена водонаева?
Что такое каминг-аут?
На хера это говно здесь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Дядя Саша 6 минут назад
Лично знаком с Алёной, она самая адекватная была в доме 2, остальные уроды. Ну ещё Ромка лысый был норм, только у Оли под каблуком, она ему даже выпить не давала. Сама Оля была очень холодная и надменная, с ней никто не общался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Ратибор 39 минут назад
Пусть спарится с Тиной Канделаки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
bosayk 39 минут назад
завтра расскажет как с кучей негров шмаль на хазе долбила, есть же в инсте функция: что было в этот день 15 лет назад и фотки всплывут)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
КОСТЯН 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ertin 41 минуту назад
Эмм... А возможно как-нить ввести возможность активным старожилам ставить постам 2 минуса сразу или 3 там? Может, и 10. Чтобы оперативно закрывать такие вот прорывы говнопровода на Фишках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
318
Будьте крепенькими и здоровенькими! 41 минуту назад
Галимый PR-фейл. На левой фотке титула уровень интеллекта прям «Космос»!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Михалыч 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vadims 46 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Е-Лена 46 минут назад
В России пропаганда педерастии среди несовершеннолетних карается законом. Знака "18+" здесь нет. Вполне можно подавать жалобу на сайт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мистер Фикс 47 минут назад
Всякая гомосятина с жиру бесится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Enotko Ytko 55 минут назад
да это все фигня - вот Степаныч, слесарь 5 ЖЭКа в Урюпинске, оказывается закодировал от пьянки!!!! уже 2 месяца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
a6m5 Час назад
Филиал Космополитена на Фишках?
Тащите эту херню на форумы для тупых инстаграмных куриц. А здесь у людей более интеллектуальные интересы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Nane First NameLast Час назад
С зубной щёткой сделала coming out? А зубная щётка что сказала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Как же жить дальше?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Каракули Час назад
Кто эта курица?.. И почему нам ее подcовывают.. Чем эта тупая дура знаменита?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Erorist Час назад
Меня всегда немного удивляла логика. Почему некоторым геям нравятся мужчины, выглядящие женственно, а некоторым лесбиянкам женщины, выглядящие мужественно? Если тебе нравятся люди своего пола, то и выглядеть они должны согласно своему полу. Иначе какой смысл в женственном гее - просто женщину себе найди или мужчину вместо мужеподобной женщины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Snork Snorkoff Час назад
Ээээ... как простигосподи может совершить каминг-аут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan Час назад
А она чем знаменита? Поет, играет или в думе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
Главный бич любого выпускного (1 фото+видео) Главный бич любого выпускного (1 фото+видео) 10 российских знаменитостей, которые раздражают многих людей 10 российских знаменитостей, которые раздражают многих людей Российский юрист обвинил группу Little Big в распространении порнографии Российский юрист обвинил группу Little Big в распространении порнографии Московские школьники поддержали учителя, который подал в суд на Моргенштерна Московские школьники поддержали учителя, который подал в суд на Моргенштерна Столичный учитель подал в суд на Моргенштерна Столичный учитель подал в суд на Моргенштерна 18-летняя блогерша погибла на Бали в аварии 18-летняя блогерша погибла на Бали в аварии
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105526



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
35 добрых фото, которые поднимут вам настроение
3
34
35 добрых фото, которые поднимут вам настроение
30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть
2
49
30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть
﻿
"Единая Россия" прибегла к блокчейну: как это скажется на итогах предварительного голосования
"Единая Россия" прибегла к блокчейну: как это скажется на итогах предварительного...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#картинки#животные#минск#новости#Белоруссия#в мире#знаменитости#Nexta
#Юмор#история#СССР#кино#прикол#фотографии#сатира#протасевич#приколы#Крым
#интересно#факты#интересное#подборка#Россия#шоу бизнес#прикольные#забавно#сша#евровидение

На что жалуетесь?

Вернуться